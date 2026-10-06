Polêmica põe Sesc Flamengo e Fluminense empatados em títulos no Carioca; entenda
Unificação das conquistas de Rio e Flamengo levaria o Rubro-Negro a igualar o Fluminense, maior vencedor do estadual
Sesc Flamengo e Fluminense entram novamente como favoritos no Campeonato Carioca feminino de vôlei, que começa nesta terça-feira (6). Na edição que pode consagrar o primeiro time 30 vezes campeão do estadual, uma polêmica envolvendo o número de conquistas do Rubro-Negro promete esquentar a disputa pelo título.
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O Rio de Janeiro Voleibol Clube, projeto que compete atualmente sob o nome de Sesc RJ Flamengo, é o segundo maior campeão do torneio. Marcada por altos investimentos e elencos estrelados, a equipe fundada no Paraná transferiu sua sede em 2004 e entrou na era mais vitoriosa de sua história. Em 22 participações no Carioca, foram 20 títulos do time comandado por Bernardinho, que ainda ergueu dez vezes o troféu da Superliga durante o período, consolidando hegemonias tanto a nível estadual quanto nacional.
Já o Flamengo soma nove conquistas do Carioca, todas elas antes do surgimento do Rio de Janeiro VC, entre as décadas de 1930 e 1980. O Rubro-Negro só voltaria a figurar no topo do vôlei feminino estadual depois de firmar parceria com o projeto de Bernardinho, em 2020. Porém, todos os títulos do Sesc Flamengo são atribuídos ao time antes conhecido pelos patrocinadores — Unilever, Rexona, Ades e Sesc-RJ.
Caso as instituições decidissem unificar os Cariocas conquistados, o Sesc Flamengo totalizaria 29 títulos e empataria com o Fluminense, maior vencedor da história da competição. A reinterpretação da quantidade de troféus por parte da equipe rubro-negra traria um aspecto ainda mais decisivo em um eventual Fla-Flu na final.
Até o momento, o Sesc Flamengo não demonstrou interesse em se considerar detentor das conquistas solo do Flamengo. A equipe contabiliza oficialmente apenas os troféus ganhos pelo Rio de Janeiro e, portanto, irá em busca do 21º título estadual este ano.
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Sesc Flamengo, Fluminense e Tijuca disputam o estadual
Além de Sesc Flamengo e Fluminense, o Campeonato Carioca conta com o Tijuca Tênis Clube entre os participantes. O time é o único que não está na elite do vôlei nacional, já que foi rebaixado para a Superliga B na última temporada. Com isso, a dupla Fla-Flu é considerada favorita para decidir o título estadual pela sétima edição consecutiva.
No formato atual, as três equipes se enfrentam em turno único na primeira fase. Os dois melhores colocados após três partidas disputam a final única, programada para a próxima terça-feira (13).
Tabela de jogos do Carioca feminino de vôlei 2026
Tijuca x Sesc RJ Flamengo
🗓️ Terça-feira, 6 de outubro
⏰ 18h (de Brasília)
📍 Tijuca Tênis Clube - Rio de Janeiro, RJ
Fluminense x Tijuca
🗓️ Quinta-feira, 8 de outubro
⏰ 19h30 (de Brasília)
📍 Ginásio das Laranjeiras - Rio de Janeiro, RJ
Sesc RJ Flamengo x Tijuca
🗓️ Sábado, 10 de outubro
⏰ 19h (de Brasília)
📍 Tijuca Tênis Clube - Rio de Janeiro, RJ
Final
🗓️ Terça-feira, 13 de outubro
⏰ 18h30 (de Brasília)
📍 A definir*
*Mando de quadra será da equipe de melhor campanha
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