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Para ficar de olho: promessas buscam espaço na Superliga 2026/27

Mikaela, Giovana Guimarães e Isabella Rocha são nomes que podem ganhar oportunidades na temporada

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 12:05
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Promessas buscam evolução na Superliga feminina 2026/27
Promessas buscam evolução na Superliga feminina 2026/27 (Fotos: Thiago Porthix, Reprodução/Instagram) e Reprodução/Instagram)

A Superliga feminina de Vôlei 2026/27 começa neste sábado (17) com a promessa de ser uma oportunidade importante para a evolução de novos talentos no cenário nacional. Entre atletas que buscam consolidar espaço na elite e jovens que tentam transformar potencial em protagonismo, Mikaela, Giovana Guimarães e Isabella Rocha são nomes para ficar de olho ao longo da temporada.

Mikaela: nome ascendente no Rubro-Negro

Miakela, ponteira do Sesc RJ Flamengo, recém-completou 19 anos e já mostrou as credenciais de decisiva na pré-temporada. Na final da amistosa Copa Supervôlei, contra o Praia Clube, ela saiu do banco no segundo set e ficou em quadra até o fim do tie-break, virando bolas importantes para o título rubro-negro. Antes de chegar ao profissional, Mikaela atuou no sub-21 do Rubro-Negro, depois de ter sido revelada pelo Tijuca.

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A ponteira de 1,81 ganha espaço no time de Bernardinho após Karina, titular da posição na temporada passada, se machucar em treinamento da Seleção Brasileira. No Campeonato Carioca, a jovem ponteira, chave importante do fundo de quadra rubro-negro, recebeu oportunidades no elenco inicial, inclusive na final contra o Fluminense.

Mikaela passa em Sesc RJ Flamengo x Praia Clube na Copa Supervôlei
Mikaela passa em Sesc RJ Flamengo x Praia Clube na Copa Supervôlei (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

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Jovem Giovana Guimarães perto de ganhar espaço

Formada nas categorias de base de Minas, Giovana joga em uma posição de alto nível da equipe. A central, aos 18 anos e 1,92m, disputa o meio de rede titular com as consolidadas Thaisa e Luzia, tendo Júlia Koehler como reserva direta. Apesar do contexto concorrido, Giovana pode ganhar mais tempo em quadra no time de Leandro Vissotto por conta da lesão de Luzia. Contratada para a vaga de Julia Kudiess, ela sofreu um estiramento abdominal, sem prazo de retorno divulgado pelo clube.

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Giovana Guimarães é formada nas categorias de base do Minas
Giovana Guimarães é formada nas categorias de base do Minas (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

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Isabella Rocha ganha mais tempo de quadra

A ponteira de 21 anos e 1,87m já passou pelas categorias de base do Fluminense, do São Caetano, do Pinheiros e do Sesi Bauru antes de subir ao profissional do clube em 2024/25. Na atual pré-temporada e no Paulista, Isabella ganhou mais tempo de quadra no time do novo técnico Spencer Lee e aproveitou bem as oportunidades. Com isso, é provável que tenha mais chances de evolução na Superliga; vale ficar de olho.

Isabella Rocha saca em jogo do Sesi Bauru na Taça Brasil 2026
Isabella Rocha saca em jogo do Sesi Bauru na Taça Brasil 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)
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