AO VIVO: Siga os lances de Goiás x Sada Cruzeiro nas quartas da Superliga Masculina
Equipes se enfrentam pelo jogo 2 da série no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO)
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Na noite desta quinta-feira (9), Goiás e Sada Cruzeiro se enfrentam no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO), pelo jogo 2 da série melhor de três válida pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26. Após vencer o primeiro duelo por 3 sets a 0, o líder da fase classificatória busca uma nova vitória para garantir vaga nas semifinais, enquanto a equipe mandante tenta forçar o terceiro e decisivo confronto. ATUALIZAÇÃO: Goiás 0 x 1 Sada Cruzeiro.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar da série
|Placar do jogo
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Goiás
0
0
21
0
0
Sada Cruzeiro
1
1
25
0
0
1º SET
- Lucão ataca bola de tempo, que espirra na defesa adversária e não volta: 25 a 21
- Douglas Souza explora o bloqueio no contra-ataque; Cruzeiro tem o set point: 24 a 20
- Oppenkoski, na potência, vira mais uma bola pelo Cruzeiro: 21 a 18
- Cruzeiro vira novamente! Rodriguinho bloqueia bola de meio de Victor Hugo: 17 a 16
- Batagim tenta explorar o bloqueio pela entrada de rede, mas a bola toca nele antes de sair: 14 a 13
- Ace de Otávio, no limite da quadra! 12 a 12
- Goiás volta à frente do placar com ponto de saque de Victor Hugo: 10 a 9
- Virada do Cruzeiro com ace de Matheus Brasília: 9 a 8
- Oppenkoski termina com o primeiro grande rali do jogo: 8 a 8
- Chuva de saques forçados! Agora é Lucão quem diminui para o Cruzeiro: 6 a 5
- Mais um ace de Goiás, Saliba! 6 a 3
- Saliba explora o bloqueio simples de Lucão e pontua: 4 a 2
- O jogo começa com ace de Everaldo para o Goiás!
- Sobe a bola no Ginásio Rio Vermelho!
- Escalação do Goiás: Everaldo (levantador); Saliba (oposto); Batagim e Robinho (ponteiros); Victor Hugo e Petrus (centrais); Matheus (líbero)
- Escalação do Sada Cruzeiro: Matheus Brasília (levantador); Oppenkoski (oposto); Willian e Rodriguinho (ponteiros); Lucão e Otávio (centrais); Alê Elias (líbero)
- Pré-jogo: Jogadores em aquecimento
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Campanhas das equipes na fase classificatória
Sada Cruzeiro
- 1º lugar com 54 pontos (17 vitórias e 5 derrotas)
Goiás
- 8º lugar com 30 pontos (10 vitórias e 12 derrotas)
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Curiosidades e estatísticas
Sada Cruzeiro
- Equipe que mais participou de competições na temporada: Mundial de Clubes, Sul-Americano, Superliga, Copa Brasil, Supercopa e Campeonato Mineiro
- Campeão da Superliga em três das últimas quatro edições: 24/25, 22/23 e 21/22
- Maior pontuador na Superliga: Oppenkoski (6º no ranking geral com 351 pontos)
Goiás
- Subiu para a Superliga A em 21/22, caindo na mesma temporada e retornando em 24/25
- Participa pela primeira vez dos playoffs
- Maior pontuador na Superliga: Saliba (11º no ranking geral com 291 pontos)
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Retrospecto do confronto
O Sada Cruzeiro possui pleno domínio no histórico de duelos contra o Goiás, com sete vitórias em sete jogos. A equipe goiana venceu apenas dois sets diante do eneacampeão da Superliga.
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Formato dos playoffs
De acordo com o regulamento da competição, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília).
Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Sada Cruzeiro tem o direito de decidir a série contra o Goiás em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Minas ou Suzano na semifinal.
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Informações sobre o jogo
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO)
📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)
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