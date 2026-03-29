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Quartas da Superliga masculina 25/26 estão definidas; veja a agenda

Os confrontos de "melhor de três" serão disputadas entre os dias 4 e 16 de abril

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/03/2026
14:52
Praia Clube comemora vitória na Superliga Masculina (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraPraia Clube comemora vitória na Superliga Masculina (Foto: Reprodução/Instagram)
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A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) oficializou a tabela dos playoffs da Superliga Masculina 2025/2026, que darão a largada no próximo sábado, 4 de abril. Oito equipes entram em quadra em busca de quatro vagas nas semifinais, em uma série decidida no formato "melhor de três".

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O caminho do mata-mata

O regulamento prevê que os times de melhor campanha na fase classificatória tenham a vantagem do mando de quadra. Assim, os jogos de abertura e os eventuais confrontos de desempate ocorrerão nos domínios das equipes melhor ranqueadas. Já a segunda rodada terá a inversão do mando, levando a disputa para a casa dos visitantes.

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Calendário dos confrontos

A rodada inaugural acontece nos dias 4 e 5 de abril.

Data e horaConfrontoOnde assistir

4/4 - 18h30 (de Brasília)

Vôlei Renata x Azulim Monte Carmelo

Sportv2 e VBTV (streaming)

4/4 - 21h (de Brasília)

Sada Cruzeiro x Saneago Goiás

Sportv2 e VBTV (streaming)

5/4 - 17h (de Brasília)

Praia Clube x Guarulhos BateuBet

Sportv2 e VBTV (streaming)

5/4 - 20h (de Brasília)

Itambé Minas x Suzano

Sportv2 e VBTV (streaming)

Os jogos de volta estão agendados para 9 e 10 de abril, mantendo os horários das 18h30 e 21h.

Data e horaConfrontoOnde assistir

9/4 - 18h30 (de Brasília)

Azulim Monte Carmelo x Vôlei Renata

Sportv2 e VBTV (streaming)

9/4 - 21h (de Brasília)

Saneago Goiás x Sada Cruzeiro

Sportv2 e VBTV (streaming)

10/4 - 18h30 (de Brasília)

Guarulhos BateuBet x Praia Clube

Sportv2 e VBTV (streaming)

10/4 - 21h (de Brasília)

Suzano x Itambé Minas

Sportv2 e VBTV (streaming)

Caso as séries não sejam decididas nas duas primeiras partidas, os confrontos de desempate, o "tudo ou nada", estão reservados para os dias 15 e 16 de abril, retornando às sedes originais da primeira rodada.

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Data e horaConfrontoOnde assistir

4/4 - 18h30 (de Brasília)

Vôlei Renata x Azulim Monte Carmelo

Sportv2 e VBTV (streaming)

4/4 - 21h (de Brasília)

Sada Cruzeiro x Saneago Goiás

Sportv2 e VBTV (streaming)

5/4 - 18h30 (de Brasília)

Praia Clube x Guarulhos BateuBet

Sportv2 e VBTV (streaming)

5/4 - 21h (de Brasília)

Itambé Minas x Suzano

Sportv2 e VBTV (streaming)

Sada Cruzeiro foi o grande campeão da última edição da Superliga Masculina (Foto: Renato Araújo/Divulgação Sada Cruzeiro)
Sada Cruzeiro foi o grande campeão da última edição da Superliga Masculina (Foto: Renato Araújo/Divulgação Sada Cruzeiro)

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