Monte Carmelo x Campinas: ponteiros potentes prometem duelo à parte nas quartas da Superliga

O jogo 2 entre Monte Carmelo e Campinas, válido pela série melhor de três das quartas de final da Superliga Masculina 25/26, marca mais um encontro entre os ponteiros Daniel Felipe e Adriano Xavier, nomes da nova geração do vôlei masculino e ex-companheiros de time que figuram entre os líderes das estatísticas da competição. Nesta quinta-feira (9), a partir das 18h30 (de Brasília), os jovens atletas prometem conduzir suas equipes na base da potência, no duelo que pode confirmar a classificação campineira para as semifinais ou, em caso de vitória da equipe mandante, levar a uma terceira e decisiva partida.

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Daniel desponta no surpreendente Monte Carmelo

Daniel Felipe em ação pelo Monte Carmelo na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Reprodução/Instagram)

Em sua primeira temporada sólida na elite do voleibol brasileiro, Daniel Felipe é o maior pontuador do Monte Carmelo na Superliga com 332 pontos (oitavo no geral) e o segundo principal sacador do campeonato com 38 aces - à frente, com dois acertos a mais, está o oposto Bryan, do Guarulhos.

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Aos 24 anos, Daniel é peça fundamental na melhor campanha do Monte Carmelo desde 20/21, ano em que a equipe terminou a fase classificatória em sexto lugar e chegou aos playoffs pela primeira vez na história. No clube do Triângulo Mineiro desde 2024, quando deixou o Joinville em busca de mais espaço, o jogador também ganhou a Superliga B na temporada passada, título que garantiu o retorno do time à primeira divisão.

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O ponta vem ainda se destacando nos bloqueios (14º com 33 pontos) e no aproveitamento de saques (6º com 33,5%).

Adriano brilha em possível 'última dança' por Campinas

Adriano em Campinas x Monte Carmelo pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Com os mesmos 24 anos do adversário, Adriano Xavier vive um momento completamente diferente na carreira. Representando o Campinas pela quinta temporada consecutiva, o ponteiro já se consolidou como um dos principais nomes da Superliga, apresentando números melhores a cada ano e sendo convocado de forma recorrente para a seleção brasileira.

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Em 25/26, Adriano ocupa o posto de maior pontuador do clube do interior paulista com 363 pontos (quarto no geral). É também o quinto no ranking de saques, com 24 aces, e terceiro em efetividade no fundamento, com 34,8%.

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Pelo Campinas, Adriano conquistou quatro títulos do Campeonato Paulista, um da Copa Brasil, um do Sul-Americano e dois vices da Superliga. Com tamanho destaque e protagonismo demonstrados nos últimos anos, segurar o ponteiro para a próxima temporada se tornou uma tarefa praticamente impossível.

— São cinco anos em Campinas, uma cidade que eu adoro, um projeto que eu amo. E até o final dessa temporada, eu vou fazer o meu máximo para trazer o maior número de títulos possível — disse Adriano, após ser campeão e escolhido MVP da Copa Brasil, em março. O jogador será reforço do Trentino, da Itália, segundo o jornalista Bruno Voloch, do portal 'O Tempo'.

Números de Adriano no Campinas mostram evolução do jogador (Foto: Reprodução)

Time gaúcho (quase) reuniu Daniel e Adriano em quadra

Elenco do APAV Vôlei para a temporada 2019/2020, com Adriano (centro) e Daniel Felipe (esquerda) (Foto: Reprodução/APAV Vôlei)

Em 2020, Adriano e Daniel faziam parte do time do APAV Vôlei, que tinha como coordenador técnico o campeão olímpico Gustavo Endres e estava entre os participantes da Superliga B. Porém, com a pandemia da Covid-19 e o cancelamento da competição, o projeto de Canoas, no Rio Grande do Sul, teve o elenco desmembrado e ficou de fora das disputas no ano seguinte.

Depois da passagem pela equipe gaúcha, Adriano se transferiu para o Itapetininga (atual São José), onde despontou no cenário nacional, alcançando a semifinal da Superliga Masculina 20/21 e sendo eleito melhor ponteiro daquela edição. Já Daniel não conseguiu espaço em nenhum time e só voltou a jogar em 21/22, vestindo as cores do Goiás.

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Campinas 3 x 1 Monte Carmelo - Jogo 1

Campinas x Monte Carmelo pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

No último sábado (4), o Campinas venceu o Monte Carmelo por 3 sets a 1 e saiu na frente na disputa por uma vaga nas semifinais da Superliga Masculina. O confronto realizado no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), teve parciais de 25/23, 23/25, 25/17 e 25/16. Com 21 acertos, Adriano foi o maior pontuador da partida e premiado como melhor em quadra.

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