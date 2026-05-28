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De volta após cinco anos, Douglas Souza treina com a Seleção Brasileira

Campeão olímpico participou de atividades coletivas no treino desta quinta (28), em Saquarema

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
13:19
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Douglas Souza treina com Seleção Brasileira (Foto: Andressa Simões/Lance!)
imagem cameraDouglas Souza treina com Seleção Brasileira (Foto: Andressa Simões/Lance!)
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A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei ganhou o reforço de Douglas Souza na preparação visando a Liga das Nações. O campeão olímpico já treina com o restante do grupo convocado por Bernardinho no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

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O Lance! acompanhou a atividade desta quinta-feira (28), que foi focada em treinos coletivos. A equipe foi dividida em dois para um "manchetão", dinâmica em que duas duplas jogam com duas bolas em quadra e precisam passá-las de primeira para o lado adversário para fazer o ponto. O time de Douglas Souza venceu por 25 a 19.

Em seguida, o grupo foi novamente dividido para um treino focado em ataque-defesa, com o rali tendo sequência na jogada. Depois, os atletas disputaram uma partida normal, onde Bernardinho interferiu em diferentes momentos para corrigir fundamentos como passe, bloqueio e saque.

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Nomes como Lukas Bergmann e Darlan não participaram da atividade da Seleção desta quinta (28) por controle de carga. Os atletas passaram a manhã e o início da tarde na academia e na fisioterapia.

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Entenda por que Douglas estava aposentado da Seleção

Aos 31 anos, Douglas Souza aceitou o novo chamado do técnico Bernardinho quatro anos depois de anunciar oficialmente a aposentadoria da Seleção Brasileira, motivada pelo desgaste da rotina intensa de treinamentos e pela necessidade de cuidar da saúde mental. O ponteiro não atua pelo Brasil desde os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

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Bernardinho em treino da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)
Bernardinho em treino da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

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