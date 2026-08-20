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Paulista de vôlei masculino começa nesta quinta (20); veja tabela

Oito equipes brigam pelo troféu do torneio, que tem o Suzano como maior campeão

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 15:37
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Campinas comemora ponto na final da Superliga Masculina (Foto: Divulgação/ CBV)
Campinas comemora ponto na final da Superliga Masculina (Foto: Divulgação/CBV)

Com o Campeonato Paulista feminino já em andamento, é hora dos homens entrarem em ação. Nesta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), o confronto entre Suzano e Guarulhos abre a rodada inaugural do estadual masculino. Com oito times participantes, o torneio serve como uma importante preparação para a Superliga.

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Campinas, Guarulhos, Itaquá, Ilhabela, Praia Grande, São José, Sesi Bauru e Suzano brigam pelo troféu do Paulista. Na primeira fase, todos os times se enfrentam entre si e, após os confrontos, os quatro melhores colocados na tabela avançam à fase eliminatória, consistindo em semifinal e final.

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No mata-mata, os times se enfrentam em dois jogos, com a equipe de melhor campanha tendo o mando de quadra. Em caso de empate após as duas partidas, a classificação será decidida no golden set. O atual campeão é o Campinas, que venceu o Suzano - equipe com mais títulos (10) - por 3 sets a 0 na decisão do ano passado.

São José é o lanterna da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Léo Lenzi/ Agência NTZ)
São José na Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ)

CONFIRA DATAS E HORÁRIOS DOS CONFRONTOS DA FASE CLASSIFICATÓRIA DO PAULISTA MASCULINO:

  • Suzano x Guarulhos - 20/08 - 19h30 - Arena Suzano (Suzano)
  • São José x Praia Grande - 20/08 - 19h - Teatrão (São José dos Campos)
  • Sesi Bauru x Ilhabela - 21/08 - 19h - Arena Paulo Skaf (Bauru)
  • Guarulhos x Campinas - 27/08 - 18h30 - Gin. Ponte Grande (Guarulhos)
  • Praia Grande x Suzano - 28/08 - 19h - Rodrigão (Praia Grande)
  • Sesi Bauru x Itaquá - 29/08 - 18h - Arena Paulo Skaf (Bauru)
  • Itaquá x Guarulhos - 04/09 - 19h30 - Gin. Municipal Sumiyoshi Nakaharada (Itaquá)
  • Campinas x Praia Grande - 04/09 - 19h30 - Gin. Taquaral (Campinas)
  • Suzano x Ilhabela - 04/09 - 19h30 - Arena Suzano (Suzano)
  • São José x Sesi Bauru - 05/09 - 19h - Arena Farma Conde (São José dos Campos)
  • Ilhabela x São José - 09/09 - 19h - Gin. Municipal Oscar Schmidt (Ilhabela)
  • Ilhabela x Campinas - 12/09 - 18h - Gin. Municipal Oscar Schmidt (Ilhabela)
  • Praia Grande x Guarulhos - 12/09 - 18h - Rodrigão (Praia Grande)
  • São José x Itaquá - 12/09 - 18h - Arena Farma Conde (São José dos Campos)
  • Sesi Bauru x Suzano - 12/09 - 19h - Arena Paulo Skaf (Bauru)
  • Itaquá x Praia Grande - 17/09 - 19h30 - Gin. Municipal Sumiyoshi Nakaharada (Itaquá)
  • Guarulhos x Ilhabela - 18/09 - 18h - Gin. Ponte Grande (Guarulhos)
  • Campinas x Sesi Bauru - 18/09 - 18h - Gin. Taquaral (Campinas)
  • Suzano x São José - 18/09 - 18h - Arena Suzano (Suzano)
  • Suzano x Itaquá - 24/09 - 19h30 - Gin. Lázaro Germano (Guararema)
  • Sesi Bauru x Guarulhos - 25/09 - 18h30 - Arena Paulo Skaf (Bauru)
  • São José x Campinas - 25/09 - 19h - Arena Farma Conde (São José dos Campos)
  • Ilhabela x Praia Grande - 26/09 - 18h - Gin. Municipal Oscar Schmidt (Ilhabela)
  • Campinas x Itaquá - 29/09 - 19h30 - Gin. Taquaral (Campinas)
  • Campinas x Suzano - 02/10 - 19h30 - Gin. Taquaral (Campinas)
  • Praia Grande x Sesi Bauru - 02/10 - 19h30 - Rodrigão (Praia Grande)
  • Itaquá x Ilhabela - 03/10 - 18h - Gin. Municipal Sumiyoshi Nakaharada (Itaquá)
  • Guarulhos x São José - 03/10 - 18h - Gin. Ponte Grande (Guarulhos)

*Horários de Brasília

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