Brasil busca vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei de praia; confira grupos
Quatro duplas representam o país no torneio, que acontece em João Pessoa (PB)
Entre os dias 3 e 6 de setembro, a cidade de João Pessoa (PB) será palco do Torneio Sul-Americano de vôlei de praia, que garante vaga olímpica em Los Angeles 2028 ao país campeão de cada naipe. No Busto de Tamandaré, quatro duplas representarão o Brasil: Thamela/Victoria, Verena/Thainara, Evandro/Arthur Lanci e André/Renato.
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Ao todo, duplas de nove países participarão do campeonato. Além do anfitrião, parcerias de Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela entrarão em quadra. Em cada categoria, 16 times brigam pelo topo do pódio. As duplas foram divididas em quatro grupos.
Evandro e Arthur Lanci estão no Grupo A, ao lado de Riveros/Giuliano, do Paraguai; Mocellini/Llambías, do Uruguai; e Molina/Carreño, do Peru. A parceria brasileira é a melhor ranqueada do torneio masculino, ocupando a 3ª posição mundial. Já André e Renato (10ª) integram o Grupo C, que também conta com Yeferson/Noriega, da Colômbia; Rubio/Luciano, do Uruguai; e Martin/Quintero, do Chile.
Donas da segunda colocação do ranking mundial, Thâmela e Victoria fazem parte do Grupo A do Sul-Americano, com Valeria/Rodríguez, da Venezuela; Santander/Mori, do Chile; e Gonzales/Mendoza, do Peru. Outra parceria representante do Brasil, Verena e Thainara (29ª) terão pela frente Ghigliazza/Abdala, da Argentina; Fio/Denisse, do Paraguai; e Habze/Karelys, do Equador.
Confira os grupos do Sul-Americano de vôlei de praia
Feminino
GRUPO A
- Thamela/Victoria (Brasil)
- Valeria/Rodríguez (Venezuela)
- Santander/Mori (Chile)
- Gonzales/Mendoza (Peru)
GRUPO B
- Michelle/Corrales (Paraguai)
- Allcca/Gaona (Peru)
- Chacin/Ramirez (Venezuela)
- Cruz/Sara (Colômbia)
GRUPO C
- Verena/Thainara (Brasil)
- Ghigliazza/Abdala (Argentina)
- Fio/Denisse (Paraguai)
- Habze/Karelys (Equador)
GRUPO D
- Michel Tosi/Churin (Argentina)
- Ohlsson/Dubost (Chile)
- Ariana/Stephany (Equador)
- Beleño/Isabela (Colômbia)
Masculino
GRUPO A
- Evandro/Arthur Lanci (Brasil)
- Riveros/Giuliano (Paraguai)
- Mocellini/Llambías (Uruguai)
- Molina/Carreño (Peru)
GRUPO B
- Capogrosso N./Capogrosso T. (Argentina)
- Yegros/Gonzalo (Paraguai)
- Falcone/Linder (Peru)
- Camejo/Yepez (Venezuela)
GRUPO C
- André/Renato (Brasil)
- Yeferson/Noriega (Colômbia)
- Rubio/Luciano (Uruguai)
- Martin/Quintero (Chile)
GRUPO D
- Grimalt M./Grimalt E. (Chile)
- Amieva/Bueno (Argentina)
- Hidalgo/Gaviria (Colômbia)
- Juliangel/Esyenser (Venezuela)
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