Sada Cruzeiro domina Goiás e sai na frente nas quartas de final da Superliga Masculina

Na noite deste sábado (4), o Sada Cruzeiro venceu o Goiás por 3 sets a 0 no jogo 1 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26 e saiu na frente na série melhor de três. A partida disputada no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG), terminou com as parciais 25/19, 25/20 e 25/18.

continua após a publicidade

Com o resultado, o atual campeão da Superliga tem a chance de confirmar a classificação para a semifinal na próxima quinta-feira (9), na segunda partida. O time goiano, por sua vez, precisa vencer em casa para forçar o terceiro e decisivo confronto.

O oposto Oppenkoski, do Cruzeiro, foi reconhecido em votação popular como melhor jogador em quadra. Já o companheiro de equipe Willian, com 13 pontos, foi o maior pontuador do duelo.

continua após a publicidade

➡️ Quartas da Superliga masculina 25/26 estão definidas; veja a agenda

➡️ Análise: Sesi Bauru sofre sem Darlan e Lukas Bergmann e fica fora dos playoffs da Superliga

Como foi o jogo?

Rodriguinho bloqueia com apenas uma das mãos em Cruzeiro x Goiás pela Superliga 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

A partida começou com altos e baixos de ambos os lados, com os times forçando o saque e cometendo erros no fundamento. Principal pontuador do Cruzeiro no primeiro set com cinco pontos, Lucão foi quem melhor aproveitou as passagens pelo saque, além de corresponder em lances de ataque e bloqueio.

Depois, o trio Oppenkoski, Willian e Rodriguinho passou a conduzir as ações ofensivas com efetividade até o final do jogo. Ao todo, os atletas somaram 32 pontos. O Goiás, por sua vez, errou 12 vezes em ataques e não teve fôlego para acompanhar as arrancadas do adversário, que administrou as parciais com tranquilidade para vencer em sets diretos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Campinas 3 x 1 Monte Carmelo

Campinas x Monte Carmelo pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

No duelo de abertura dos playoffs, o Campinas bateu o Monte Carmelo por 3 sets a 1 (25/23, 23/25, 25/17 e 25/16) no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). Com 21 pontos, o ponteiro Adriano, do conjunto do interior paulista, foi o maior pontuador do jogo e premiado como melhor atleta em quadra.

O próximo encontro entre as equipes será na quinta-feira (9), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Raul Belém, em Monte Carmelo (MG).

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável