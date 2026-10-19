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Gabi Guimarães e Julia Bergmann disputam título no vôlei italiano

Conegliano e Scandicci decidem a Supercopa Italiana no sábado (24)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 20:00
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Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano
Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução/Instagram)

A Supercopa Italiana de vôlei feminino terá um confronto especial para o Brasil. Gabi Guimarães e Júlia Bergmann, tradicionalmente companheiras na Seleção Brasileira, estarão em lados opostos neste sábado (24). Às 13h (de Brasília), Conegliano e Scandicci decidem a Supercopa Italiana em Bari, na Itália. O duelo vale o primeiro troféu da temporada 2026/2027 do voleibol do país.

Liderado pelo técnico Daniele Santarelli, o Conegliano chega à decisão com a possibilidade de conquistar seu nono título da Supercopa Italiana. A equipe conta com Gabi, destaque da seleção brasileira, e vive um início consistente no Campeonato Italiano.

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Na rodada mais recente, o time venceu o Talmassons, com nove pontos marcados pela ponteira brasileira, e assumiu a liderança isolada da competição nacional. O Conegliano soma quatro vitórias em quatro jogos disputados até o momento.

Do outro lado, Julia Bergmann defenderá o Scandicci, comandado por Marco Gaspari. A equipe toscana busca conquistar a Supercopa pela primeira vez e terá pela frente um adversário acostumado a levantar troféus.

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Julia Bergmann no banco de reservas em jogo do Scandicci
Julia Bergmann no banco de reservas em jogo do Scandicci (Foto: Reprodução/Instagram)

O Scandicci chega à final depois de vencer o Firenze por 3 sets a 0. Na partida, Julia Bergmann permaneceu no banco de reservas. Com o resultado, a equipe alcançou sua segunda vitória em quatro rodadas do Campeonato Italiano e subiu para a sexta colocação.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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