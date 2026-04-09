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AO VIVO: Siga os lances de Goiás x Sada Cruzeiro nas quartas da Superliga Masculina

Equipes se enfrentam pelo jogo 2 da série no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO)

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/04/2026
20:46
Atualizado há 1 minutos
Rodriguinho bloqueia com apenas uma das mãos em Cruzeiro x Goiás pela Superliga 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
imagem cameraRodriguinho bloqueia com apenas uma das mãos em Cruzeiro x Goiás pela Superliga 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
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Na noite desta quinta-feira (9), Goiás e Sada Cruzeiro se enfrentam no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO), pelo jogo 2 da série melhor de três válida pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26. Após vencer o primeiro duelo por 3 sets a 0, o líder da fase classificatória busca uma nova vitória para garantir vaga nas semifinais, enquanto a equipe mandante tenta forçar o terceiro e decisivo confronto. ATUALIZAÇÃO: Goiás 0 x 1 Sada Cruzeiro.

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➡️ Relembre como foi o primeiro jogo

Acompanhe a partida

TimesPlacar da sériePlacar do jogo1º SET2º SET3º SET

Goiás

0

0

21

0

0

Sada Cruzeiro

1

1

25

0

0

1º SET

  1. Lucão ataca bola de tempo, que espirra na defesa adversária e não volta: 25 a 21
  2. Douglas Souza explora o bloqueio no contra-ataque; Cruzeiro tem o set point: 24 a 20
  3. Oppenkoski, na potência, vira mais uma bola pelo Cruzeiro: 21 a 18
  4. Cruzeiro vira novamente! Rodriguinho bloqueia bola de meio de Victor Hugo: 17 a 16
  5. Batagim tenta explorar o bloqueio pela entrada de rede, mas a bola toca nele antes de sair: 14 a 13
  6. Ace de Otávio, no limite da quadra! 12 a 12
  7. Goiás volta à frente do placar com ponto de saque de Victor Hugo: 10 a 9
  8. Virada do Cruzeiro com ace de Matheus Brasília: 9 a 8
  9. Oppenkoski termina com o primeiro grande rali do jogo: 8 a 8
  10. Chuva de saques forçados! Agora é Lucão quem diminui para o Cruzeiro: 6 a 5
  11. Mais um ace de Goiás, Saliba! 6 a 3
  12. Saliba explora o bloqueio simples de Lucão e pontua: 4 a 2
  13. O jogo começa com ace de Everaldo para o Goiás!
  14. Sobe a bola no Ginásio Rio Vermelho!
  15. Escalação do Goiás: Everaldo (levantador); Saliba (oposto); Batagim e Robinho (ponteiros); Victor Hugo e Petrus (centrais); Matheus (líbero)
  16. Escalação do Sada Cruzeiro: Matheus Brasília (levantador); Oppenkoski (oposto); Willian e Rodriguinho (ponteiros); Lucão e Otávio (centrais); Alê Elias (líbero)
  17. Pré-jogo: Jogadores em aquecimento

➡️ Quartas da Superliga masculina 25/26 estão definidas; veja a agenda

Campanhas das equipes na fase classificatória

Sada Cruzeiro

  • 1º lugar com 54 pontos (17 vitórias e 5 derrotas)

Goiás

  • 8º lugar com 30 pontos (10 vitórias e 12 derrotas)

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Curiosidades e estatísticas

Sada Cruzeiro

  • Equipe que mais participou de competições na temporada: Mundial de Clubes, Sul-Americano, Superliga, Copa Brasil, Supercopa e Campeonato Mineiro
  • Campeão da Superliga em três das últimas quatro edições: 24/25, 22/23 e 21/22
  • Maior pontuador na Superliga: Oppenkoski (6º no ranking geral com 351 pontos)

Goiás

  • Subiu para a Superliga A em 21/22, caindo na mesma temporada e retornando em 24/25
  • Participa pela primeira vez dos playoffs
  • Maior pontuador na Superliga: Saliba (11º no ranking geral com 291 pontos)

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Retrospecto do confronto

O Sada Cruzeiro possui pleno domínio no histórico de duelos contra o Goiás, com sete vitórias em sete jogos. A equipe goiana venceu apenas dois sets diante do eneacampeão da Superliga.

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Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília).

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Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Sada Cruzeiro tem o direito de decidir a série contra o Goiás em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Minas ou Suzano na semifinal.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

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Informações sobre o jogo

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)

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