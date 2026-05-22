menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Seleção Feminina terá mais uma campeã olímpica como auxiliar técnica

A ex-ponteira Sassá se junta a Fofão como parte da comissão técnica de Zé Roberto

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/05/2026
17:40
Favorite o Lance! no Google
Sassá em ação pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei
imagem cameraSassá, campeã olímpica em Pequim 2008, em ação pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei terá mais uma campeã olímpica na comissão técnica para o ciclo das Olimpíadas de Los Angeles 2028. A ex-ponteira Sassá, ouro em Pequim 2008, fará parte da equipe comandada por José Roberto Guimarães como auxiliar técnica. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (22) pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Welissa Gonzaga, mais conhecida como Sassá, se aposentou das quadras em 2025 pelo Mackenzie e, logo em seguida, assumiu o cargo de supervisora técnica do time de Belo Horizonte. Na última temporada, a equipe mineira chegou às quartas de final da Superliga Feminina pela primeira vez em 14 anos.

➡️ Lendas da Seleção, Fabi e Alison entram no Hall da Fama

— Eu fiquei extremamente feliz e honrada de retornar à Seleção Brasileira depois de ter vivido tantos momentos marcantes. Agora tenho a oportunidade de ter essa vivência do outro lado da quadra. É motivo de muita alegria. O convite do José Roberto Guimarães é uma honra, e fico muito grata por ele ter lembrado de mim e acreditado no meu trabalho. É um momento de transição na minha carreira, de crescimento, e esta é uma oportunidade única — contou a ex-ponteira.

continua após a publicidade
Sassá, ex-jogadora e supervisora técnica do Mackenzie (Foto: Reprodução/Instagram)
Sassá, ex-jogadora e supervisora técnica do Mackenzie (Foto: Reprodução/Instagram)

Sassá se junta à ex-levantadora Fofão, companheira de equipe no primeiro ouro olímpico do vôlei feminino brasileiro, que também atuará como auxiliar de Zé Roberto. Ambas estarão presentes nos treinamentos da Seleção Feminina e vão se revezar nas viagens internacionais. Fofão acompanhará o grupo nas etapas de Brasília e Turquia da Liga das Nações (VNL), enquanto Sassá viajará com a Seleção para a etapa do Japão.

➡️ Gabi Guimarães: os 32 anos da 'filha do Deus do vôlei'

Veja as jogadoras convocadas para a Seleção Feminina

LEVANTADORAS

  • Macris - Praia Clube
  • Roberta - THY (TUR)
  • Bruninha (convidada) - Maringá

OPOSTAS

  • Rosamaria - Denso Airybees (JAP)
  • Tainara - Sesc RJ Flamengo
  • Sabrina (convidada) - Denso Airybees (JAP)
  • Kisy - Lokomotiv Kaliningrad (RUS)

PONTEIRAS

  • Helena - Sesc RJ Flamengo
  • Gabi Guimarães - Conegliano (ITA)
  • Julia Bergmann - Scandicci (ITA)
  • Ana Cristina - Fenerbahçe (TUR)

CENTRAIS

  • Diana - Sesi Bauru
  • Lorena - Sesc RJ Flamengo
  • Júlia Kudiess - Novara (ITA)
  • Luzia - Paulistano Barueri

LÍBEROS

  • Marcelle - Fluminense
  • Nyeme - Minas
  • Natinha - Praia Clube

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias