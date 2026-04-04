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Sada Cruzeiro domina Goiás e sai na frente nas quartas de final da Superliga Masculina

Atual campeão da Superliga sai na frente na série em busca de vaga na semifinal

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/04/2026
23:01
Wallace em quadra em Sada Cruzeiro x Goiás pela Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
imagem cameraWallace em quadra em Sada Cruzeiro x Goiás pela Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
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Na noite deste sábado (4), o Sada Cruzeiro venceu o Goiás por 3 sets a 0 no jogo 1 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26 e saiu na frente na série melhor de três. A partida disputada no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG), terminou com as parciais 25/19, 25/20 e 25/18.

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Com o resultado, o atual campeão da Superliga tem a chance de confirmar a classificação para a semifinal na próxima quinta-feira (9), na segunda partida. O time goiano, por sua vez, precisa vencer em casa para forçar o terceiro e decisivo confronto.

O oposto Oppenkoski, do Cruzeiro, foi reconhecido em votação popular como melhor jogador em quadra. Já o companheiro de equipe Willian, com 13 pontos, foi o maior pontuador do duelo.

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Como foi o jogo?

Rodriguinho bloqueia com apenas uma das mãos em Cruzeiro x Goiás pela Superliga 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
Rodriguinho bloqueia com apenas uma das mãos em Cruzeiro x Goiás pela Superliga 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

A partida começou com altos e baixos de ambos os lados, com os times forçando o saque e cometendo erros no fundamento. Principal pontuador do Cruzeiro no primeiro set com cinco pontos, Lucão foi quem melhor aproveitou as passagens pelo saque, além de corresponder em lances de ataque e bloqueio.

Depois, o trio Oppenkoski, Willian e Rodriguinho passou a conduzir as ações ofensivas com efetividade até o final do jogo. Ao todo, os atletas somaram 32 pontos. O Goiás, por sua vez, errou 12 vezes em ataques e não teve fôlego para acompanhar as arrancadas do adversário, que administrou as parciais com tranquilidade para vencer em sets diretos.

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Campinas 3 x 1 Monte Carmelo

Campinas x Monte Carmelo pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)
Campinas x Monte Carmelo pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

No duelo de abertura dos playoffs, o Campinas bateu o Monte Carmelo por 3 sets a 1 (25/23, 23/25, 25/17 e 25/16) no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). Com 21 pontos, o ponteiro Adriano, do conjunto do interior paulista, foi o maior pontuador do jogo e premiado como melhor atleta em quadra.

O próximo encontro entre as equipes será na quinta-feira (9), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Raul Belém, em Monte Carmelo (MG).

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