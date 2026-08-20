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Brasil busca vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei de praia; confira grupos

Quatro duplas representam o país no torneio, que acontece em João Pessoa (PB)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 14:43
Atualizado há 42 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Thâmela e Vic se abraçam em jogo do Elite 16 de Copacabana
Thâmela e Vic são uma das duplas representantes do Brasil no Sul-Americano de vôlei de praia (Foto: Volleyball World)

Entre os dias 3 e 6 de setembro, a cidade de João Pessoa (PB) será palco do Torneio Sul-Americano de vôlei de praia, que garante vaga olímpica em Los Angeles 2028 ao país campeão de cada naipe. No Busto de Tamandaré, quatro duplas representarão o Brasil: Thamela/Victoria, Verena/Thainara, Evandro/Arthur Lanci e André/Renato.

➡️ No topo do vôlei de praia, Brasil tem briga interna por Los Angeles 2028

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Ao todo, duplas de nove países participarão do campeonato. Além do anfitrião, parcerias de Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela entrarão em quadra. Em cada categoria, 16 times brigam pelo topo do pódio. As duplas foram divididas em quatro grupos.

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Evandro e Arthur Lanci estão no Grupo A, ao lado de Riveros/Giuliano, do Paraguai; Mocellini/Llambías, do Uruguai; e Molina/Carreño, do Peru. A parceria brasileira é a melhor ranqueada do torneio masculino, ocupando a 3ª posição mundial. Já André e Renato (10ª) integram o Grupo C, que também conta com Yeferson/Noriega, da Colômbia; Rubio/Luciano, do Uruguai; e Martin/Quintero, do Chile.

Donas da segunda colocação do ranking mundial, Thâmela e Victoria fazem parte do Grupo A do Sul-Americano, com Valeria/Rodríguez, da Venezuela; Santander/Mori, do Chile; e Gonzales/Mendoza, do Peru. Outra parceria representante do Brasil, Verena e Thainara (29ª) terão pela frente Ghigliazza/Abdala, da Argentina; Fio/Denisse, do Paraguai; e Habze/Karelys, do Equador.

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Evandro e Arthur Lanci se cumprimentam em comemoração de ponto no Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana
Evandro e Arthur na etapa de Copacabana do Elite 16 de vôlei de praia (Foto: Volleyball World)

Confira os grupos do Sul-Americano de vôlei de praia

Feminino

GRUPO A

  • Thamela/Victoria (Brasil)
  • Valeria/Rodríguez (Venezuela)
  • Santander/Mori (Chile)
  • Gonzales/Mendoza (Peru)

GRUPO B

  • Michelle/Corrales (Paraguai)
  • Allcca/Gaona (Peru)
  • Chacin/Ramirez (Venezuela)
  1. Cruz/Sara (Colômbia)

GRUPO C

  • Verena/Thainara (Brasil)
  • Ghigliazza/Abdala (Argentina)
  • Fio/Denisse (Paraguai)
  • Habze/Karelys (Equador)

GRUPO D

  • Michel Tosi/Churin (Argentina)
  • Ohlsson/Dubost (Chile)
  • Ariana/Stephany (Equador)
  1. Beleño/Isabela (Colômbia)

Masculino

GRUPO A

  • Evandro/Arthur Lanci (Brasil)
  • Riveros/Giuliano (Paraguai)
  • Mocellini/Llambías (Uruguai)
  1. Molina/Carreño (Peru)

GRUPO B

  • Capogrosso N./Capogrosso T. (Argentina)
  • Yegros/Gonzalo (Paraguai)
  • Falcone/Linder (Peru)
  • Camejo/Yepez (Venezuela)

GRUPO C

  • André/Renato (Brasil)
  1. Yeferson/Noriega (Colômbia)
  • Rubio/Luciano (Uruguai)
  • Martin/Quintero (Chile)

GRUPO D

  • Grimalt M./Grimalt E. (Chile)
  • Amieva/Bueno (Argentina)
  1. Hidalgo/Gaviria (Colômbia)
  • Juliangel/Esyenser (Venezuela)

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