Neste sábado (12), a Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu o Chile por 3 sets a 0, e protagonizou mais um resultado positivo no Sul-Americano. O grande destaque da partida, no entanto, pode ser considerado uma surpresa: Julia Bergmann. Saindo do banco, a ponteira do Brasil terminou o duelo como a maior pontuadora da partida, com 13 pontos.

Com pouca minutagem nos últimos jogos, a atleta iniciou a partida contra o Chile entre as reservas. Porém, entrou no segundo set e comandou uma vitória dramática do Brasil na parcial. Após a equipe chilena ficar na vantagem, Julia Bergmann salvou o primeiro de três set points para o lado chileno. Em ponto da ponteira, a Seleção fechou a parcial em 30 a 28, inflamando o Maracanãzinho.

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Brasil comemora ponto em partida contra o Chile no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

O segundo set de Julia Bergmann

O primeiro e o terceiro sets foram mais tranquilos para o Brasil. No segundo, o confronto ficou equilibrado e se decidiu ponto a ponto. Em entrevista após a vitória, Bergmann reconheceu o mérito adversário na resistência chilena, mas destacou o comportamento coletivo como fator decisivo.

— Elas estavam defendendo muito e atacando alto, então foi mérito delas. Mas a gente conseguiu ganhar o set. Acho que a gente acreditou o tempo todo. A gente atacou forte, atacava no bloqueio e tinha gente cobrindo. O segundo set foi uma vitória muito em equipe. A gente estava confiando uma na outra, dava para sentir essa energia dentro de quadra — disse a ponteira.

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Questionada sobre a tranquilidade nos momentos decisivos, Julia Bergmann descreveu o estado mental que a ajudou a converter as bolas principais. "Não sei se tranquilidade, mas a gente entra no estado de flow. Parece que tudo funciona. Nesse momento você vê o bloqueio, você consegue enxergar. Tem dias que simplesmente tudo funciona e acho que hoje para mim foi um dia desses."

O treinado Zé Roberto também comentou sobre o desempenho da atleta, afirmando que as peças do banco se tornam opções de jogo importantes e podem ajudar nos momentos de decisão. "Fiquei feliz de como a Julia entrou. Ela ficou afastada há um tempo do treinamento e está voltando a ter ritmo de jogo, diferente dos momentos que ela teve na Liga das Nações. O técnico também precisa saber trocar", concluiu.

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Brasil x Argentina pela vaga olímpica

Com o resultado, o Brasil chega à última rodada dependendo apenas de si. O adversário é a Argentina, equipe que está na vice-liderança do Sul-Americano com 11 pontos, atrás somente da Seleção Brasileira, o que transforma o duelo de domingo em uma final do torneio.

A partida vale uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Bergmann destacou a qualidade do elenco argentino, com atenção especial para a oposta Bianca Cugno e para a ponteira Bianca Bertolino, ex-colega de equipe com quem a brasileira tem uma amizade próxima.

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— Já joguei contra a Bianca Cugno fora, então sei que ela é uma ótima jogadora. Acho que as bloqueadoras também são ótimas. Elas fizeram partidas de vários bloqueios. Sei que a Bianca Bertolino é uma ótima defensora, ótima passadora, então vai ser difícil colocar a bola no chão contra ela. Mas vai ser um jogo difícil com certeza — afirmou Julia Bergmann.

Bergmann e Bertolino estudaram juntas e se enfrentarão pela primeira vez desde a formatura. "É muito bom ver ela também jogando em alto nível, jogando pela seleção da Argentina", disse a brasileira, que confirmou, em resposta ao Lance!, que haverá a tradicional "cornetada" entre as amigas ao final da partida.

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