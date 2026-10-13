AO VIVO: Siga Fluminense x Sesc Flamengo pela final do Carioca de vôlei
Clássico decide o título estadual em final única nesta terça-feira (13)
Fluminense e Sesc RJ Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (13), a partir das 18h30 (de Brasília), pela final única do Campeonato Carioca feminino de vôlei. A partida acontece no Ginásio da Hebraica, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
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Acompanhe a partida
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|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Fluminense
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Sesc Flamengo
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PRÉ-JOGO
- Partida está marcada para as 18h30 (de Brasília)!
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Como chegam as equipes?
Fluminense
O Fluminense vem de duas vitórias na competição, a última delas por 3 sets a 1 sobre o Sesc Flamengo, no último sábado (10), que garantiu o primeiro lugar na fase classificatória e o mando de quadra na final.
Esse é o quarto torneio preparatório para a Superliga da equipe comandada pelo argentino Facundo Morando, que soma cinco triunfos e três derrotas em 2026/27.
Maior campeão estadual, o Fluminense busca se tornar o primeiro time 30 vezes campeão carioca no vôlei feminino. O Tricolor das Laranjeiras conquistou o torneio pela última vez em 2024, quando rompeu uma sequência de sete títulos consecutivos do Rubro-Negro.
Sesc RJ Flamengo
Segundo colocado na primeira fase, o Sesc Flamengo somou uma vitória em dois jogos — contra o Tijuca Tênis Clube, na estreia, por 3 sets a 0.
A derrota para o Fluminense foi a segunda na pré-temporada do Rubro-Negro, que conta ainda com três resultados positivos. Uma das vitórias foi justamente no primeiro Fla-Flu de 2026/27, pela Copa Supervôlei, em que a equipe de Bernardinho venceu por 3 a 1.
Fora de casa, o Sesc Flamengo tenta defender o título do ano passado para alcançar a 21ª conquista estadual e se aproximar do Tricolor como maior vencedor.
Informações sobre o Campeonato Carioca feminino de vôlei
No formato atual, Sesc Flamengo, Fluminense e Tijuca se enfrentam em turno único na primeira fase. Os dois melhores colocados após três partidas disputam a final única.
Tabela de jogos do Carioca de vôlei
Tijuca 0 x 3 Sesc RJ Flamengo
(16/25, 7/25 e 18/25)
Fluminense 3 x 0 Tijuca
(25/10, 25/13 e 25/13)
Sesc RJ Flamengo 1 x 3 Fluminense
(20/25, 24/26, 25/17 e 21/25)
Fluminense x Sesc RJ Flamengo - Final
🗓️ Terça-feira, 13 de outubro
⏰ 18h30 (de Brasília)
📍 Ginásio da Hebraica - Rio de Janeiro, RJ
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