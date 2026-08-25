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Atlético-MG está escalado para enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (25) às 21h

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
25/08/2026 20:02
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Camisa do Atlético no Mineirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa do Atlético no Mineirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta terça-feira (25) às 21h no Mineirão.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta terça-feira (25) às 21h no Mineirão.

Como chegam as equipes?

A equipe celeste chega para o duelo renovada após uma sequência dura de jogos contra o Flamengo. Após a eliminação na Libertadores, o time comandado por Artur Jorge venceu o Rubro-Negro no último sábado por 2 a 1.

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Para o duelo desta terça-feira, a Raposa poderá contar novamente com o zagueiro Jonathan Jesus, que cumpriu suspensão no Brasileirão. Com exceção dos lesionados Gabriel Pec e Sinisterra, o técnico português terá todos os seus atletas à disposição.

Enquanto isso, o Atlético-MG garantiu sua classificação para as quartas de final da Sul-Americana ao empatar em 2 a 2 com o Bragantino na Arena MRV, com gol de Cuello nos minutos finais. No fim de semana, empatou em 0 a 0 com o Internacional no Beira-Rio.

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No Mineirão, o técnico Eduardo Domínguez terá uma lista maior de desfalques. O comandante não terá à disposição Igor Gomes, Lyanco, Léo Duarte e Victor Hugo.

Confira a arbitragem e as escalações de Cruzeiro x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x ATLÉTICO-MG
COPA DO BRASIL - IDA QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: Terça-feira, 25 de agosto, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Fabrício Bruno, Villalba; Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Wesley

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Alan Franco, Ruan, Vitor Hugo, Renan Lodi; Castaño, Maycon, Bernard; Fred, Cuello, Cassierra

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Camisa do Atlético no Mineirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa do Atlético no Mineirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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