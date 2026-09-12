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Ana Cristina joga como oposta na vitória do Brasil: 'Diferente'

Ponteira se adapta à nova função e equipe está a uma vitória da vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028

PorDavi CaldasAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 17:24
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Ana Cristina ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei
Ana Cristina em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei derrotou o Chile por 3 sets a 0 neste sábado (12) e chegou à última rodada do Sul-Americano dependendo apenas de si para conquistar o título. No segundo e mais complicado set da partida, Ana Cristina jogou como oposta, posição que não é a sua de origem. Em entrevista pós-jogo, a ponteira do Brasil revelou se sentir mais à vontade na sua posição tradicional, mas garantiu estar aberta a cumprir a nova função quando necessário.

Após a equipe chilena ficar na vantagem na reta final do set, o Brasil salvou três set points para o lado chileno e fechou a parcial em 30 a 28, inflamando o Maracanãzinho. Após a vitória, Ana Cristina avaliou a Seleção nesse momento do jogo: "A gente poderia ter entrado um pouco mais focada no segundo set, diminuído um pouco os erros, se ajudando um pouquinho mais", disse.

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— Mas o importante é que no final a gente conseguiu ter essa força pra buscar, virar essa chavinha de estar atrás e voltar a ficar na frente. O mais importante é a força que a gente tem de voltar nesse momento de dificuldade, e o terceiro set mostrou isso — complementou.

Sobre sua atuação como oposta em um dos momentos do segundo set, a ponteira foi direta. "É bem diferente pra mim, é uma posição que eu não treino tanto quanto a ponta", afirmou, reforçando que se considera ponteira. Mesmo assim, Ana Cristina disse estar disponível para a função: "Estou aberta pra quando precisar jogar na saída também, e foi o que aconteceu hoje. Não é tão confortável quanto jogar na ponta mas vou dar o meu melhor sempre."

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➡️ Veja os lances de Brasil x Chile pelo Sul-Americano feminino de vôlei

Brasil comemora ponto contra o Chile (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)
Brasil comemora ponto em partida contra o Chile no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

Brasil x Argentina

O duelo decisivo será contra a Argentina, vice-líder do torneio com 11 pontos, na sequência direta da seleção brasileira na tabela. A partida de domingo vale uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 e, na prática, equivale a uma final do Sul-Americano.

Ana Cristina reconheceu o nível do adversário que o Brasil enfrentará no domingo. "A gente sabe da qualidade que a Argentina tem. É um grande time, vem com evolução, tem jogadoras excepcionais, então temos que entrar bastante focadas", declarou. A ponteira, no entanto, ressaltou a confiança do grupo após o ciclo de vitórias no torneio. "Essas últimas vitórias trouxeram mais confiança, e vamos pra cima buscar a qualificação olímpica", completou.

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