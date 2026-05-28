Ana Cristina 'espia' treino de Maicon na Seleção Brasileira

A rotina pesada dos treinos das Seleções de vôlei em Saquarema (RJ) também dá espaço para o romance. Ana Cristina e Maicon Santos se casaram no último sábado (23) e, nesta quinta-feira (28), após o fim de suas atividades da manhã, a ponteira acompanhou de perto o treino do marido. As equipes estão em preparação para a Liga das Nações, que tem início em junho.

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Ana Cristina sentou-se em um banco ao fundo da quadra e acompanhou, atenta, o treinamento masculino. Em quadra, Maicon participava da atividade de volume de jogo proposta por Bernardinho.

Durante um tempo, Júlia Bergmann também ficou no banco. No entanto, seu irmão, Lukas, não participou do treino. O ponteiro, junto com nomes como Darlan, fazia um trabalho de controle de carga na academia.

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As Seleções se preparam para a disputa da Liga das Nações. A primeira semana da competição será disputada em casa, na Arena Nilson Nelson, em Brasília. A feminina estreia no dia 2, contra a Holanda, e a masculina, dia 10, contra o Irã.

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Confira a agenda das Seleções na primeira semana da VNL, em Brasília

Feminina

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Masculina

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV