Bernardinho convoca Lucarelli para a Liga das Nações 2026
Seleção Brasileira estreia no dia 18 de junho, contra o Irã
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A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, nesta quinta-feira (21), a convocação do ponteiro Ricardo Lucarelli para a disputa da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O jogador de 34 anos foi o último nome anunciado na lista do técnico Bernardinho. A estreia do Brasil está programada para o dia 18 de junho, em Brasília, contra o Irã.
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Na próxima semana, Lucarelli se apresenta no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde a Seleção Brasileira está concentrada desde o último domingo (17).
O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 15 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.
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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja os convocados para a Seleção Brasileira
LEVANTADOR
Fernando Cachopa
Gabriel Bieler
Matheus Brasília
OPOSTO
Bryan
Darlan
Oppenkoski
Samuel Neufeld (convidado)
PONTEIRO
Arthur Bento
Honorato
Lukas Bergmann
Maicon
Douglas Souza
Adriano
Lucarelli
Paulo (convidado)
Robert (convidado)
Léo Lukas (convidado)
CENTRAL
Guilherme Voss
Thiery
Flávio
Judson
Matheus Pinta
Barreto
LÍBERO
Maique
Pureza
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