AO VIVO: Siga os lances de Goiás x Sada Cruzeiro nas quartas da Superliga Masculina

Lucão ataca bola de tempo, que espirra na defesa adversária e não volta: 25 a 21

Douglas Souza explora o bloqueio no contra-ataque; Cruzeiro tem o set point: 24 a 20

Oppenkoski, na potência, vira mais uma bola pelo Cruzeiro: 21 a 18

Cruzeiro vira novamente! Rodriguinho bloqueia bola de meio de Victor Hugo: 17 a 16

Batagim tenta explorar o bloqueio pela entrada de rede, mas a bola toca nele antes de sair: 14 a 13

Ace de Otávio, no limite da quadra! 12 a 12

Goiás volta à frente do placar com ponto de saque de Victor Hugo: 10 a 9

Virada do Cruzeiro com ace de Matheus Brasília: 9 a 8

Oppenkoski termina com o primeiro grande rali do jogo: 8 a 8

Chuva de saques forçados! Agora é Lucão quem diminui para o Cruzeiro: 6 a 5

Mais um ace de Goiás, Saliba! 6 a 3

Saliba explora o bloqueio simples de Lucão e pontua: 4 a 2

O jogo começa com ace de Everaldo para o Goiás!

Sobe a bola no Ginásio Rio Vermelho!

Escalação do Goiás: Everaldo (levantador); Saliba (oposto); Batagim e Robinho (ponteiros); Victor Hugo e Petrus (centrais); Matheus (líbero)

Escalação do Sada Cruzeiro: Matheus Brasília (levantador); Oppenkoski (oposto); Willian e Rodriguinho (ponteiros); Lucão e Otávio (centrais); Alê Elias (líbero)