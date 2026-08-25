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Time da Superliga fará amistoso contra seleção destaque da VNL

Em meio ao Campeonato Paulista, o Suzano enfrenta o Japão em duelo preparatório

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 15:11
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadores do Suzano se abraçam na estreia do Campeonato Paulista
Suzano na estreia do Campeonato Paulista 2026 (Foto: Divulgação/Suzano)

O Suzano terá um desafio e tanto na preparação para a temporada 2026/27 da Superliga Masculina. Nesta segunda-feira (24), o clube anunciou um amistoso internacional contra a seleção do Japão, em um confronto inédito. A partida está marcada para às 17h (de Brasília) do dia 6 de setembro, na Arena Suzano, com ingresso solidário — entrega de 1 kg de alimento não perecível.

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Para o time japonês, o duelo será tratado como preparatório para a disputa dos Jogos Asiáticos, que acontecem entre 19 de setembro e 4 de outubro. Depois do jogo contra a equipe brasileira, os visitantes viajam para a Argentina, onde farão uma série de amistosos contra o time local. O Japão terminou a VNL 2026 no quarto lugar, após fechar a fase classificatória invicto.

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Pôster oficial do amistoso entre Suzano e Japão
Pôster oficial do amistoso entre Suzano e Japão (Foto: Reprodução)

Antes da partida contra o Japão, o Suzano terá dois compromissos pelo Campeonato Paulista. Após a estreia com vitória sobre o Guarulhos, o time de Nery Trambeiro volta à quadra na próxima sexta-feira (28), contra o Praia Grande. Já no dia 4 de setembro, enfrenta o Ilhabela.

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Agenda do Suzano na fase classificatória do Campeonato Paulista

  • Suzano 3 x 0 Guarulhos (25/20, 25/21 e 25/22) - 20/08 - Arena Suzano (Suzano)
  • Praia Grande x Suzano - 28/08 - 19h - Rodrigão (Praia Grande)
  • Suzano x Ilhabela - 04/09 - 19h30 - Arena Suzano (Suzano)
  • Sesi Bauru x Suzano - 12/09 - 19h - Arena Paulo Skaf (Bauru)
  • Suzano x São José - 18/09 - 18h - Arena Suzano (Suzano)
  • Suzano x Itaquá - 24/09 - 19h30 - Gin. Lázaro Germano (Guararema)
  • Campinas x Suzano - 02/10 - 19h30 - Gin. Taquaral (Campinas)

Na primeira fase do Paulista, todos os times se enfrentam entre si e, após os confrontos, os quatro melhores colocados na tabela avançam à fase eliminatória, consistindo em semifinal e final. No mata-mata, os times se enfrentam em dois jogos, com a equipe de melhor campanha tendo o mando de quadra. Em caso de empate após as duas partidas, a classificação será decidida no golden set. 

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