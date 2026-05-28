A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei ganhou o reforço de Douglas Souza na preparação visando a Liga das Nações. O campeão olímpico já treina com o restante do grupo convocado por Bernardinho no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

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O Lance! acompanhou a atividade desta quinta-feira (28), que foi focada em treinos coletivos. A equipe foi dividida em dois para um "manchetão", dinâmica em que duas duplas jogam com duas bolas em quadra e precisam passá-las de primeira para o lado adversário para fazer o ponto. O time de Douglas Souza venceu por 25 a 19.

Em seguida, o grupo foi novamente dividido para um treino focado em ataque-defesa, com o rali tendo sequência na jogada. Depois, os atletas disputaram uma partida normal, onde Bernardinho interferiu em diferentes momentos para corrigir fundamentos como passe, bloqueio e saque.

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Nomes como Lukas Bergmann e Darlan não participaram da atividade da Seleção desta quinta (28) por controle de carga. Os atletas passaram a manhã e o início da tarde na academia e na fisioterapia.

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Entenda por que Douglas estava aposentado da Seleção

Aos 31 anos, Douglas Souza aceitou o novo chamado do técnico Bernardinho quatro anos depois de anunciar oficialmente a aposentadoria da Seleção Brasileira, motivada pelo desgaste da rotina intensa de treinamentos e pela necessidade de cuidar da saúde mental. O ponteiro não atua pelo Brasil desde os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

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Agenda do Brasil na primeira semana da VNL masculina, em Brasília

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV