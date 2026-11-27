Vôlei: líbero da Seleção sai de maca em jogo da Superliga
Maique caiu em quadra com dores no joelho após se machucar sozinho
A reta final do primeiro set da partida entre Cruzeiro e Minas pela sexta rodada da Superliga masculina de vôlei ficou marcada por um momento de susto para Maique. O líbero do Minas girou o corpo sozinho em momento de ataque do adversário e caiu com dores no joelho esquerdo. O jogador saiu de quadra carregado, direto para a maca. Após isso, foi conduzido de carro ao hospital.
Segundo a assessoria do Minas, Maique "já está sob os cuidados do departamento médico do clube e fará exames nos próximos dias para confirmar o diagnóstico".
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A partida ficou paralisada por cerca de oito minutos no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG). Honorato, que estava atuando como ponteiro, foi ao vestiário e trocou a camisa para a de líbero. Na volta, assumiu a vaga de Maique, e o jogo foi retomado. O Minas foi à partida apenas com um líbero entre os relacionados.
Maique defendeu a Seleção Brasileira neste ano, tendo sido peça importante na conquista do título Sul-Americano, que garantiu a vaga olímpica em Los Angeles 2028. Na VNL, participou da campanha que terminou precocemente, na fase de grupos.
Situação de Minas e Cruzeiro na Superliga masculina 2026/27
O Cruzeiro lidera a Superliga Masculina 2026/27, com 18 pontos em sete jogos. Após vencer as seis primeiras partidas, perdeu a invencibilidade na última rodada, diante do São José, por 3 sets a 2.
Já o Minas é o único invicto da competição, com cinco vitórias e 14 pontos. Na rodada anterior, venceu o Suzano por 3 sets a 0. Com um jogo a menos que o líder, a equipe busca manter os 100% de aproveitamento no clássico.
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