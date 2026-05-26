Marcelle confirma que jogará no Osasco: 'Uma nova casa'

Com a aposentadoria anunciada, Camila Brait se despede do Osasco após 18 temporadas, mas sua substituta já tem nome: Marcelle. Saindo do Fluminense, a líbero de 24 anos chega ao clube após defender o Tricolor por duas edições de Superliga.

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Marcelle está na lista de inscritos de Zé Roberto para a Liga das Nações. E, nesta terça-feira (26), em treino da Seleção Brasileira em Saquarema (RJ), falou ao Lance! sobre a transferência para o time paulista.

— Será um novo desafio, uma nova casa. A primeira impressão é de que tudo que é novo é mais difícil, mas já estou trabalhando nisso aqui na Seleção. Estou muito feliz, vai dar tudo certo.

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Na Superliga 2025/26, Marcelle se consolidou como um pilar do Fluminense. Na Seleção, ela foi primeiramente chamada como convidada na temporada passada, mas, com os pedidos de dispensa de Natinha e Nyeme, tomou conta da posição ao longo da Liga das Nações e brilhou no Mundial.

Marcelle em ação na Superliga Feminina de vôlei 2025/26 (Foto: Thiago Porthix)

Marcelle terá a missão de substituir uma ídola do Osasco. Camila Brait, que se aposentou ao fim desta Superliga, aos 37 anos, defendeu o Osasco por 18 temporadas. Pelo time paulista, a líbero tem como maior título o do Mundial de 2012, além de ter levantado o troféu da Superliga em três ocasiões - 2009/10, 2011/12 e 2024/25.

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A carreira de Marcelle

Marcelle, agora jogadora do Osasco, iniciou a carreira no Tijuca Tênis Clube. Depois disso, se transferiu para o Sesc RJ Flamengo e chegou ao Fluminense em 2024/25. A primeira convocação para a Seleção Brasileira veio em maio de 2025.

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