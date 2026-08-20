Brasil busca vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei de praia; confira grupos Quatro duplas representam o país no torneio, que acontece em João Pessoa (PB)

Entre os dias 3 e 6 de setembro, a cidade de João Pessoa (PB) será palco do Torneio Sul-Americano de vôlei de praia, que garante vaga olímpica em Los Angeles 2028 ao país campeão de cada naipe. No Busto de Tamandaré, quatro duplas representarão o Brasil: Thamela/Victoria, Verena/Thainara, Evandro/Arthur Lanci e André/Renato.

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Ao todo, duplas de nove países participarão do campeonato. Além do anfitrião, parcerias de Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela entrarão em quadra. Em cada categoria, 16 times brigam pelo topo do pódio. As duplas foram divididas em quatro grupos.

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Evandro e Arthur Lanci estão no Grupo A, ao lado de Riveros/Giuliano, do Paraguai; Mocellini/Llambías, do Uruguai; e Molina/Carreño, do Peru. A parceria brasileira é a melhor ranqueada do torneio masculino, ocupando a 3ª posição mundial. Já André e Renato (10ª) integram o Grupo C, que também conta com Yeferson/Noriega, da Colômbia; Rubio/Luciano, do Uruguai; e Martin/Quintero, do Chile.

Donas da segunda colocação do ranking mundial, Thâmela e Victoria fazem parte do Grupo A do Sul-Americano, com Valeria/Rodríguez, da Venezuela; Santander/Mori, do Chile; e Gonzales/Mendoza, do Peru. Outra parceria representante do Brasil, Verena e Thainara (29ª) terão pela frente Ghigliazza/Abdala, da Argentina; Fio/Denisse, do Paraguai; e Habze/Karelys, do Equador.

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Evandro e Arthur na etapa de Copacabana do Elite 16 de vôlei de praia (Foto: Volleyball World)

Confira os grupos do Sul-Americano de vôlei de praia

Feminino

GRUPO A

Thamela/Victoria (Brasil)

Valeria/Rodríguez (Venezuela)

Santander/Mori (Chile)

Gonzales/Mendoza (Peru)

GRUPO B

Michelle/Corrales (Paraguai)

Allcca/Gaona (Peru)

Chacin/Ramirez (Venezuela)

Cruz/Sara (Colômbia)

GRUPO C

Verena/Thainara (Brasil)

Ghigliazza/Abdala (Argentina)

Fio/Denisse (Paraguai)

Habze/Karelys (Equador)

GRUPO D

Michel Tosi/Churin (Argentina)

Ohlsson/Dubost (Chile)

Ariana/Stephany (Equador)

Beleño/Isabela (Colômbia)

Masculino

GRUPO A

Evandro/Arthur Lanci (Brasil)

Riveros/Giuliano (Paraguai)

Mocellini/Llambías (Uruguai)

Molina/Carreño (Peru)

GRUPO B

Capogrosso N./Capogrosso T. (Argentina)

Yegros/Gonzalo (Paraguai)

Falcone/Linder (Peru)

Camejo/Yepez (Venezuela)

GRUPO C

André/Renato (Brasil)

Yeferson/Noriega (Colômbia)

Rubio/Luciano (Uruguai)

Martin/Quintero (Chile)

GRUPO D

Grimalt M./Grimalt E. (Chile)

Amieva/Bueno (Argentina)

Hidalgo/Gaviria (Colômbia)

Juliangel/Esyenser (Venezuela)

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