Na abertura do Campeonato Carioca feminino de vôlei, o Sesc RJ Flamengo venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 0 em partida disputada na noite desta terça-feira (6), no Ginásio do Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Atual campeão, o Rubro-Negro levou a melhor no primeiro de três jogos da primeira fase, com as parciais de 25/16, 25/7 e 25/18.

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Veja como foi a partida

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Tijuca 0 16 7 18 Sesc Flamengo 3 25 25 25

3º SET

Ariele saca, defende e explora o bloqueio no ataque para fechar o jogo: 25 a 18 Jaque finaliza rally com largada por trás do bloqueio: 24 a 18 Jaque erra side-out: 23 a 18 Bola fora de Ariele após longo rally: 23 a 17 Vivian saca na rede: 23 a 16 Jaque, no contra-ataque, crava pela saída: 23 a 15 Bia Paranhos saca para fora: 21 a 15 Maissa, levantadora do Tijuca, pontua em bola de segunda: 20 a 14 Afastada da rede, Ana usa o bloqueio e desconta para o Tijuca: 19 a 13 Erro de rodízio do Sesc Flamengo: 17 a 12 Luana, do Tijuca, torce o tornozelo esquerdo após pontuar no ataque e deixa a quadra com 17 a 11 Ace de Simone Lee! 16 a 9 Erro de ataque de Ana, do Tijuca: 14 a 9 Nayla vira para o Flamengo na bola de xeque: 10 a 9 Ariele saca na rede: 7 a 6 Ana, do Tijuca, ataca afastada da rede e confunde defesa rubro-negra: 6 a 5 Ace de Vivian! 1 a 0

2º SET

Ace de Vivian! 25 a 7 Toque na rede de Flora, levantadora do Tijuca: 24 a 7 Luana, do Tijuca, crava na china: 21 a 7 Após defesa da líbero Victoria, Sesc Flamengo pontua com Simone Lee: 20 a 5 Bloqueio de Juju! 19 a 5 No contra-ataque, Juju pontua na china: 18 a 5 Gabi, do Tijuca, explora o bloqueio rubro-negro: 16 a 5 Juju finaliza rally com bola de meio: 12 a 3 Sofia, do Tijuca, bloqueia Jaque: 11 a 3 Ace de Bia Paranhos! 10 a 2 Tijuca diminui ao explorar o bloqueio: 8 a 2

1º SET

Jaque usa o bloqueio no contra-ataque: 25 a 16

Simone Lee vira side-out pela entrada: 24 a 16

De xeque, Bia Paranhos marca 23 a 15

Simone Lee é bloqueada: 21 a 15

Juju marca duas vezes, pela china e pelo meio: 20 a 13

Luana, do Tijuca, desconta pela pipe: 18 a 13

Ace de Simone Lee! 16 a 10

Primeiro grande rally do jogo termina em cravada de Jaque: 14 a 10

Tijuca consegue boa sequência: 10 a 5

Jaque, pelo fundo-meio, marca 7 a 1

Ace de Vivian! 1 a 0

Escalação do Sesc Flamengo: Vivian (levantadora); Jaque Schmitz (oposta); Simone Lee e Ariele (ponteiras); Juju e Bia Paranhos (centrais); Laís (líbero). Técnico: Bernardinho.

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Sesc RJ Flamengo x Tijuca na abertura do Carioca feminino de vôlei 2026 (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Como chegam as equipes?

Recém-rebaixado para a Superliga B após a primeira temporada na elite, o Tijuca encara o primeiro compromisso em 2026/27 ainda sem um elenco definido. O time, que será comandado por Marcos Miranda, disputa o estadual com as atletas do sub-21.

Por outro lado, o Sesc RJ Flamengo chega à última competição preparatória para a Superliga vindo de duas vitórias e uma derrota na pré-temporada. O Rubro-Negro conquistou a Copa Supervôlei, torneio amistoso realizado em Niterói (RJ), depois de bater Fluminense e Praia Clube, no fim de setembro.

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Já no último sábado (3), a equipe do técnico Bernardinho foi derrotada pelo Praia Clube por 3 sets a 2, em amistoso disputado na cidade de Campo Bom (RS). O plantel rubro-negro conta com a base da equipe eliminada na semifinal da Superliga passada, além de três reforços: Minja Osmajic (central), Ariele (ponteira) e Jaque Schmitz (oposta).

Atual campeão carioca, o Sesc Flamengo mira a 21ª conquista estadual na edição de 2026. Já o Tijuca ainda busca seu primeiro título.

Simone Lee passa em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na final da Copa Supervôlei (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

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Informações sobre o Campeonato Carioca feminino de vôlei

No formato atual, Sesc Flamengo, Fluminense e Tijuca se enfrentam em turno único na primeira fase. Os dois melhores colocados após três partidas avançam para a final única, programada para a próxima terça-feira (13).

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Tabela de jogos do Carioca de vôlei

Tijuca x Sesc RJ Flamengo

🗓️ Terça-feira, 6 de outubro

⏰ 18h (de Brasília)

📍 Tijuca Tênis Clube - Rio de Janeiro, RJ

Fluminense x Tijuca

🗓️ Quinta-feira, 8 de outubro

⏰ 19h30 (de Brasília)

📍 Ginásio das Laranjeiras - Rio de Janeiro, RJ

Sesc RJ Flamengo x Fluminense

🗓️ Sábado, 10 de outubro

⏰ 19h (de Brasília)

📍 Tijuca Tênis Clube - Rio de Janeiro, RJ

Final

🗓️ Terça-feira, 13 de outubro

⏰ 18h30 (de Brasília)

📍 A definir*

*Mando de quadra será da equipe de melhor campanha