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AO VIVO: Siga Fluminense x Sesc Flamengo pela final do Carioca de vôlei

Clássico decide o título estadual em final única nesta terça-feira (13)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 18:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Bianca Bertolino ataca contra bloqueio duplo em Sesc Flamengo x Fluminense pelo Campeonato Carioca feminino de vôlei
Bianca Bertolino ataca em Sesc Flamengo x Fluminense pelo Carioca de vôlei (Foto: Marina Garcia/FFC)

Fluminense e Sesc RJ Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (13), a partir das 18h30 (de Brasília), pela final única do Campeonato Carioca feminino de vôlei. A partida acontece no Ginásio da Hebraica, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Fluminense

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Sesc Flamengo

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PRÉ-JOGO

  • Partida está marcada para as 18h30 (de Brasília)!

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➡️ Vôlei: Minas quebra jejum de 19 anos e conquista o Mineiro masculino

Como chegam as equipes?

Fluminense

O Fluminense vem de duas vitórias na competição, a última delas por 3 sets a 1 sobre o Sesc Flamengo, no último sábado (10), que garantiu o primeiro lugar na fase classificatória e o mando de quadra na final.

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Esse é o quarto torneio preparatório para a Superliga da equipe comandada pelo argentino Facundo Morando, que soma cinco triunfos e três derrotas em 2026/27.

Maior campeão estadual, o Fluminense busca se tornar o primeiro time 30 vezes campeão carioca no vôlei feminino. O Tricolor das Laranjeiras conquistou o torneio pela última vez em 2024, quando rompeu uma sequência de sete títulos consecutivos do Rubro-Negro.

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Sesc RJ Flamengo

Segundo colocado na primeira fase, o Sesc Flamengo somou uma vitória em dois jogos — contra o Tijuca Tênis Clube, na estreia, por 3 sets a 0.

A derrota para o Fluminense foi a segunda na pré-temporada do Rubro-Negro, que conta ainda com três resultados positivos. Uma das vitórias foi justamente no primeiro Fla-Flu de 2026/27, pela Copa Supervôlei, em que a equipe de Bernardinho venceu por 3 a 1.

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Fora de casa, o Sesc Flamengo tenta defender o título do ano passado para alcançar a 21ª conquista estadual e se aproximar do Tricolor como maior vencedor.

Simone Lee bloqueia Ariane em Sesc Flamengo x Fluminense no Carioca de vôlei
Simone Lee bloqueia Ariane em Sesc Flamengo x Fluminense no Carioca de vôlei (Foto: Marina Garcia/FFC)

Informações sobre o Campeonato Carioca feminino de vôlei

No formato atual, Sesc Flamengo, Fluminense e Tijuca se enfrentam em turno único na primeira fase. Os dois melhores colocados após três partidas disputam a final única.

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Tabela de jogos do Carioca de vôlei

Tijuca 0 x 3 Sesc RJ Flamengo
(16/25, 7/25 e 18/25)

Fluminense 3 x 0 Tijuca
(25/10, 25/13 e 25/13)

Sesc RJ Flamengo 1 x 3 Fluminense
(20/25, 24/26, 25/17 e 21/25)

Fluminense x Sesc RJ Flamengo - Final

🗓️ Terça-feira, 13 de outubro
⏰ 18h30 (de Brasília)
📍 Ginásio da Hebraica - Rio de Janeiro, RJ

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