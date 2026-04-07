Com atuação segura, o Praia Clube venceu o Sesi Bauru no jogo decisivo das quartas de final da Superliga Feminina 25/26. A partida, disputada na noite desta terça-feira (7), terminou em sets diretos, com parciais de 25/13, 25/20 e 26/24. Com o resultado, a equipe mineira fechou a série melhor de três em 2 a 1 e garantiu vaga na semifinal.

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O próximo desafio da equipe mineira será contra o Sesc RJ Flamengo, em confronto válido pela semifinal da competição. A equipe do Praia chega embalada após a vitória na série decisiva. Do outro lado, o Flamengo vem de uma classificação sem derrotas contra o Batavo Mackenzie.

Como foi o jogo?

Com a série empatada entre dois grandes nomes do vôlei brasileiro, o placar do primeiro set foi um verdadeira surpresa para os fãs. A clara vantagem na reta final garantiu que o Praia Clube finalizasse a parcial em 25 a 13. A equipe mineira converteu oito pontos em sequência e abriu vantagem no placar geral. Enquanto esteve no saque, o Sesi Bauru conquistou apenas um ponto.

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A volta para o segundo set ficou marcada pelo bloqueio excelente de Diana, o que prometia melhorias na atuação do time paulista. Apesar disso, o Sesi ainda não foi capaz de parar a potência mineira, que levou a melhor por 25 a 20. O roteiro acirrado da nova parcial, no entanto, segurou a esperança das visitantes para uma possível ida ao quarto set.

E, assim, o controle do jogo pareceu ter mudado. Na primeira metade do terceiro set, o Sesi Bauru dominava o desenrolar da partida e chegou a abrir 16 a 8. A reação do Praia Clube, então, foi construída aos poucos, resultando em uma virada emocionante por 26 a 24 sob a torcida de Carlos Gattaz, que acompanhava a disputa de fora da quadra.

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Sesi Bauru x Praia Clube pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

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