Gabi Guimarães: os 32 anos da 'filha do Deus do vôlei'

Esta terça-feira (19) é um dia de comemoração para o esporte olímpico brasileiro. Nesta data, Gabriela Guimarães, atleta multicampeã e capitã da Seleção Brasileira de vôlei, completa 32 anos. Ao longo da carreira, iniciada aos 14 anos, no Mackenzie, a ponteira despontou como uma das melhores jogadoras do mundo.

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Naquela época, ela talvez nem soubesse, mas viria a conquistar inúmeros títulos coletivos e individuais tanto por clubes quanto pela Seleção. Em 2025, foi eleita melhor ponteira da Liga das Nações, feito que repetiu também na Liga dos Campeões 2025/25, em Paris 2024 e em alguns outros importantes campeonatos. Na Copa Itália 2025/26, foi escolhida MVP.

No entanto, os primeiros passos de Gabi no vôlei poderiam ter desencorajado a jovem menina. Natural de Belo Horizonte (MG), ela foi recusada na peneira do Minas por ser considerada baixa. Mesmo assim, não desanimou e fez seu nome no Mackenzie, por onde chegou a ser convocada para as seleções de base.

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Após a passagem pelo time mineiro, a ponteira de 1,80m se transferiu para o Rio de Janeiro - atual Sesc RJ Flamengo. Gabi atuou pela equipe carioca entre as temporadas 2012/13 e 2017/18. Foi durante esse período que apareceu para o mundo e, logo em 2013, recebeu a sua primeira convocação para a Seleção Adulta, visando à disputa do Grand Prix.

Jogou a sua última temporada no Brasil em 2018/19, pelo Minas. Logo depois, viajou rumo ao voleibol turco e defendeu o VakifBank de 2019/20 até 2023/24. Desde então, Gabi atua no Congeliano, clube da Itália.

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Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução/ Instagram)

Durante esses anos, Gabi acumulou uma série de títulos, tanto por clubes quanto pela Seleção Brasileira. Demonstrando sua importância e destaque, a ponteira se tornou capitã da amarelinha em 2022, no ciclo olímpico para Paris 2024. Em 2025, foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo em ranking da Volleyball World.

Por que Gabi é considerada a 'filha do Deus do vôlei'?

O apelido, ou melhor, o elogio, começou em junho de 2024, na Liga das Nações. Antes da partida entre Polônia e Brasil, na primeira fase da Liga das Nações, o técnico Stefani Lavarini falou sobre a ponteira em entrevista. Gabi e o treinador trabalharam juntos no Minas entre os anos de 2017 e 2019.

— Se há um Deus do voleibol no Olimpo, esta é a filha dele. É um talento espetacular.

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A lista dos principais títulos da aniversariante Gabi Guimarães

Seleção Brasileira

Olimpíadas: prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024

Liga das Nações: prata em 2019, 2021, 2022 e 2025

Mundial: prata em 2022 e bronze em 2014 e 2025

Grand Prix: 2013, 2014 e 2015

Campeonato Sul-Americano: 2013, 2015, 2021 e 2023

Clubes

RIO DE JANEIRO (2012/13 até 2017/18)

Superliga: 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17

Supercopa: 2015, 2016 e 2017

Copa Brasil: 2016 e 2017

Campeonato Carioca: 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017

Campeonato Sul-Americano: 2013, 2015, 2016 e 2017

MINAS (2018/19)

Superliga: 2018/19

Copa do Brasil: 2019

Campeonato Mineiro: 2018

Campeonato Sul-Americano: 2018/19

VAKIFBANK (2019/20 até 2023/24)

Campeonato Turco: 2020/21 e 2021/22

Copa da Turquia: 2020/21, 2021/22 e 2022/2023

Supercopa Turca: 2021 e 2023

Campeonato Mundial: 2021

Liga dos Campeões da Europa: 2021/2022 e 2022/2023

CONEGLIANO (2024/25 até atualmente)