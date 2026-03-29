Quartas da Superliga masculina 25/26 estão definidas; veja a agenda
Os confrontos de "melhor de três" serão disputadas entre os dias 4 e 16 de abril
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A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) oficializou a tabela dos playoffs da Superliga Masculina 2025/2026, que darão a largada no próximo sábado, 4 de abril. Oito equipes entram em quadra em busca de quatro vagas nas semifinais, em uma série decidida no formato "melhor de três".
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O caminho do mata-mata
O regulamento prevê que os times de melhor campanha na fase classificatória tenham a vantagem do mando de quadra. Assim, os jogos de abertura e os eventuais confrontos de desempate ocorrerão nos domínios das equipes melhor ranqueadas. Já a segunda rodada terá a inversão do mando, levando a disputa para a casa dos visitantes.
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Calendário dos confrontos
A rodada inaugural acontece nos dias 4 e 5 de abril.
|Data e hora
|Confronto
|Onde assistir
4/4 - 18h30 (de Brasília)
Vôlei Renata x Azulim Monte Carmelo
Sportv2 e VBTV (streaming)
4/4 - 21h (de Brasília)
Sada Cruzeiro x Saneago Goiás
Sportv2 e VBTV (streaming)
5/4 - 17h (de Brasília)
Praia Clube x Guarulhos BateuBet
Sportv2 e VBTV (streaming)
5/4 - 20h (de Brasília)
Itambé Minas x Suzano
Sportv2 e VBTV (streaming)
Os jogos de volta estão agendados para 9 e 10 de abril, mantendo os horários das 18h30 e 21h.
|Data e hora
|Confronto
|Onde assistir
9/4 - 18h30 (de Brasília)
Azulim Monte Carmelo x Vôlei Renata
Sportv2 e VBTV (streaming)
9/4 - 21h (de Brasília)
Saneago Goiás x Sada Cruzeiro
Sportv2 e VBTV (streaming)
10/4 - 18h30 (de Brasília)
Guarulhos BateuBet x Praia Clube
Sportv2 e VBTV (streaming)
10/4 - 21h (de Brasília)
Suzano x Itambé Minas
Sportv2 e VBTV (streaming)
Caso as séries não sejam decididas nas duas primeiras partidas, os confrontos de desempate, o "tudo ou nada", estão reservados para os dias 15 e 16 de abril, retornando às sedes originais da primeira rodada.
|Data e hora
|Confronto
|Onde assistir
4/4 - 18h30 (de Brasília)
Vôlei Renata x Azulim Monte Carmelo
Sportv2 e VBTV (streaming)
4/4 - 21h (de Brasília)
Sada Cruzeiro x Saneago Goiás
Sportv2 e VBTV (streaming)
5/4 - 18h30 (de Brasília)
Praia Clube x Guarulhos BateuBet
Sportv2 e VBTV (streaming)
5/4 - 21h (de Brasília)
Itambé Minas x Suzano
Sportv2 e VBTV (streaming)
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