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Julia Bergmann terá amiga como rival na final do Pré-Olímpico

Bianca Bertolino estudou com a ponteira brasileira na faculdade

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 18:33
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Julia Bergmann e Bianca Bertolino
Julia Bergmann e Bianca Bertolino (Foto: Reprodução)

Clássicos entre Brasil e Argentina costumam guardar boas histórias, e uma delas é entre Julia Bergmann e Bianca Bertolino no vôlei feminino. Pela primeira vez, as duas estarão em lados opostos neste domingo (13) em busca do título do Sul-Americano e da vaga olímpica antecipada em Los Angeles 2028. Julia e Bianca se formaram juntas em faculdade nos Estados Unidos e, desde então, compartilham os bastidores do vôlei profissional.

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Como contou ao Lance!, as duas passaram pela Georgia Tech, universidade norte-americana, mas em cursos diferentes. Julia Bergmann se formou em Linguagem Aplicada e Estudos Interculturais com complemento em Física, e Bianca Bertolino, em Biologia. Quando a argentina chegou à universidade, Julia já estava no segundo ano. Mas isso não impediu a aproximação entre as duas e, inclusive, o intercâmbio de línguas.

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— Ela (Bianca) me ensinou o espanhol. Não vou dizer que ensinei o português para ela, porque ela também aprendeu um pouco depois, e o português dela está bem melhor que o meu espanhol — brincou Julia Bergmann.

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E em como toda boa amizade, a ponteira brasileira confirmou que vai "rolar uma cornetada" em caso de vitória verde-amarela na partida deste domingo (13). Além disso, Bergmann disse que irá "rir um pouco" sempre que olhar para o outro lado da quadra e ver a amiga argentina. Para além das zoações, a jogadora reconheceu as qualidades do vôlei de Bertolino.

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— Sei que ela é uma ótima defensora e passadora, então vai ser difícil colocar a bola no chão contra ela. É muito bom ver ela jogando em alto nível, e pela seleção da Argentina. As amizades pelo caminho são a melhor parte que o vôlei nos traz.

Bianca Bertolino comemora ponto ao lado de Bianca Cugno em jogo da Argentina no Sul-Americano de vôlei
Bianca Bertolino comemora ponto ao lado de Bianca Cugno em jogo da Argentina no Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

No Ginásio do Maracanãzinho, Bianca Bertolino já sente um pouco do clima do voleibol carioca. A ponteira argentina, aos 23 anos, é contratação do Fluminense para a nova temporada. No último ano, ela atuou no Levallois Paris Saint-Cloud, da França.

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Em quadra, as amigas adversárias batalham pelo título do Campeonato Sul-Americano neste domingo (13), às 12h (de Brasília). A seleção campeã do torneio continental garante também vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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