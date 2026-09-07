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De volta à Seleção Brasileira, Nyeme projeta título no Sul-Americano de vôlei

Líbero participou apenas da primeira semana da VNL e retorna ao grupo para disputa no Maracanãzinho

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 22:43
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Nyeme treinando com Seleção Brasileira antes do Sul-Americano
Nyeme treinando com Seleção Brasileira antes do Sul-Americano (Foto: João Fraga; Lance!)

Nyeme está de volta à Seleção Brasileira feminina de vôlei. Após participar apenas da primeira semana da Liga das Nações (VNL), em Brasília, a líbero se juntou novamente ao grupo comandado por José Roberto Guimarães para o Campeonato Sul-Americano, que vale vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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A jogadora ficou fora das demais etapas da VNL para acompanhar os primeiros meses da filha, Antonella. Mesmo distante da equipe, Nyeme manteve a rotina de preparação física e acompanhou de perto a campanha brasileira na competição, que terminou com a medalha de prata.

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— Foi muito bom. Eu estava ansiosa para estar com elas de novo. Voltar aos treinamentos em Saquarema foi muito importante, porque eu estou muito feliz — contou Nyeme ao Lance!.

Nyeme acompanhou campanha da prata na VNL

Fora da equipe durante as etapas internacionais da VNL, Nyeme não deixou de acompanhar os jogos da Seleção. A líbero revelou que torceu pelo grupo durante toda a competição e lamentou que o Brasil não tenha conquistado o título.

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— Eu acompanhava todos os jogos e torci muito. Queria muito que elas tivessem ganhado o ouro. Mas essa campanha da prata foi muito importante, porque o nosso time estava muito desfalcado. Então, elas estão de parabéns — afirmou.

Líbero manteve rotina de treinos durante período fora

Apesar de não estar com a Seleção, Nyeme contou que não deixou os cuidados com a preparação de lado. Durante o período no Brasil, a jogadora manteve uma rotina de exercícios e atenção à alimentação pensando justamente no retorno ao grupo.

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— Não parei de treinar. Eu estava em casa, mas treinava todo dia, fazia academia, cuidava da alimentação. E para ser mais fácil esse retorno — explicou.

A preparação ajudou Nyeme a voltar aos treinamentos com a equipe e iniciar a disputa por espaço no elenco que vai representar o Brasil no Sul-Americano.

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➡️ Com Gabi, Brasil define elenco para o Sul-Americano de vôlei

Nyeme mira título e já pensa em Los Angeles 2028

O Brasil estreia no Sul-Americano nesta terça-feira (8), contra a Venezuela, às 20h. A competição reúne seis seleções, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela, e será disputada em turno único. Para Nyeme, o objetivo é claro: conquistar o título diante da torcida brasileira e começar a caminhada rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

— Que a gente seja campeã, jogue bem todos os jogos, o Maracanãzinho lotado. E que seja logo o primeiro passo dado para as Olimpíadas — projetou a líbero.

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Nyeme comemora ponto na semana 1 da VNL 2026, em Brasília
Nyeme em ação na semana 1 da VNL 2026, em Brasília (Foto: Volleyball World)

Agenda do Brasil no Sul-Americano

  1. 8/9: Brasil x Venezuela- 20h
  2. 9/9: Brasil x Peru- 20h
  3. 10/9: Brasil x Colômbia- 20h
  4. 12/9: Brasil x Chile- 13h30
  5. 13/9: Brasil x Argentina- 12h

Horários de Brasília.

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