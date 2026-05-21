Bernardinho convoca Lucarelli para a Liga das Nações 2026

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, nesta quinta-feira (21), a convocação do ponteiro Ricardo Lucarelli para a disputa da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O jogador de 34 anos foi o último nome anunciado na lista do técnico Bernardinho. A estreia do Brasil está programada para o dia 18 de junho, em Brasília, contra o Irã.

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Na próxima semana, Lucarelli se apresenta no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde a Seleção Brasileira está concentrada desde o último domingo (17).

O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 15 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.

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O ponteiro Lucarelli é um dos veteranos da Seleção Brasileira (Foto: Volleyball World)

Veja os convocados para a Seleção Brasileira

LEVANTADOR

Fernando Cachopa

Gabriel Bieler

Matheus Brasília

OPOSTO

Bryan

Darlan

Oppenkoski

Samuel Neufeld (convidado)

PONTEIRO

Arthur Bento

Honorato

Lukas Bergmann

Maicon

Douglas Souza

Adriano

Lucarelli

Paulo (convidado)

Robert (convidado)

Léo Lukas (convidado)

CENTRAL

Guilherme Voss

Thiery

Flávio

Judson

Matheus Pinta

Barreto

LÍBERO

Maique

Pureza

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