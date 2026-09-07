A ansiedade do torcedor para ver Gabi Guimarães em ação parece cada vez mais perto de acabar. Com problemas físicos, a capitã não foi relacionada para nenhum jogo da VNL 2026, mas, convocada para o Campeonato Sul-Americano, a tendência é que a jogadora volte às quadras no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (8), Gabi treina com a equipe na véspera do início do torneio, e já no palco dos jogos.

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Com sorriso no rosto e brincando com as companheiras, Gabi entrou em quadra em clima leve. Em processo de transição física, a jogadora fez um aquecimento sem bola separado, com foco em movimentos na região lombar. Logo após, ela se juntou ao grupo. O treinamento, acompanhado pelo Lance!, finaliza a preparação do time de José Roberto Guimarães para o torneio continental.

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Caso entre em quadra no Sul-Americano, será a primeira partida de Gabi pela Seleção na temporada. Inscrita na Liga das Nações, a ponteira não participou da campanha do vice-campeonato do Brasil por conta de uma lesão na região lombar, sofrida em jogo do Conegliano (Itália), em março. O objetivo da comissão técnica, segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), era recuperar a jogadora a tempo do torneio continental, que, pela primeira vez, terá importância especial por valer vaga olímpica ao país campeão.

Em recuperação de lesão, Gabi Guimarães estará no Sul-Americano com a Seleção feminina (Foto: Mauricio Val)

O campeonato acontece entre esta terça-feira (8) e o próximo domingo (13), no Maracanãzinho. Com o reforço de Gabi, o time de José Roberto Guimarães enfrenta cinco seleções — Venezuela, Peru, Colômbia, Chile e Argentina — em busca do 24º ouro do Sul-Americano e, consequentemente, do espaço antecipado nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Veja a agenda do Brasil no Sul-Americano feminino de vôlei 2026

Terça-feira (8/09)

Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

Brasil x Chile - 13h30

Domingo (13/09)

Brasil x Argentina - 12h

*Horários de Brasília

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