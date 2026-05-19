Com Alê, Bernardinho inscreve 30 atletas para a VNL
Seleção inicia a caminhada na competição em Brasília (DF), em junho
- Matéria
- Mais Notícias
A espera acabou. Nesta terça-feira (19), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou os 30 jogadores inscritos por Bernardinho para a disputa da Liga das Nações (VNL), que tem início em junho. A presença na lista não é garantia de convocação e nem de participação nos treinamentos em Saquarema (RJ). A decisão fica a cargo do treinador. Anteriormente, Bernardinho já havia convocado 20 nomes, além de quatro convidados.
Relacionadas
➡️ Saiba quando a Seleção Brasileira Masculina joga na Liga das Nações 2026
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Uma das surpresas ficou por conta da presença de Alê Elias, líbero do Cruzeiro. Atual campeão da Superliga, o jogador foi escolhido para a seleção do campeonato. Após a ausência na quarta lista de Bernardinho, na última quinta-feira (14), Alê lamentou nas redes sociais e deixou claro que não havia pedido dispensa da Seleção.
Veja a lista completa de Bernardinho
LEVANTADORES
- Bieler
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
- Rhendrick Resley
PONTEIROS
- Adriano
- Arthur Bento
- Honorato
- Léo Lukas
- Lucarelli
- Lukas Bergmann
- Maicon
- Paulo
- Robert
OPOSTOS
- Bryan
- Chizoba
- Darlan
- Oppenkoski
- Sabino
- Samuel
CENTRAIS
- Barreto
- Flavio
- Guilherme Voss
- Judson
- Matheus Pinta
- Thiery
LÍBEROS
- Alê Elias
- Filipinho
- Maique
- Pureza
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Seleção se prepara para a VNL; veja calendário
O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 15 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.
Jogos do Brasil na primeira semana da VNL Masculina, em Brasília
10/06: Brasil x Irã - 20h
11/06: Brasil x Bélgica - 20h
13/06: Brasil x Sérvia - 11h
14/06: Brasil x Argentina - 18h
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias