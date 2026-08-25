Atlético-MG está escalado para enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil As equipes se enfrentam nesta terça-feira (25) às 21h

O Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta terça-feira (25) às 21h no Mineirão.

O Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta terça-feira (25) às 21h no Mineirão.

Como chegam as equipes?

A equipe celeste chega para o duelo renovada após uma sequência dura de jogos contra o Flamengo. Após a eliminação na Libertadores, o time comandado por Artur Jorge venceu o Rubro-Negro no último sábado por 2 a 1.

continua após a publicidade

Para o duelo desta terça-feira, a Raposa poderá contar novamente com o zagueiro Jonathan Jesus, que cumpriu suspensão no Brasileirão. Com exceção dos lesionados Gabriel Pec e Sinisterra, o técnico português terá todos os seus atletas à disposição.

Enquanto isso, o Atlético-MG garantiu sua classificação para as quartas de final da Sul-Americana ao empatar em 2 a 2 com o Bragantino na Arena MRV, com gol de Cuello nos minutos finais. No fim de semana, empatou em 0 a 0 com o Internacional no Beira-Rio.

continua após a publicidade

No Mineirão, o técnico Eduardo Domínguez terá uma lista maior de desfalques. O comandante não terá à disposição Igor Gomes, Lyanco, Léo Duarte e Victor Hugo.

Confira a arbitragem e as escalações de Cruzeiro x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x ATLÉTICO-MG

COPA DO BRASIL - IDA QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: Terça-feira, 25 de agosto, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Fabrício Bruno, Villalba; Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Wesley

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Alan Franco, Ruan, Vitor Hugo, Renan Lodi; Castaño, Maycon, Bernard; Fred, Cuello, Cassierra

continua após a publicidade

Camisa do Atlético no Mineirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.