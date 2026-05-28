Zé Roberto treina saque viagem com Helena às vésperas da VNL

Em treino da Seleção Brasileira para a Liga das Nações, na última terça-feira (26), um momento chamou atenção. O técnico Zé Roberto fez um trabalho individual com Helena para ensinar o movimento do saque viagem. Normalmente, a jogadora convocada como ponteira/oposta executa o saque flutuante. O objetivo, segundo o treinador, é que a atleta consiga achar a forma híbrida: lançar a bola para o flutuante e sacar viagem.

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Zé Roberto "alugou" Helena na parte final do treino de ponteiras/opostas e líberos, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol em Saquarema (RJ). Antes de sacar, a jogadora de 1,99m lançava a bola três vezes para o treinador, a fim de corrigir o movimento. Depois, sacava de fato. Ao lado da companheira, Rosamaria também passou dicas.

Para Helena, como disse em entrevista ao Lance!, essa proposta está sendo um desafio. Mas ela confia no trabalho de Zé Roberto e enaltece a confiança do técnico nela, que "inventou" de ensiná-la a sacar viagem. Isso, segundo a jogadora, aconteceu também no começo da temporada passada.

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— Quanto mais a gente aprende, é melhor para a gente poder usar. Mas também fico surpresa com isso, porque eu não estou acostumada. Esse é um jeito totalmente diferente do que eu normalmente faço. Às vezes eu acho que o Zé acredita mais em mim do que eu em mim mesma em muitos fundamentos, e um deles é o saque viagem. Fazer esse movimento nunca passou pela minha cabeça.

Helena pela Seleção Brasileira na primeira semana da VNL 2025 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Já Zé Roberto enfatiza que é muito importante que Helena tenha o saque híbrido em seu repertório. Isso confunde a recepção, já que a posição do corpo para receber o viagem é diferente da preparação para passar o flutuante. Assim, a jogadora pode surpreender a linha adversária.

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— Ela tem que entender que ela pode. A Helena tem condições de sacar viagem. Mas ela tem que trabalhar e treinar. Não é uma coisa que você vai executar pela primeira vez e vai sair fazendo bem ou sacando a mais de 100 km/h. Ela tem que aprender o movimento. O saque dela flutuante já é bom. Se ela tiver os dois, pode ficar melhor ainda. Ela sobe um degrau se conseguir fazer isso — disse o técnico ao Lance!

A Seleção se prepara para buscar o título inédito da Liga das Nações. O time estreia na competição na próxima terça-feira (2), contra a Holanda. Os outros adversários da primeira semana da VNL, em Brasília, são República Dominicana, Bulgária e Itália.

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Veja a agenda da Seleção Brasileira feminina na VNL

Semana 1: Brasil

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV

Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

Semana 3: Japão