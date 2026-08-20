Paulista de vôlei masculino começa nesta quinta (20); veja tabela
Oito equipes brigam pelo troféu do torneio, que tem o Suzano como maior campeão
Com o Campeonato Paulista feminino já em andamento, é hora dos homens entrarem em ação. Nesta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), o confronto entre Suzano e Guarulhos abre a rodada inaugural do estadual masculino. Com oito times participantes, o torneio serve como uma importante preparação para a Superliga.
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Campinas, Guarulhos, Itaquá, Ilhabela, Praia Grande, São José, Sesi Bauru e Suzano brigam pelo troféu do Paulista. Na primeira fase, todos os times se enfrentam entre si e, após os confrontos, os quatro melhores colocados na tabela avançam à fase eliminatória, consistindo em semifinal e final.
No mata-mata, os times se enfrentam em dois jogos, com a equipe de melhor campanha tendo o mando de quadra. Em caso de empate após as duas partidas, a classificação será decidida no golden set. O atual campeão é o Campinas, que venceu o Suzano - equipe com mais títulos (10) - por 3 sets a 0 na decisão do ano passado.
CONFIRA DATAS E HORÁRIOS DOS CONFRONTOS DA FASE CLASSIFICATÓRIA DO PAULISTA MASCULINO:
- Suzano x Guarulhos - 20/08 - 19h30 - Arena Suzano (Suzano)
- São José x Praia Grande - 20/08 - 19h - Teatrão (São José dos Campos)
- Sesi Bauru x Ilhabela - 21/08 - 19h - Arena Paulo Skaf (Bauru)
- Guarulhos x Campinas - 27/08 - 18h30 - Gin. Ponte Grande (Guarulhos)
- Praia Grande x Suzano - 28/08 - 19h - Rodrigão (Praia Grande)
- Sesi Bauru x Itaquá - 29/08 - 18h - Arena Paulo Skaf (Bauru)
- Itaquá x Guarulhos - 04/09 - 19h30 - Gin. Municipal Sumiyoshi Nakaharada (Itaquá)
- Campinas x Praia Grande - 04/09 - 19h30 - Gin. Taquaral (Campinas)
- Suzano x Ilhabela - 04/09 - 19h30 - Arena Suzano (Suzano)
- São José x Sesi Bauru - 05/09 - 19h - Arena Farma Conde (São José dos Campos)
- Ilhabela x São José - 09/09 - 19h - Gin. Municipal Oscar Schmidt (Ilhabela)
- Ilhabela x Campinas - 12/09 - 18h - Gin. Municipal Oscar Schmidt (Ilhabela)
- Praia Grande x Guarulhos - 12/09 - 18h - Rodrigão (Praia Grande)
- São José x Itaquá - 12/09 - 18h - Arena Farma Conde (São José dos Campos)
- Sesi Bauru x Suzano - 12/09 - 19h - Arena Paulo Skaf (Bauru)
- Itaquá x Praia Grande - 17/09 - 19h30 - Gin. Municipal Sumiyoshi Nakaharada (Itaquá)
- Guarulhos x Ilhabela - 18/09 - 18h - Gin. Ponte Grande (Guarulhos)
- Campinas x Sesi Bauru - 18/09 - 18h - Gin. Taquaral (Campinas)
- Suzano x São José - 18/09 - 18h - Arena Suzano (Suzano)
- Suzano x Itaquá - 24/09 - 19h30 - Gin. Lázaro Germano (Guararema)
- Sesi Bauru x Guarulhos - 25/09 - 18h30 - Arena Paulo Skaf (Bauru)
- São José x Campinas - 25/09 - 19h - Arena Farma Conde (São José dos Campos)
- Ilhabela x Praia Grande - 26/09 - 18h - Gin. Municipal Oscar Schmidt (Ilhabela)
- Campinas x Itaquá - 29/09 - 19h30 - Gin. Taquaral (Campinas)
- Campinas x Suzano - 02/10 - 19h30 - Gin. Taquaral (Campinas)
- Praia Grande x Sesi Bauru - 02/10 - 19h30 - Rodrigão (Praia Grande)
- Itaquá x Ilhabela - 03/10 - 18h - Gin. Municipal Sumiyoshi Nakaharada (Itaquá)
- Guarulhos x São José - 03/10 - 18h - Gin. Ponte Grande (Guarulhos)
*Horários de Brasília
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