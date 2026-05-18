Lenda da Seleção, Fabi entra no Hall da Fama do vôlei com mais dois brasileiros

Com três brasileiros, a lista dos novos integrantes do Hall da Fama do vôlei foi divulgada nesta segunda-feira (18). Para a classe de 2026, foram eleitos Fabi Alvim, ex-líbero da Seleção Feminina e bicampeã olímpica; Alison "Mamute", ouro no vôlei de praia na Rio 2016; e Ary Graça, ex-presidente da Confederação Brasileira (CBV) e da Federação Internacional (FIVB), além de outros seis ícones estrangeiros do esporte.

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Entre as estrelas internacionais eleitas para o Hall da Fama está Ekaterina Gamova, oposta russa que enfrentou o Brasil diversas vezes em torneios de seleções e Jogos Olímpicos. Além dos três brasileiros escolhidos, a ex-atleta de vôlei de praia e medalhista de bronze em Londres 2012, Juliana Felisberta, também concorreu à edição de 2026 e pode voltar a participar no ano que vem.

Ao todo, 19 personalidades de 12 países diferentes disputaram sete categorias: jogador de quadra (masculino e feminino), jogador de praia (masculino e feminino), treinador, liderança e vôlei paralímpico. Os nomes foram submetidos a uma votação popular online e, em seguida, passaram pelo comitê da International Volleyball Hall of Fame (IVHF).

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Os nove vencedores serão eternizados no mural da sede da IVHF, na cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A cerimônia acontecerá entre os dias 16 e 17 de outubro e será aberta ao público.

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Veja a lista completa do Hall da Fama do vôlei 2026

Ary Graça (Brasil) – Líder

April Ross (Estados Unidos) – Vôlei de Praia Feminino

Alison Cerutti (Brasil) – Vôlei de Praia Masculino

Fabiana Alvim (Brasil) – Vôlei de Quadra Feminino

Ekaterina Gamova (Rússia) – Vôlei de Quadra Feminino

Yoel Despaigne (Cuba) – Vôlei de Quadra Masculino

Laurent Tillie (França) – Treinador

Denis Le Breuilly (Inglaterra) – Vôlei Paralímpico

Takashi Shimoyama (Japão) – Árbitro

Conheça os brasileiros no Hall da Fama do vôlei 2026

Fabi Alvim - Vôlei de Quadra Feminino

Fabi Alvim se emociona ao conquistar o segundo ouro olímpico pelo Brasil, em Londres 2012 (Foto: Reprodução/COB)

Bicampeã olímpica e reconhecida como uma das maiores líberos de todos os tempos, Fabi foi titular incontestável da posição na Seleção Brasileira em seu auge. Além dos ouros em Pequim 2008 e Londres 2012, conquistou diversos títulos e prêmios individuais representando o Brasil. Por clubes, defendeu o Rio de Janeiro (atual Sesc RJ Flamengo) por 13 anos e ganhou a Superliga em 10 deles.

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Alison Mamute - Vôlei de Praia Masculino

Alison Mamute e Bruno Schmidt, medalha de ouro no Rio 2016 (Foto: Divulgação FIVB)

Dono de um dos bloqueios mais potentes do vôlei de praia, Alison Cerutti foi ouro na Rio 2016 e prata em Londres 2012, além de bicampeão mundial e tri brasileiro. "Mamute", que se aposentou das quadras no ano passado, acumulou mais de 60 pódios em etapas do Circuito Mundial, contribuindo para o fortalecimento do país no cenário dos esportes de areia.

Ary Graça - Liderança

Ary Graça (centro), ex-presidente da CBV e da FIVB (Foto: Divulgação)

Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) por 17 anos e da Federação Internacional (FIVB) por 12, Ary Graça atuou nos últimos anos com foco na globalização da modalidade. Antes da carreira de gestor esportivo, foi jogador nos anos 1960 e técnico entre as décadas de 1970 e 1980.

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