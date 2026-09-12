Gabi fecha o set para o Brasil: 25 a 13

Porta fechada! Grande bloqueio de Diana: 24 a 13

Schwartzman saca na rede: 23 a 13

Nielsen vence bloqueio da Diana: 22 a 13

Toque do bloqueio chileno da rede: 22 a 12

Sabrina manda "bomba" e fura bloqueio chileno: 21 a 11

Pra baixo! Luzia com duas bolas no meio para o Brasil: 20 a 10

Ataque chileno fura bloqueio duplo do Brasil: 17 a 10

Linda diagonal curta de Gabi! 17 a 9

Invasão por cima de Roberta: 15 a 9

Após muito tempo parado, confirmado ponto do Chile: 15 a 7

Demora na decisão da arbitragem!

Chile não acerta os ataques! Três bolas foras seguidas: 15 a 6

Com potência, Gabi pontua: 12 a 5

Diana por cima do bloqueio! 10 a 5

Com grande rali, ponto de bloqueio do Chile: 9 a 4

Após grande defesa da Gabi, Ana Cristina pontua: 9 a 3

Belo ponto de bloqueio da Diana! 8 a 3

Gabi pontua com "pancada"! 7 a 3

Com toque na rede das chilenas, Brasil pontua: 6 a 3

Diana, na potência, "afunda" a bola na quadra chilena! 4 a 3

Após erro de saque do Chile, Sabrina é bloqueada: 3 a 3

Ponto de bloqueio do Chile: 2 a 2

Gabi, na diagonal, empata! 1 a 1