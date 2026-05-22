Seleção Feminina terá mais uma campeã olímpica como auxiliar técnica

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei terá mais uma campeã olímpica na comissão técnica para o ciclo das Olimpíadas de Los Angeles 2028. A ex-ponteira Sassá, ouro em Pequim 2008, fará parte da equipe comandada por José Roberto Guimarães como auxiliar técnica. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (22) pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Welissa Gonzaga, mais conhecida como Sassá, se aposentou das quadras em 2025 pelo Mackenzie e, logo em seguida, assumiu o cargo de supervisora técnica do time de Belo Horizonte. Na última temporada, a equipe mineira chegou às quartas de final da Superliga Feminina pela primeira vez em 14 anos.

➡️ Lendas da Seleção, Fabi e Alison entram no Hall da Fama

— Eu fiquei extremamente feliz e honrada de retornar à Seleção Brasileira depois de ter vivido tantos momentos marcantes. Agora tenho a oportunidade de ter essa vivência do outro lado da quadra. É motivo de muita alegria. O convite do José Roberto Guimarães é uma honra, e fico muito grata por ele ter lembrado de mim e acreditado no meu trabalho. É um momento de transição na minha carreira, de crescimento, e esta é uma oportunidade única — contou a ex-ponteira.

continua após a publicidade

Sassá, ex-jogadora e supervisora técnica do Mackenzie (Foto: Reprodução/Instagram)

Sassá se junta à ex-levantadora Fofão, companheira de equipe no primeiro ouro olímpico do vôlei feminino brasileiro, que também atuará como auxiliar de Zé Roberto. Ambas estarão presentes nos treinamentos da Seleção Feminina e vão se revezar nas viagens internacionais. Fofão acompanhará o grupo nas etapas de Brasília e Turquia da Liga das Nações (VNL), enquanto Sassá viajará com a Seleção para a etapa do Japão.

➡️ Gabi Guimarães: os 32 anos da 'filha do Deus do vôlei'

Veja as jogadoras convocadas para a Seleção Feminina

LEVANTADORAS

Macris - Praia Clube

Roberta - THY (TUR)

Bruninha (convidada) - Maringá

OPOSTAS

Rosamaria - Denso Airybees (JAP)

Tainara - Sesc RJ Flamengo

Sabrina (convidada) - Denso Airybees (JAP)

Kisy - Lokomotiv Kaliningrad (RUS)

PONTEIRAS

Helena - Sesc RJ Flamengo

Gabi Guimarães - Conegliano (ITA)

Julia Bergmann - Scandicci (ITA)

Ana Cristina - Fenerbahçe (TUR)

CENTRAIS

Diana - Sesi Bauru

Lorena - Sesc RJ Flamengo

Júlia Kudiess - Novara (ITA)

Luzia - Paulistano Barueri

LÍBEROS

Marcelle - Fluminense

Nyeme - Minas

Natinha - Praia Clube

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.