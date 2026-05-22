Seleção Feminina terá mais uma campeã olímpica como auxiliar técnica
A ex-ponteira Sassá se junta a Fofão como parte da comissão técnica de Zé Roberto
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A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei terá mais uma campeã olímpica na comissão técnica para o ciclo das Olimpíadas de Los Angeles 2028. A ex-ponteira Sassá, ouro em Pequim 2008, fará parte da equipe comandada por José Roberto Guimarães como auxiliar técnica. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (22) pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).
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Welissa Gonzaga, mais conhecida como Sassá, se aposentou das quadras em 2025 pelo Mackenzie e, logo em seguida, assumiu o cargo de supervisora técnica do time de Belo Horizonte. Na última temporada, a equipe mineira chegou às quartas de final da Superliga Feminina pela primeira vez em 14 anos.
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— Eu fiquei extremamente feliz e honrada de retornar à Seleção Brasileira depois de ter vivido tantos momentos marcantes. Agora tenho a oportunidade de ter essa vivência do outro lado da quadra. É motivo de muita alegria. O convite do José Roberto Guimarães é uma honra, e fico muito grata por ele ter lembrado de mim e acreditado no meu trabalho. É um momento de transição na minha carreira, de crescimento, e esta é uma oportunidade única — contou a ex-ponteira.
Sassá se junta à ex-levantadora Fofão, companheira de equipe no primeiro ouro olímpico do vôlei feminino brasileiro, que também atuará como auxiliar de Zé Roberto. Ambas estarão presentes nos treinamentos da Seleção Feminina e vão se revezar nas viagens internacionais. Fofão acompanhará o grupo nas etapas de Brasília e Turquia da Liga das Nações (VNL), enquanto Sassá viajará com a Seleção para a etapa do Japão.
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Veja as jogadoras convocadas para a Seleção Feminina
LEVANTADORAS
- Macris - Praia Clube
- Roberta - THY (TUR)
- Bruninha (convidada) - Maringá
OPOSTAS
- Rosamaria - Denso Airybees (JAP)
- Tainara - Sesc RJ Flamengo
- Sabrina (convidada) - Denso Airybees (JAP)
- Kisy - Lokomotiv Kaliningrad (RUS)
PONTEIRAS
- Helena - Sesc RJ Flamengo
- Gabi Guimarães - Conegliano (ITA)
- Julia Bergmann - Scandicci (ITA)
- Ana Cristina - Fenerbahçe (TUR)
CENTRAIS
- Diana - Sesi Bauru
- Lorena - Sesc RJ Flamengo
- Júlia Kudiess - Novara (ITA)
- Luzia - Paulistano Barueri
LÍBEROS
- Marcelle - Fluminense
- Nyeme - Minas
- Natinha - Praia Clube
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