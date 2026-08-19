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Técnico do Cruzeiro acompanha Seleção antes do Sul-Americano

Filipe Ferraz visita a equipe de Zé Roberto em Saquarema para intercâmbio de experiências entre o vôlei masculino de clubes e feminino de seleções

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
19/08/2026 11:57
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Filipe Ferraz, técnico do Cruzeiro (Foto: Agência i7/ Sada Cruzeiro)
Filipe Ferraz, técnico do Cruzeiro (Foto: Agência i7/ Sada Cruzeiro)

Filipe Ferraz, treinador do Sada Cruzeiro, está realizando uma imersão de cinco dias na Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). O técnico anunciou o intercâmbio nas redes sociais na terça-feira (18).

A visita coincide com o período de preparação física do Sada Cruzeiro, que está em pré-temporada. A seleção feminina, por sua vez, treina no CDV em preparação para o Campeonato Sul-Americano, disputado entre 8 e 13 de setembro no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

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Durante a imersão, Ferraz acompanha treinos, reuniões e a metodologia de trabalho da comissão técnica comandada por José Roberto Guimarães. O objetivo declarado pelo treinador é trocar experiências entre o voleibol masculino de clubes e a seleção feminina.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Filipe Ferraz explicou que a diferença entre as duas modalidades do mesmo esporte motiva o intercâmbio, e agradeceu o convite. "Tenho certeza de que vai ser um intercâmbio muito valioso e, quem sabe, também posso levar bastante coisa para o masculino e poder também contribuir um pouco da minha experiência às meninas, focadas no Campeonato Sul-Americano", afirmou.

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O treinador ainda explicou que a situação não é um problema para a equipe mineira: "A pré-temporada do Sada Cruzeiro permite, sabendo que o time está focado na parte física, no retorno com bola, ainda sem jogos."

Campeonato Sul-Americano e vaga olímpica

A Seleção Brasileira faz a estreia no Sul-Americano contra a Venezuela, em 8 de setembro, e fecha a participação contra a Argentina, no último dia de torneio. O título garante vaga antecipada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Seis países disputam o torneio em turno único, com todas as equipes se enfrentando: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto. Zé Roberto convocou 16 atletas para a preparação, das quais duas serão cortadas antes do início da competição.

Seleção Brasileira de vôlei atuando na Liga das Nações (Foto: CBV)
Seleção Brasileira de vôlei atuando na Liga das Nações (Foto: CBV)

Confira a agenda do Sul-Americano de vôlei feminino

Terça-feira (8/09)

    1.
  1. Argentina x Peru - 14h
    2. 2.
  2. Colômbia x Chile - 17h
    3. 3.
  3. Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

    1.
  1. Venezuela x Chile - 14h
    2. 2.
  2. Argentina x Colômbia - 17h
    3. 3.
  3. Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

    1.
  1. Argentina x Chile - 14h
    2. 2.
  2. Venezuela x Peru - 17h
    3. 3.
  3. Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

    1.
  1. Peru x Colômbia - 10h30
    2. 2.
  2. Brasil x Chile - 13h30
    3. 3.
  3. Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

    1.
  1. Peru x Chile - 9h
    2. 2.
  2. Brasil x Argentina - 12h
    3. 3.
  3. Colômbia x Venezuela - 15h

*Horários de Brasília

Veja a convocação de José Roberto Guimarães

LEVANTADORAS

  • Macris
  • Roberta

OPOSTAS

  • Kisy
  • Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann

PONTEIRAS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena
  • Larissa Besen

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle
  • Natinha

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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