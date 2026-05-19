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Com Alê, Bernardinho inscreve 30 atletas para a VNL

Seleção inicia a caminhada na competição em Brasília (DF), em junho

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/05/2026
15:01
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Bernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)
imagem cameraBernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)
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A espera acabou. Nesta terça-feira (19), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou os 30 jogadores inscritos por Bernardinho para a disputa da Liga das Nações (VNL), que tem início em junho. A presença na lista não é garantia de convocação e nem de participação nos treinamentos em Saquarema (RJ). A decisão fica a cargo do treinador. Anteriormente, Bernardinho já havia convocado 20 nomes, além de quatro convidados.

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Uma das surpresas ficou por conta da presença de Alê Elias, líbero do Cruzeiro. Atual campeão da Superliga, o jogador foi escolhido para a seleção do campeonato. Após a ausência na quarta lista de Bernardinho, na última quinta-feira (14), Alê lamentou nas redes sociais e deixou claro que não havia pedido dispensa da Seleção.

Alê Elias, do Cruzeiro, está na lista de Bernardinho para a Liga das Nações (Foto: Reprodução/ Instagram)
Alê Elias, do Cruzeiro, está na lista de Bernardinho para a Liga das Nações (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veja a lista completa de Bernardinho

LEVANTADORES

  • Bieler
  • Fernando Cachopa
  • Matheus Brasília
  • Rhendrick Resley

PONTEIROS

  1. Adriano
  2. Arthur Bento
  3. Douglas Souza
  4. Honorato
  5. Léo Lukas
  6. Lucarelli
  7. Lukas Bergmann
  8. Maicon
  9. Paulo
  10. Robert

OPOSTOS

  • Bryan
  • Chizoba
  • Darlan
  • Oppenkoski
  • Sabino
  • Samuel

CENTRAIS

  • Barreto
  • Flavio
  • Guilherme Voss
  • Judson
  • Matheus Pinta
  • Thiery

LÍBEROS

  • Alê Elias
  • Filipinho
  • Maique
  • Pureza

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Seleção se prepara para a VNL; veja calendário

O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 15 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.

Jogos do Brasil na primeira semana da VNL Masculina, em Brasília

10/06: Brasil x Irã - 20h
11/06: Brasil x Bélgica - 20h
13/06: Brasil x Sérvia - 11h
14/06: Brasil x Argentina - 18h

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