Os segredos da parceria de ouro de 'Mamute' e Bruno: 'Pagar a conta'

É inegável que a parceria entre Alison 'Mamute' e Bruno Schmidt deu certo no vôlei de praia. Não à toa, os brasileiros ostentam o título de campeões olímpicos, após subirem ao lugar mais alto do pódio na Rio 2016. Mas a conexão entre os dois começava muito antes do juiz apitar o início das partidas. No dia a dia, como Mamute conta em entrevista exclusiva ao Lance!, os dois tinham alguns segredos para manter o bom relacionamento tanto dentro quanto fora das quadras.

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Mamute e Bruno começaram a dupla no início de 2014 e se separaram em maio de 2018. Um dos segredos da parceria de ouro, era andar sempre com cartas de Uno. Em situações de "tédio", a dupla e a comissão técnica aproveitavam para jogar e, assim, interagir e passar o tempo. Já o outro segredo se relacionava aos momentos de refeição.

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— Quando eu e Bruno sentávamos para comer, colocava o celular em cima da mesa. Quem tocasse no aparelho, pagava a conta. Então, era mais ou menos uma hora e meia que a gente tinha que conversar.

Segundo Mamute, esses momentos eram essenciais para manter a boa relação entre a dupla. E a eficiência dos acordos chegou ao seu ápice no dia 19 de agosto de 2016, quando, nas areias da Praia de Copacabana. Naquela data, Alison e Bruno venceram os italianos Nicolai e Lupo por 2 sets a 0 e conquistaram a tão sonhada medalha de ouro olímpica.



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Alison Mamute e Bruno, dupla campeã do vôlei de praia nas Olimpíadas do Rio 2016 (Foto: Alaor Filho/Exemplus/COB)

Confira a entrevista completa de 'Mamute' ao Lance!:

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