De volta à Seleção Brasileira, Nyeme projeta título no Sul-Americano de vôlei
Líbero participou apenas da primeira semana da VNL e retorna ao grupo para disputa no Maracanãzinho
Nyeme está de volta à Seleção Brasileira feminina de vôlei. Após participar apenas da primeira semana da Liga das Nações (VNL), em Brasília, a líbero se juntou novamente ao grupo comandado por José Roberto Guimarães para o Campeonato Sul-Americano, que vale vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
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A jogadora ficou fora das demais etapas da VNL para acompanhar os primeiros meses da filha, Antonella. Mesmo distante da equipe, Nyeme manteve a rotina de preparação física e acompanhou de perto a campanha brasileira na competição, que terminou com a medalha de prata.
— Foi muito bom. Eu estava ansiosa para estar com elas de novo. Voltar aos treinamentos em Saquarema foi muito importante, porque eu estou muito feliz — contou Nyeme ao Lance!.
Nyeme acompanhou campanha da prata na VNL
Fora da equipe durante as etapas internacionais da VNL, Nyeme não deixou de acompanhar os jogos da Seleção. A líbero revelou que torceu pelo grupo durante toda a competição e lamentou que o Brasil não tenha conquistado o título.
— Eu acompanhava todos os jogos e torci muito. Queria muito que elas tivessem ganhado o ouro. Mas essa campanha da prata foi muito importante, porque o nosso time estava muito desfalcado. Então, elas estão de parabéns — afirmou.
Líbero manteve rotina de treinos durante período fora
Apesar de não estar com a Seleção, Nyeme contou que não deixou os cuidados com a preparação de lado. Durante o período no Brasil, a jogadora manteve uma rotina de exercícios e atenção à alimentação pensando justamente no retorno ao grupo.
— Não parei de treinar. Eu estava em casa, mas treinava todo dia, fazia academia, cuidava da alimentação. E para ser mais fácil esse retorno — explicou.
A preparação ajudou Nyeme a voltar aos treinamentos com a equipe e iniciar a disputa por espaço no elenco que vai representar o Brasil no Sul-Americano.
➡️ Com Gabi, Brasil define elenco para o Sul-Americano de vôlei
Nyeme mira título e já pensa em Los Angeles 2028
O Brasil estreia no Sul-Americano nesta terça-feira (8), contra a Venezuela, às 20h. A competição reúne seis seleções, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela, e será disputada em turno único. Para Nyeme, o objetivo é claro: conquistar o título diante da torcida brasileira e começar a caminhada rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
— Que a gente seja campeã, jogue bem todos os jogos, o Maracanãzinho lotado. E que seja logo o primeiro passo dado para as Olimpíadas — projetou a líbero.
Agenda do Brasil no Sul-Americano
- 8/9: Brasil x Venezuela- 20h
- 9/9: Brasil x Peru- 20h
- 10/9: Brasil x Colômbia- 20h
- 12/9: Brasil x Chile- 13h30
- 13/9: Brasil x Argentina- 12h
Horários de Brasília.
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