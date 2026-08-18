No Mundial sub-17, Brasil tenta tirar base do vôlei masculino da má fase
Seleção sub-17 tenta romper jejum de quase duas décadas sem títulos mundiais da base masculina
O Brasil estreia no Campeonato Mundial sub-17 de vôlei masculino nesta quinta-feira (20), buscando encerrar um jejum de 17 anos sem títulos mundiais de base. Ao todo, 20 times estarão na disputa pelo principal troféu da categoria na segunda edição do torneio, que acontece até 29 de agosto, em Doha, no Catar.
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Na edição inaugural, em 2024, a Seleção Brasileira terminou em oitavo lugar após ser eliminada nas quartas de final pelo Taipé Chinês, no tie-break. A equipe asiática viria a completar o pódio, formado pela campeã Itália e pela vice Argentina.
Para este ano, o Brasil segue sob o comando do técnico Marcelo Zenni e chega como atual vencedor do Sul-Americano. Na decisão, a equipe brasileira bateu a Argentina, um dos adversários na fase de grupos, por 3 sets a 1, conquistando a vaga para o Mundial.
Devido aos conflitos recentes no Oriente Médio, as seleções de Estados Unidos, Japão, Porto Rico e República Tcheca anunciaram desistência dias antes do início da competição, que contaria com 24 equipes. O sorteio dos grupos precisou ser refeito, assim como o formato de disputa, e o Brasil caiu no Grupo C ao lado de México e Polônia, além dos hermanos.
Formato de disputa
Na primeira fase, as seleções são divididas em cinco grupos de quatro, onde jogam entre si em turno único. Os 16 melhores colocados na classificação geral avançam ao mata-mata, que é disputado em formato eliminatório tradicional a partir das oitavas de final. Ao decorrer do torneio, os países eliminados se enfrentam para definir suas posições finais.
Convocação do Brasil
Com todos os 14 atletas provenientes das categorias de base do vôlei brasileiro, a Seleção sub-17 tem entre seus pilares o levantador Pedro Berlitz, eleito melhor da posição no Sul-Americano. O jogador do Minas é um dos únicos remanescente do elenco que esteve no Mundial de 2024, junto com o treinador Marcelo Zenni e os ponteiros Lorenzo Trentin e Lucca Perazzo, que na ocasião participaram dos treinos como convidados.
O grupo também abriga dois herdeiros de craques da modalidade. O levantador Lukas Fernando é filho da ex-oposta Leila Barros, bronze em Atlanta 1996 e Sydney 2000 pela Seleção feminina, com Emanuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia em Atenas 2004. Já o ponteiro Rafael Ferraz segue os passos do pai, Filipe Ferraz, ex-jogador da posição e, atualmente, técnico multicampeão pelo Sada Cruzeiro.
Nenhum dos convocados era nascido quando o Brasil conquistou um Campeonato Mundial de base pela última vez, em 2009, com a equipe sub-18. Os mais jovens do grupo são João Vitor Palhares e Lukas Fernando, com 15 anos cada. Veja a lista completa:
LEVANTADORES
Lukas Fernando
- Clube: Sada Cruzeiro
- Data de nascimento: 13/09/2010 (15 anos)
- Altura: 1,89m
Pedro Berlitz
- Clube: Minas
- Data de nascimento: 17/05/2010 (16 anos)
- Altura: 1,87m
OPOSTO
Arthur Lima
- Clube: Fluminense
- Data de nascimento: 27/07/2010 (16 anos)
- Altura: 1,91m
PONTEIROS
Rafael Ferraz
- Clube: Sada Cruzeiro
- Data de nascimento: 23/07/2010 (16 anos)
- Altura: 1,87m
Enzo Salgueiro
- Clube: Campinas
- Data de nascimento: 24/05/2010 (16 anos)
- Altura: 1,96m
Kauan Araújo
- Clube: Minas
- Data de nascimento: 01/01/2010 (16 anos)
- Altura: 2,01m
Lorenzo Trentin
- Clube: APV Caxias do Sul
- Data de nascimento: 31/03/2010 (16 anos)
- Altura: 2,01m
Luan Avrella
- Clube: Apan Blumenau
- Data de nascimento: 07/01/2010 (16 anos)
- Altura: 1,86m
Lucca Perazzo
- Clube: Fluminense
- Data de nascimento: 10/02/2010 (16 anos)
- Altura: 1,89m
CENTRAIS
Lucas Dultra
- Clube: Minas
- Data de nascimento: 25/01/2010 (16 anos)
- Altura: 2,04m
Lucas Abreu
- Clube: São Caetano
- Data de nascimento: 22/07/2010 (16 anos)
- Altura: 1,94m
João Vitor Massal
- Clube: Campinas
- Data de nascimento: 15/05/2010 (16 anos)
- Altura: 2m
LÍBEROS
João Vitor Palhares
- Clube: Tijuca Tênis Clube
- Data de nascimento: 27/10/2010 (15 anos)
- Altura: 1,72m
Davi Dezotti
- Clube: Minas
- Data de nascimento: 12/01/2010 (16 anos)
- Altura: 1,83m
➡️ Vice na Copa Sul-Americana liga alerta para futuro do Brasil no vôlei masculino
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Agenda de jogos do Brasil na primeira fase*
Quinta-feira, 20 de agosto
- Brasil x México - 8h
Sábado, 22 de agosto
- Brasil x Polônia - 8h
Domingo, 23 de agosto
- Brasil x Argentina - 5h
*Horário de Brasília
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