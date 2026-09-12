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AO VIVO: acompanhe Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei

Invicta, Seleção feminina volta à quadra do Maracanãzinho pelo Pré-Olímpico neste sábado (12)

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
12/09/2026 12:37
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabi Guimarães ataca pela saída de rede contra bloqueio duplo em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano feminino de vôlei
Gabi Guimarães ataca pela saída de rede contra bloqueio duplo em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Líder e invicta no Campeonato Sul-Americano, a Seleção feminina de vôlei volta à quadra neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília). O Brasil enfrenta o Chile em partida válida pela quarta e penúltima rodada da competição, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Brasil

1

25

0

0

Chile

0

13

0

0

1º SET

  1. Gabi fecha o set para o Brasil: 25 a 13
  2. Porta fechada! Grande bloqueio de Diana: 24 a 13
  3. Schwartzman saca na rede: 23 a 13
  4. Nielsen vence bloqueio da Diana: 22 a 13
  5. Toque do bloqueio chileno da rede: 22 a 12
  6. Sabrina manda "bomba" e fura bloqueio chileno: 21 a 11
  7. Pra baixo! Luzia com duas bolas no meio para o Brasil: 20 a 10
  8. Ataque chileno fura bloqueio duplo do Brasil: 17 a 10
  9. Linda diagonal curta de Gabi! 17 a 9
  10. Invasão por cima de Roberta: 15 a 9
  11. Após muito tempo parado, confirmado ponto do Chile: 15 a 7
  12. Demora na decisão da arbitragem!
  13. Chile não acerta os ataques! Três bolas foras seguidas: 15 a 6
  14. Com potência, Gabi pontua: 12 a 5
  15. Diana por cima do bloqueio! 10 a 5
  16. Com grande rali, ponto de bloqueio do Chile: 9 a 4
  17. Após grande defesa da Gabi, Ana Cristina pontua: 9 a 3
  18. Belo ponto de bloqueio da Diana! 8 a 3
  19. Gabi pontua com "pancada"! 7 a 3
  20. Com toque na rede das chilenas, Brasil pontua: 6 a 3
  21. Diana, na potência, "afunda" a bola na quadra chilena! 4 a 3
  22. Após erro de saque do Chile, Sabrina é bloqueada: 3 a 3
  23. Ponto de bloqueio do Chile: 2 a 2
  24. Gabi, na diagonal, empata! 1 a 1
  25. Chile abre o placar: 1 a 0

Escalação do Brasil: Roberta (levantadora); Sabrina (oposta); Gabi Guimarães e Ana Cristina (ponteiras); Diana e Luzia (centrais); Nyeme (líbero)

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PRÉ-JOGO

  • Aquecimento finalizado! A partida começa em instantes.
  • Brasil inicia aquecimento de rede!
Aquecimento de rede da Seleção Brasileira pré-jogo contra o Chile (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Aquecimento de rede da Seleção Brasileira pré-jogo contra o Chile (Foto: Andressa Simões/Lance!)
  • Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
Seleções de Brasil e Chile durante hinos nacionais (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Seleções de Brasil e Chile durante hinos nacionais (Foto: Andressa Simões/Lance!)
  • Zecaré, mascote da Seleção, está tirando fotos com torcedores.
Fãs do Brasil em fila para tirar foto com Zecaré, mascote da Seleção (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Fãs do Brasil em fila para tirar foto com Zecaré, mascote da Seleção (Foto: Andressa Simões/Lance!)
  • Fãs mostram cartaz de apoio à Rosamaria.
Cartaz em apoio à Rosamaria, fora do jogo por lesão (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Cartaz em apoio à Rosamaria, fora do jogo por lesão (Foto: Andressa Simões/Lance!)
  1. Brasil está no aquecimento com bola!
Brasil no aquecimento com bola pré-jogo contra Chile no Sul-Americano (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Brasil no aquecimento com bola pré-jogo contra Chile no Sul-Americano (Foto: Andressa Simões/Lance!)
  • Equipes entram em quadra para iniciar alongamento; Brasil é ovacionado no Maracanãzinho.
Alongamento no Maracanãzinho pré-jogo Brasil x Chile no Sul-Americano de vôlei (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Alongamento no Maracanãzinho pré-jogo Brasil x Chile no Sul-Americano de vôlei (Foto: Andressa Simões/Lance!)
  • Até o momento, a Seleção não perdeu nenhum set no Sul-Americano.
  • Com 9 pontos e na liderança da tabela, o Brasil tentará a sua quarta vitória consecutiva. Acompanhe tudo sobre a partida no Lance!

➡️ Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei

Último jogo da Seleção Brasileira

Nesta quinta-feira (10), no Ginásio do Maracanãzinho, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 3 a 0, com direito a um terceiro set "interminável". As parciais do duelo foram 25/19, 25/18 e 36/34. Confira todos os detalhes do pós-jogo do Lance!.

  • Lorena exalta paciência da Seleção para vencer terceiro set "interminável"
  • Sabrina enaltece apoio das companheiras de Seleção em nova oportunidade no Sul-Americano
  • Gabi Guimarães destaca capacidade de reação do Brasil em terceiro set apertado
  • Zé Roberto elogia atuação de Sabrina após entrada no lugar de Rosamaria
  • Ana Cristina vê potencial de melhora no saque e na defesa brasileira
  1. Julia Bergmann elogia atuações das companheiras e avalia vitória sobre a Colômbia
  • Ana Cristina comenta sobre entrosamento com Roberta e dificuldades na pipe

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Jogadoras da Seleção Brasileira se cumprimentam em quadra durante jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano feminino de vôlei
Jogadoras do Brasil comemoram ponto contra a Colômbia no Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

LEVANTADORAS

  • Roberta
  • Vivian

OPOSTAS

  • Sabrina
  • Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann

CENTRAIS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle

➡️ Rosamaria tem lesão confirmada e desfalca o Brasil no Sul-Americano de vôlei

Formato da competição

O Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei será disputado entre 8 e 13 de setembro, com todas as seis equipes se enfrentando em turno único. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Esta é a primeira vez que a competição funciona como qualificatório para as Olimpíadas. O campeão se classifica automaticamente para Los Angeles 2028, enquanto os três times do pódio garantem vaga no Campeonato Mundial de 2027, que acontece nos Estados Unidos e no Canadá.

Tabela de jogos da Seleção Brasileira

  1. Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19)
  2. Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15)
  3. Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34)
  4. Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
  5. Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Chile - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

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