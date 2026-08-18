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No Mundial sub-17, Brasil tenta tirar base do vôlei masculino da má fase

Seleção sub-17 tenta romper jejum de quase duas décadas sem títulos mundiais da base masculina

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 19:08
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores da Seleção Brasileira masculina de vôlei sub-17 comemoram ponto marcado durante jogo da Copa Sada sub-19
Brasil busca primeiro ouro em Mundiais de base desde 2009 (Foto: Reprodução/Eu Na Foto Sports)

O Brasil estreia no Campeonato Mundial sub-17 de vôlei masculino nesta quinta-feira (20), buscando encerrar um jejum de 17 anos sem títulos mundiais de base. Ao todo, 20 times estarão na disputa pelo principal troféu da categoria na segunda edição do torneio, que acontece até 29 de agosto, em Doha, no Catar.

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Na edição inaugural, em 2024, a Seleção Brasileira terminou em oitavo lugar após ser eliminada nas quartas de final pelo Taipé Chinês, no tie-break. A equipe asiática viria a completar o pódio, formado pela campeã Itália e pela vice Argentina.

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Para este ano, o Brasil segue sob o comando do técnico Marcelo Zenni e chega como atual vencedor do Sul-Americano. Na decisão, a equipe brasileira bateu a Argentina, um dos adversários na fase de grupos, por 3 sets a 1, conquistando a vaga para o Mundial.

Devido aos conflitos recentes no Oriente Médio, as seleções de Estados Unidos, Japão, Porto Rico e República Tcheca anunciaram desistência dias antes do início da competição, que contaria com 24 equipes. O sorteio dos grupos precisou ser refeito, assim como o formato de disputa, e o Brasil caiu no Grupo C ao lado de México e Polônia, além dos hermanos.

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Formato de disputa

Na primeira fase, as seleções são divididas em cinco grupos de quatro, onde jogam entre si em turno único. Os 16 melhores colocados na classificação geral avançam ao mata-mata, que é disputado em formato eliminatório tradicional a partir das oitavas de final. Ao decorrer do torneio, os países eliminados se enfrentam para definir suas posições finais.

Convocação do Brasil

Com todos os 14 atletas provenientes das categorias de base do vôlei brasileiro, a Seleção sub-17 tem entre seus pilares o levantador Pedro Berlitz, eleito melhor da posição no Sul-Americano. O jogador do Minas é um dos únicos remanescente do elenco que esteve no Mundial de 2024, junto com o treinador Marcelo Zenni e os ponteiros Lorenzo Trentin e Lucca Perazzo, que na ocasião participaram dos treinos como convidados.

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O grupo também abriga dois herdeiros de craques da modalidade. O levantador Lukas Fernando é filho da ex-oposta Leila Barros, bronze em Atlanta 1996 e Sydney 2000 pela Seleção feminina, com Emanuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia em Atenas 2004. Já o ponteiro Rafael Ferraz segue os passos do pai, Filipe Ferraz, ex-jogador da posição e, atualmente, técnico multicampeão pelo Sada Cruzeiro.

Nenhum dos convocados era nascido quando o Brasil conquistou um Campeonato Mundial de base pela última vez, em 2009, com a equipe sub-18. Os mais jovens do grupo são João Vitor Palhares e Lukas Fernando, com 15 anos cada. Veja a lista completa:

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LEVANTADORES

Lukas Fernando

  • Clube: Sada Cruzeiro
  • Data de nascimento: 13/09/2010 (15 anos)
  • Altura: 1,89m

Pedro Berlitz

  • Clube: Minas
  • Data de nascimento: 17/05/2010 (16 anos)
  • Altura: 1,87m

OPOSTO

Arthur Lima

  • Clube: Fluminense
  • Data de nascimento: 27/07/2010 (16 anos)
  • Altura: 1,91m

PONTEIROS

Rafael Ferraz

  • Clube: Sada Cruzeiro
  • Data de nascimento: 23/07/2010 (16 anos)
  • Altura: 1,87m

Enzo Salgueiro

  • Clube: Campinas
  • Data de nascimento: 24/05/2010 (16 anos)
  • Altura: 1,96m

Kauan Araújo

  • Clube: Minas
  • Data de nascimento: 01/01/2010 (16 anos)
  • Altura: 2,01m

Lorenzo Trentin

  • Clube: APV Caxias do Sul
  • Data de nascimento: 31/03/2010 (16 anos)
  • Altura: 2,01m

Luan Avrella

  • Clube: Apan Blumenau
  • Data de nascimento: 07/01/2010 (16 anos)
  • Altura: 1,86m

Lucca Perazzo

  • Clube: Fluminense
  • Data de nascimento: 10/02/2010 (16 anos)
  • Altura: 1,89m

CENTRAIS

Lucas Dultra

  • Clube: Minas
  • Data de nascimento: 25/01/2010 (16 anos)
  • Altura: 2,04m

Lucas Abreu

  • Clube: São Caetano
  • Data de nascimento: 22/07/2010 (16 anos)
  • Altura: 1,94m

João Vitor Massal

  • Clube: Campinas
  • Data de nascimento: 15/05/2010 (16 anos)
  • Altura: 2m

LÍBEROS

João Vitor Palhares

  • Clube: Tijuca Tênis Clube
  • Data de nascimento: 27/10/2010 (15 anos)
  • Altura: 1,72m

Davi Dezotti

  • Clube: Minas
  • Data de nascimento: 12/01/2010 (16 anos)
  • Altura: 1,83m
O ponteiro Rafael Ferraz, da Seleção Brasileira masculina de vôlei sub-17, realiza movimento de saque no ar em jogo pela Copa Sada sub-19
Filho do técnico Filipe Ferraz, Rafael é um dos destaques da Seleção sub-17 (Foto: Eu Na Foto Sports)

➡️ Vice na Copa Sul-Americana liga alerta para futuro do Brasil no vôlei masculino

➡️ Seleção Brasileira tem primeiro corte para o Sul-Americano de vôlei

Agenda de jogos do Brasil na primeira fase*

Quinta-feira, 20 de agosto

  • Brasil x México - 8h

Sábado, 22 de agosto

  1. Brasil x Polônia - 8h

Domingo, 23 de agosto

  • Brasil x Argentina - 5h

*Horário de Brasília

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