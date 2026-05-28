menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Ana Cristina 'espia' treino de Maicon na Seleção Brasileira

Atletas se casaram no último sábado (23) e dividem dia a dia no Centro de Desenvolvimento do Voleibol

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
14:11
Favorite o Lance! no Google
Ana Cristina acompanha treino de Maicon na Seleção de Vôlei (Foto: Andressa Simões/Lance!)
imagem cameraAna Cristina acompanha treino de Maicon na Seleção de Vôlei (Foto: Andressa Simões/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A rotina pesada dos treinos das Seleções de vôlei em Saquarema (RJ) também dá espaço para o romance. Ana Cristina e Maicon Santos se casaram no último sábado (23) e, nesta quinta-feira (28), após o fim de suas atividades da manhã, a ponteira acompanhou de perto o treino do marido. As equipes estão em preparação para a Liga das Nações, que tem início em junho.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ana Cristina sentou-se em um banco ao fundo da quadra e acompanhou, atenta, o treinamento masculino. Em quadra, Maicon participava da atividade de volume de jogo proposta por Bernardinho.

Durante um tempo, Júlia Bergmann também ficou no banco. No entanto, seu irmão, Lukas, não participou do treino. O ponteiro, junto com nomes como Darlan, fazia um trabalho de controle de carga na academia.

continua após a publicidade

As Seleções se preparam para a disputa da Liga das Nações. A primeira semana da competição será disputada em casa, na Arena Nilson Nelson, em Brasília. A feminina estreia no dia 2, contra a Holanda, e a masculina, dia 10, contra o Irã.

➡️ De volta após cinco anos, Douglas Souza treina com a Seleção Brasileira

Confira a agenda das Seleções na primeira semana da VNL, em Brasília

Feminina

  1. Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV
  2. Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV
  3. Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV
  4. Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Masculina

  • Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV
  • Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
  • Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV
  • Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV
Ana Cristina e Julia Bergmann acompanham treino de Maicon na Seleção de Vôlei (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Ana Cristina e Julia Bergmann acompanham treino de Maicon na Seleção de Vôlei (Foto: Andressa Simões/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias