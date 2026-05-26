A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei não deve contar com Gabi Guimarães em quadra na primeira semana da Liga das Nações, em Brasília. A camisa 10 e capitã da equipe ganhou férias após a longa e desgastante temporada de clubes com o Conegliano, da Itália, e ainda não tem data confirmada para se apresentar no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

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No entanto, a ponteira de 32 anos estará com o grupo na etapa de abertura da competição, conforme garantiu o técnico José Roberto Guimarães em entrevista ao Lance!. A ideia é preservá-la para prevenir eventuais lesões que possam comprometer sua presença no decorrer da VNL e no Campeonato Sul-Americano.

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— Ela vai, mas não sei se vai atuar. Depende muito das condições em que ela se encontra, porque ela terminou uma temporada muito desgastante lá. Eu vou ter que segurar aqui, na Seleção, mas faz parte do contexto para que ela não tenha problema físico no futuro. Então, vamos ver como ela chega dos procedimentos, dos cuidados que ela teve pós-campeonato, e nos treinos que ela vai fazer até lá. Mas acho que ver a Gabi nesse momento, jogando, não vai ser muito fácil — contou o treinador tricampeão olímpico.

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Gabriela Guimarães esteve presente em 48 dos 58 jogos do Conegliano em 2025/26, o equivalente a 82,75%, e foi MVP e campeã da Liga Italiana. Em março, ficou 20 dias afastada das quadras após um choque acidental com a companheira de equipe Ting Zhu, na altura da costela.

Este ano, Gabi também conquistou a Copa Itália, foi vice da Supercopa da Itália e do Mundial de Clubes e ficou em terceiro lugar na Liga dos Campeões da Europa. A ponteira segue no Conegliano para a próxima temporada.

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Enquanto não se junta à Seleção, Gabi tem feito treinos físicos na academia durante as férias. A atleta compartilhou registros de suas atividades nas redes sociais.

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Zé Roberto faz mistério sobre quem irá na primeira semana

A uma semana da estreia da Seleção na VNL, Zé Roberto ainda mantém segredo com relação ao elenco que disputará a primeira etapa da fase classificatória, em Brasília. O experiente treinador afirma que já tem os nomes definidos entre as 18 convocadas, mas prefere não revelá-los.

— Em mente, já. Só que o pessoal vai ficar sabendo depois — despistou Zé, deixando o mistério no ar.

Pela regra da VNL, o técnico escolhe 14 jogadoras e até quatro reservas a cada semana do torneio. Ou seja, a cada partida, a relação pode sofrer alterações, mas sempre entre os nomes selecionados na lista curta.

Confira as jogadoras convocadas por Zé Roberto

José Roberto Guimarães conversa com Macris em tempo técnico de Brasil x Alemanha pela VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

LEVANTADORAS

Macris - Praia Clube Roberta - Türk Hava Yolları (TUR) Bruninha (convidada) - Londrina

OPOSTAS

Rosamaria - Denso Airybees (JAP)

Tainara - Sesc RJ Flamengo

Kisy - Lokomotiv Kaliningrad (RUS)

Sabrina (convidada) - Denso Airybees (JAP)

PONTEIRAS

Helena - Sesc RJ Flamengo

Gabi Guimarães - Conegliano (ITA)

Julia Bergmann - Scandicci (ITA)

Ana Cristina - Fenerbahçe (TUR)

CENTRAIS

Diana - Sesi Bauru

Lorena - Sesc RJ Flamengo

Júlia Kudiess - Novara (ITA)

Luzia - Paulistano Barueri

LÍBEROS

Marcelle - Osasco

Nyeme - Minas

Natinha - Praia Clube

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