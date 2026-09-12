AO VIVO: acompanhe Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei
Invicta, Seleção feminina volta à quadra do Maracanãzinho pelo Pré-Olímpico neste sábado (12)
Líder e invicta no Campeonato Sul-Americano, a Seleção feminina de vôlei volta à quadra neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília). O Brasil enfrenta o Chile em partida válida pela quarta e penúltima rodada da competição, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
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|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
1
25
0
0
Chile
0
13
0
0
1º SET
- Gabi fecha o set para o Brasil: 25 a 13
- Porta fechada! Grande bloqueio de Diana: 24 a 13
- Schwartzman saca na rede: 23 a 13
- Nielsen vence bloqueio da Diana: 22 a 13
- Toque do bloqueio chileno da rede: 22 a 12
- Sabrina manda "bomba" e fura bloqueio chileno: 21 a 11
- Pra baixo! Luzia com duas bolas no meio para o Brasil: 20 a 10
- Ataque chileno fura bloqueio duplo do Brasil: 17 a 10
- Linda diagonal curta de Gabi! 17 a 9
- Invasão por cima de Roberta: 15 a 9
- Após muito tempo parado, confirmado ponto do Chile: 15 a 7
- Demora na decisão da arbitragem!
- Chile não acerta os ataques! Três bolas foras seguidas: 15 a 6
- Com potência, Gabi pontua: 12 a 5
- Diana por cima do bloqueio! 10 a 5
- Com grande rali, ponto de bloqueio do Chile: 9 a 4
- Após grande defesa da Gabi, Ana Cristina pontua: 9 a 3
- Belo ponto de bloqueio da Diana! 8 a 3
- Gabi pontua com "pancada"! 7 a 3
- Com toque na rede das chilenas, Brasil pontua: 6 a 3
- Diana, na potência, "afunda" a bola na quadra chilena! 4 a 3
- Após erro de saque do Chile, Sabrina é bloqueada: 3 a 3
- Ponto de bloqueio do Chile: 2 a 2
- Gabi, na diagonal, empata! 1 a 1
- Chile abre o placar: 1 a 0
Escalação do Brasil: Roberta (levantadora); Sabrina (oposta); Gabi Guimarães e Ana Cristina (ponteiras); Diana e Luzia (centrais); Nyeme (líbero)
PRÉ-JOGO
- Aquecimento finalizado! A partida começa em instantes.
- Brasil inicia aquecimento de rede!
- Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
- Zecaré, mascote da Seleção, está tirando fotos com torcedores.
- Fãs mostram cartaz de apoio à Rosamaria.
- Brasil está no aquecimento com bola!
- Equipes entram em quadra para iniciar alongamento; Brasil é ovacionado no Maracanãzinho.
- Até o momento, a Seleção não perdeu nenhum set no Sul-Americano.
- Com 9 pontos e na liderança da tabela, o Brasil tentará a sua quarta vitória consecutiva. Acompanhe tudo sobre a partida no Lance!
➡️ Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei
Último jogo da Seleção Brasileira
Nesta quinta-feira (10), no Ginásio do Maracanãzinho, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 3 a 0, com direito a um terceiro set "interminável". As parciais do duelo foram 25/19, 25/18 e 36/34. Confira todos os detalhes do pós-jogo do Lance!.
- Lorena exalta paciência da Seleção para vencer terceiro set "interminável"
- Sabrina enaltece apoio das companheiras de Seleção em nova oportunidade no Sul-Americano
- Gabi Guimarães destaca capacidade de reação do Brasil em terceiro set apertado
- Zé Roberto elogia atuação de Sabrina após entrada no lugar de Rosamaria
- Ana Cristina vê potencial de melhora no saque e na defesa brasileira
- Julia Bergmann elogia atuações das companheiras e avalia vitória sobre a Colômbia
- Ana Cristina comenta sobre entrosamento com Roberta e dificuldades na pipe
LEVANTADORAS
- Roberta
- Vivian
OPOSTAS
- Sabrina
- Tainara
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
➡️ Rosamaria tem lesão confirmada e desfalca o Brasil no Sul-Americano de vôlei
Formato da competição
O Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei será disputado entre 8 e 13 de setembro, com todas as seis equipes se enfrentando em turno único. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
Esta é a primeira vez que a competição funciona como qualificatório para as Olimpíadas. O campeão se classifica automaticamente para Los Angeles 2028, enquanto os três times do pódio garantem vaga no Campeonato Mundial de 2027, que acontece nos Estados Unidos e no Canadá.
Tabela de jogos da Seleção Brasileira
- Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19)
- Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15)
- Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34)
- Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
- Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Chile - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026
📅 Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)
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