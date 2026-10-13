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Fluminense x Sesc Flamengo: horário e onde assistir à final do Carioca

Título do estadual será decidido nesta terça-feira (13)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 15:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Simone Lee bloqueia Ariane em Sesc Flamengo x Fluminense no Carioca de vôlei
Simone Lee bloqueia Ariane em Sesc Flamengo x Fluminense no Carioca de vôlei (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

O Ginásio do Hebraica, na Zona Sul do Rio de Janeiro, será palco da final do Campeonato Carioca feminino de vôlei nesta terça-feira (13). A partir das 18h30 (de Brasília), Fluminense e Sesc RJ Flamengo se enfrentam em busca do troféu estadual. O duelo tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.

Na fase classificatória, ambas as equipes superaram o Tijuca por 3 sets a 0. Já no confronto direto, o Fluminense venceu o Rubro-Negro por 3 a 1 (25/20, 26/24, 17/25 e 25/21) e conquistou o direito do mando de quadra da decisão. O Tricolor vai em busca do seu 30º título estadual, enquanto o Sesc RJ Flamengo busca alcançar o 21º.

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Fluminense vence Sesc RJ Flamengo no Carioca de vôlei
Fluminense vence Sesc RJ Flamengo no Carioca de vôlei (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

➡️ Final do Carioca de Vôlei: informações de ingressos para o Fla-Flu

Veja a tabela do Carioca feminino de vôlei

  • 6/10 - Tijuca 0 x 3 Sesc RJ Flamengo (25/16, 25/7 e 25/18)
  • 8/10 - Fluminense 3 x 0 Tijuca (25/10, 25/13 e 25/13)
  • 10/10 - Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 26/24, 17/25 e 25/21)
  • 13/10 - Final - Fluminense x Sesc RJ Flamengo - 18h30*

*Horário de Brasília

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🏐✅ Ficha técnica

Fluminense x Sesc RJ Flamengo - Final do Campeonato Carioca feminino de vôlei 2026

📅 Data e horário: terça-feira, 13 de outubro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Hebraica, na Zona Sul do Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura)

➡️ Fluminense bate Sesc Flamengo e terá mando de quadra na final do Carioca de vôlei

Formato do Campeonato Carioca feminino de vôlei

O Campeonato Carioca feminino de vôlei é realizado em duas fases. Na primeira, Tijuca, Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentaram em formato "todos contra todos". Ao final, as duas equipes com melhor desempenho disputam o título em uma única partida.

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