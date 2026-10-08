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Vôlei: Praia Clube busca empate com Minas em títulos estaduais

Quadrangular estadual começa nesta quinta-feira (8)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Praia Clube e Minas são favoritos ao título mineiro
Praia Clube e Minas são favoritos ao título mineiro (Fotos: Divulgação/Copa Supervôlei e Reprodução/Instagram @fotos.do.rica)

Um dos campeonatos mais tradicionais do vôlei feminino nacional, o Mineiro começa nesta quinta-feira (8) e vai até sábado (10), com quatro equipes em busca do troféu na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). Na edição de 2026, o torneio terá um tempero a mais, já que o Praia Clube pode conquistar o seu 10º título e igualar o Minas com a quantidade de troféus estaduais na estante em sua história.

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Apesar da tradição de Praia e Minas, o maior campeão mineiro é o Mackenzie, com 15 títulos. No entanto, o clube pioneiro na formação de atletas não vence desde 2010, abrindo espaço para a ascensão do clássico "pão de queijo", que se alterna no lugar mais alto do pódio nas últimas 14 edições.

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Favoritos à conquista do troféu, Praia e Minas se enfrentam apenas na última rodada do quadrangular, em jogo que, provavelmente, valerá o título. No mesmo dia (10), Brasília — convidado — e Mackenzie se enfrentam mais cedo, em jogo que não terá transmissão, o que, inclusive, gerou revolta, por meio de nota oficial, do maior campeão mineiro com a Federação Mineira de Vôlei.

No Campeonato Mineiro, as quatro equipes se enfrentam uma única vez ao longo de três rodadas. Ao término dessa fase, o time que somar a melhor campanha será coroado campeão estadual.

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Equipes chegam reforçadas para o Mineiro

Atual campeão estadual e vice da Superliga, o Minas conta com quatro reforços para a temporada 2026/27, além de Leandro Vissotto como novo técnico. São eles: Flormarie Heredia (ponteira), Maiara Basso (ponteira), Jheovana (oposta) e Luzia (central). Em torneios preparatórios neste ano, a equipe conquistou a Brasil Cup e ficou com o terceiro lugar da Copa Brasília.

Já o atual vice-estadual e campeão da Superliga, o Praia Clube, apresentou um pacotão de reforços em busca de se manter no topo. Entre as nove contratações, os destaques ficam para Sofya Kuznetsova (ponteira), Sabrina (oposta) e Drussyla (ponteira). A equipe ficou com o segundo lugar da Copa Supervôlei, competição amistosa que também reuniu Sesc RJ Flamengo e Fluminense.

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Adenízia comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Praia Clube
Praia Clube comemora ponto na Copa Supervôlei (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

Veja os elencos completos:

Minas

  • Levantadoras: Júlia Nowicka, Fran Tomazoni
  • Opostas: Jheovana, Amanda Marques, Valentina B.
  • Ponteiras: Hilary Howe, Flormarie Heredia, Maiara Basso, Ana Rudiger
  • Centrais: Thaisa Daher, Luzia Nezzo, Giovana, Julia Koehler
  • Líberos: Nyeme, Larissa F.
  • Técnico: Leandro Vissotto

Praia Clube

  1. Levantadoras: Macris, Fabíola
  2. Opostas: Sabrina, Carla
  3. Ponteiras: Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic, Drussyla Costa, Michelle, Milla
  4. Centrais: Adenízia, Carol, Lara, Lanna
  5. Líbero: Natinha, Suelen
  6. Técnico: Rui Moreira

Mackenzie

  • Levantadoras: Rose, Lyara, Julia
  • Opostas: Maeva Orlé, Arianne
  • Ponteiras: Clarinha, Paula Mohr, Roberta, Geovanna, Malu, Gabi Letícia
  • Centrais: Jocelyn Urias, Aline, Saraelen, Kelly, Lia Rosa
  • Líberos: Paulina, Gabi
  • Técnico: Gabriel Leite

Brasília

  • Levantadoras: Ana Paula, Clara
  • Opostas: Gabi Carneiro, Karen
  • Ponteiras: Manu, Milca Lubieska, Beatriz Fernandes, Thay, Aline, Thaynalien Castillo
  • Centrais: Fran Jacintho, Dayana Martínez, Vivi Goes, Day
  • Líberos: Vitória, Ana Sauer
  • Técnico: Aguinaldo Santos

➡️ Polêmica põe Sesc Flamengo e Fluminense empatados em títulos no Carioca; entenda

Tabela de jogos do Mineiro feminino de vôlei 2026

Primeira rodada

Minas x Mackenzie

🗓️ Quinta-feira, 8 de outubro
⏰ 18h (de Brasília)
📍 Arena UniBH - Belo Horizonte, MG

Praia Clube x Brasília

🗓️ Quinta-feira, 8 de outubro
⏰ 20h30 (de Brasília)
📍 Arena UniBH - Belo Horizonte, MG

Segunda rodada

Minas x Brasília

🗓️ Sexta-feira, 9 de outubro
⏰ 18h (de Brasília)
📍 Arena UniBH - Belo Horizonte, MG

Praia Clube x Mackenzie

🗓️ Sexta-feira, 9 de outubro
⏰ 20h30 (de Brasília)
📍 Arena UniBH - Belo Horizonte, MG

Terceira rodada

Mackenzie x Brasília

🗓️ Sábado, 10 de outubro
⏰ 16h (de Brasília)
📍 Arena UniBH - Belo Horizonte, MG

Minas x Praia Clube

🗓️ Sábado, 10 de outubro
⏰ 21h (de Brasília)
📍 Arena UniBH - Belo Horizonte, MG

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