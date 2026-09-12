Bianca Cugno é 'perrengue' para Brasil contra Argentina

Neste domingo (13), a Seleção Brasileira feminina de vôlei enfrenta a Argentina em jogo que vale o título do Sul-Americano e a vaga olímpica antecipada em Los Angeles 2028. Do outro lado da quadra, o time de José Roberto Guimarães encara Bianca Cugno, ex-Osasco que acumula ótimas atuações no torneio continental e pode atrapalhar os planos do Brasil.

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A jogadora, contratada pelo Azzurra Volley Firenze, da Itália, é a maior pontuadora do Sul-Americano, com 97 pontos marcados em quatro jogos, entre 86 de ataque, 10 de bloqueio e 1 de saque. Em dois deles, terminou com mais de 30 acertos - 32 contra o Peru, e 31 contra a Colômbia.

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Durante as partidas da Argentina, é possível perceber que Cugno é o grande respiro do time e recebe a maioria das bolas da levantadora Victoria Mayer. Para além dos números, Zé Roberto considera a ótima leitura de jogo da oposta como um fator que tem que ser muito bem estudado pelo Brasil.

— Ela é uma ótima atacante. Tem todos os ângulos e habilidades e recursos importantes. Uma jogadora que marca bem o bloqueio e também tem bloqueado bem. Ela tem um saque preciso e agressivo, que é o viagem. Precisamos ter cuidado com a Bianca Cugno. Com certeza, nosso sistema defensivo vai precisar funcionar muito bem. Se não, vamos passar um perrengue danado.

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Zé Roberto em treino da Seleção antes do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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Para Gabi Guimarães, capitã da Seleção, é "certo" que Bianca Cugno irá pontuar bastante na final, e o Brasil precisa conseguir responder a isso na partida deste domingo (12). A jogadora aposta na qualidade do elenco brasileiro para não se deixar abalar pela oposta adversária.

— Acho que Bianca Cugno é a grande referência da Argentina. Tem sido a maior pontuadora em todos os jogos, fez uma excelente temporada no Osasco. Todo mundo conseguiu ver a qualidade dela, principalmente em momentos de dificuldade, com bolas altas (...). Nosso time tem muito qualidade, com todas as jogadoras prontas para ajudar, estar dentro de quadra e nos ajudar a conquistar essa vaga (olímpica).

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Campanhas de Brasil e Argentina no Sul-Americano feminino de vôlei:

BRASIL

Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19) Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15) Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34) Brasil 3 x 0 Chile (25/13, 30/28 e 25/11) Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

ARGENTINA

Argentina 3 x 1 Peru (20/25, 25/15, 25/28 e 27/25) Argentina 3 x 2 Colômbia (27/29, 25/11, 21/25, 25/23 e 15/8) Argentina 3 x 0 Chile (25/21, 25/18 e 25/17) Argentina 3 x 0 Venezuela (25/23, 25/20 e 25/21) Argentina x Brasil - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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