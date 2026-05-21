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Bernardinho convoca Lucarelli para a Liga das Nações 2026

Seleção Brasileira estreia no dia 18 de junho, contra o Irã

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Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 21/05/2026
18:00
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Lucarelli no Mundial de Vôlei
imagem cameraO ponteiro Lucarelli, durante o Mundial de Vôlei (Foto: Reprodução/Volleyball World)
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A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, nesta quinta-feira (21), a convocação do ponteiro Ricardo Lucarelli para a disputa da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O jogador de 34 anos foi o último nome anunciado na lista do técnico Bernardinho. A estreia do Brasil está programada para o dia 18 de junho, em Brasília, contra o Irã.

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Na próxima semana, Lucarelli se apresenta no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde a Seleção Brasileira está concentrada desde o último domingo (17).

O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 15 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.

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O ponteiro Lucarelli é um dos veteranos da Seleção Brasileira
O ponteiro Lucarelli é um dos veteranos da Seleção Brasileira (Foto: Volleyball World)

Veja os convocados para a Seleção Brasileira

LEVANTADOR

Fernando Cachopa
Gabriel Bieler
Matheus Brasília

OPOSTO

Bryan
Darlan
Oppenkoski
Samuel Neufeld (convidado)

PONTEIRO

Arthur Bento
Honorato
Lukas Bergmann
Maicon
Douglas Souza
Adriano
Lucarelli
Paulo (convidado)
Robert (convidado)
Léo Lukas (convidado)

CENTRAL

Guilherme Voss
Thiery
Flávio
Judson
Matheus Pinta
Barreto

LÍBERO

Maique
Pureza

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