Com Alê, Bernardinho inscreve 30 atletas para a VNL

A espera acabou. Nesta terça-feira (19), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou os 30 jogadores inscritos por Bernardinho para a disputa da Liga das Nações (VNL), que tem início em junho. A presença na lista não é garantia de convocação e nem de participação nos treinamentos em Saquarema (RJ). A decisão fica a cargo do treinador. Anteriormente, Bernardinho já havia convocado 20 nomes, além de quatro convidados.

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Uma das surpresas ficou por conta da presença de Alê Elias, líbero do Cruzeiro. Atual campeão da Superliga, o jogador foi escolhido para a seleção do campeonato. Após a ausência na quarta lista de Bernardinho, na última quinta-feira (14), Alê lamentou nas redes sociais e deixou claro que não havia pedido dispensa da Seleção.

Alê Elias, do Cruzeiro, está na lista de Bernardinho para a Liga das Nações (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veja a lista completa de Bernardinho

LEVANTADORES

Bieler

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

Rhendrick Resley

PONTEIROS

Adriano Arthur Bento Douglas Souza Honorato Léo Lukas Lucarelli Lukas Bergmann Maicon Paulo Robert

OPOSTOS

Bryan

Chizoba

Darlan

Oppenkoski

Sabino

Samuel

CENTRAIS

Barreto

Flavio

Guilherme Voss

Judson

Matheus Pinta

Thiery

LÍBEROS

Alê Elias

Filipinho

Maique

Pureza

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Seleção se prepara para a VNL; veja calendário

O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 15 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.

Jogos do Brasil na primeira semana da VNL Masculina, em Brasília

10/06: Brasil x Irã - 20h

11/06: Brasil x Bélgica - 20h

13/06: Brasil x Sérvia - 11h

14/06: Brasil x Argentina - 18h