Lenda da Seleção, Fabi entra no Hall da Fama do vôlei com mais dois brasileiros
A líbero bicampeã olímpica foi eleita junto com Alison "Mamute" e Ary Graça
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Com três brasileiros, a lista dos novos integrantes do Hall da Fama do vôlei foi divulgada nesta segunda-feira (18). Para a classe de 2026, foram eleitos Fabi Alvim, ex-líbero da Seleção Feminina e bicampeã olímpica; Alison "Mamute", ouro no vôlei de praia na Rio 2016; e Ary Graça, ex-presidente da Confederação Brasileira (CBV) e da Federação Internacional (FIVB), além de outros seis ícones estrangeiros do esporte.
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Entre as estrelas internacionais eleitas para o Hall da Fama está Ekaterina Gamova, oposta russa que enfrentou o Brasil diversas vezes em torneios de seleções e Jogos Olímpicos. Além dos três brasileiros escolhidos, a ex-atleta de vôlei de praia e medalhista de bronze em Londres 2012, Juliana Felisberta, também concorreu à edição de 2026 e pode voltar a participar no ano que vem.
Ao todo, 19 personalidades de 12 países diferentes disputaram sete categorias: jogador de quadra (masculino e feminino), jogador de praia (masculino e feminino), treinador, liderança e vôlei paralímpico. Os nomes foram submetidos a uma votação popular online e, em seguida, passaram pelo comitê da International Volleyball Hall of Fame (IVHF).
Os nove vencedores serão eternizados no mural da sede da IVHF, na cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A cerimônia acontecerá entre os dias 16 e 17 de outubro e será aberta ao público.
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Veja a lista completa do Hall da Fama do vôlei 2026
- Ary Graça (Brasil) – Líder
- April Ross (Estados Unidos) – Vôlei de Praia Feminino
- Alison Cerutti (Brasil) – Vôlei de Praia Masculino
- Fabiana Alvim (Brasil) – Vôlei de Quadra Feminino
- Ekaterina Gamova (Rússia) – Vôlei de Quadra Feminino
- Yoel Despaigne (Cuba) – Vôlei de Quadra Masculino
- Laurent Tillie (França) – Treinador
- Denis Le Breuilly (Inglaterra) – Vôlei Paralímpico
- Takashi Shimoyama (Japão) – Árbitro
Conheça os brasileiros no Hall da Fama do vôlei 2026
Fabi Alvim - Vôlei de Quadra Feminino
Bicampeã olímpica e reconhecida como uma das maiores líberos de todos os tempos, Fabi foi titular incontestável da posição na Seleção Brasileira em seu auge. Além dos ouros em Pequim 2008 e Londres 2012, conquistou diversos títulos e prêmios individuais representando o Brasil. Por clubes, defendeu o Rio de Janeiro (atual Sesc RJ Flamengo) por 13 anos e ganhou a Superliga em 10 deles.
Alison Mamute - Vôlei de Praia Masculino
Dono de um dos bloqueios mais potentes do vôlei de praia, Alison Cerutti foi ouro na Rio 2016 e prata em Londres 2012, além de bicampeão mundial e tri brasileiro. "Mamute", que se aposentou das quadras no ano passado, acumulou mais de 60 pódios em etapas do Circuito Mundial, contribuindo para o fortalecimento do país no cenário dos esportes de areia.
Ary Graça - Liderança
Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) por 17 anos e da Federação Internacional (FIVB) por 12, Ary Graça atuou nos últimos anos com foco na globalização da modalidade. Antes da carreira de gestor esportivo, foi jogador nos anos 1960 e técnico entre as décadas de 1970 e 1980.
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