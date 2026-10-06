Veja os lances da vitória do Sesc Flamengo na estreia do Carioca de vôlei
Atual campeão, Rubro-Negro abre o estadual com vitória em sets diretos, fora de casa
Na abertura do Campeonato Carioca feminino de vôlei, o Sesc RJ Flamengo venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 0 em partida disputada na noite desta terça-feira (6), no Ginásio do Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Atual campeão, o Rubro-Negro levou a melhor no primeiro de três jogos da primeira fase, com as parciais de 25/16, 25/7 e 25/18.
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Veja como foi a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Tijuca
0
16
7
18
Sesc Flamengo
3
25
25
25
3º SET
- Ariele saca, defende e explora o bloqueio no ataque para fechar o jogo: 25 a 18
- Jaque finaliza rally com largada por trás do bloqueio: 24 a 18
- Jaque erra side-out: 23 a 18
- Bola fora de Ariele após longo rally: 23 a 17
- Vivian saca na rede: 23 a 16
- Jaque, no contra-ataque, crava pela saída: 23 a 15
- Bia Paranhos saca para fora: 21 a 15
- Maissa, levantadora do Tijuca, pontua em bola de segunda: 20 a 14
- Afastada da rede, Ana usa o bloqueio e desconta para o Tijuca: 19 a 13
- Erro de rodízio do Sesc Flamengo: 17 a 12
- Luana, do Tijuca, torce o tornozelo esquerdo após pontuar no ataque e deixa a quadra com 17 a 11
- Ace de Simone Lee! 16 a 9
- Erro de ataque de Ana, do Tijuca: 14 a 9
- Nayla vira para o Flamengo na bola de xeque: 10 a 9
- Ariele saca na rede: 7 a 6
- Ana, do Tijuca, ataca afastada da rede e confunde defesa rubro-negra: 6 a 5
- Ace de Vivian! 1 a 0
2º SET
- Ace de Vivian! 25 a 7
- Toque na rede de Flora, levantadora do Tijuca: 24 a 7
- Luana, do Tijuca, crava na china: 21 a 7
- Após defesa da líbero Victoria, Sesc Flamengo pontua com Simone Lee: 20 a 5
- Bloqueio de Juju! 19 a 5
- No contra-ataque, Juju pontua na china: 18 a 5
- Gabi, do Tijuca, explora o bloqueio rubro-negro: 16 a 5
- Juju finaliza rally com bola de meio: 12 a 3
- Sofia, do Tijuca, bloqueia Jaque: 11 a 3
- Ace de Bia Paranhos! 10 a 2
- Tijuca diminui ao explorar o bloqueio: 8 a 2
1º SET
- Jaque usa o bloqueio no contra-ataque: 25 a 16
- Simone Lee vira side-out pela entrada: 24 a 16
- De xeque, Bia Paranhos marca 23 a 15
- Simone Lee é bloqueada: 21 a 15
- Juju marca duas vezes, pela china e pelo meio: 20 a 13
- Luana, do Tijuca, desconta pela pipe: 18 a 13
- Ace de Simone Lee! 16 a 10
- Primeiro grande rally do jogo termina em cravada de Jaque: 14 a 10
- Tijuca consegue boa sequência: 10 a 5
- Jaque, pelo fundo-meio, marca 7 a 1
- Ace de Vivian! 1 a 0
Escalação do Sesc Flamengo: Vivian (levantadora); Jaque Schmitz (oposta); Simone Lee e Ariele (ponteiras); Juju e Bia Paranhos (centrais); Laís (líbero). Técnico: Bernardinho.
Como chegam as equipes?
Recém-rebaixado para a Superliga B após a primeira temporada na elite, o Tijuca encara o primeiro compromisso em 2026/27 ainda sem um elenco definido. O time, que será comandado por Marcos Miranda, disputa o estadual com as atletas do sub-21.
Por outro lado, o Sesc RJ Flamengo chega à última competição preparatória para a Superliga vindo de duas vitórias e uma derrota na pré-temporada. O Rubro-Negro conquistou a Copa Supervôlei, torneio amistoso realizado em Niterói (RJ), depois de bater Fluminense e Praia Clube, no fim de setembro.
Já no último sábado (3), a equipe do técnico Bernardinho foi derrotada pelo Praia Clube por 3 sets a 2, em amistoso disputado na cidade de Campo Bom (RS). O plantel rubro-negro conta com a base da equipe eliminada na semifinal da Superliga passada, além de três reforços: Minja Osmajic (central), Ariele (ponteira) e Jaque Schmitz (oposta).
Atual campeão carioca, o Sesc Flamengo mira a 21ª conquista estadual na edição de 2026. Já o Tijuca ainda busca seu primeiro título.
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Informações sobre o Campeonato Carioca feminino de vôlei
No formato atual, Sesc Flamengo, Fluminense e Tijuca se enfrentam em turno único na primeira fase. Os dois melhores colocados após três partidas avançam para a final única, programada para a próxima terça-feira (13).
Tabela de jogos do Carioca de vôlei
Tijuca x Sesc RJ Flamengo
🗓️ Terça-feira, 6 de outubro
⏰ 18h (de Brasília)
📍 Tijuca Tênis Clube - Rio de Janeiro, RJ
Fluminense x Tijuca
🗓️ Quinta-feira, 8 de outubro
⏰ 19h30 (de Brasília)
📍 Ginásio das Laranjeiras - Rio de Janeiro, RJ
Sesc RJ Flamengo x Fluminense
🗓️ Sábado, 10 de outubro
⏰ 19h (de Brasília)
📍 Tijuca Tênis Clube - Rio de Janeiro, RJ
Final
🗓️ Terça-feira, 13 de outubro
⏰ 18h30 (de Brasília)
📍 A definir*
*Mando de quadra será da equipe de melhor campanha
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