O Fluminense disputará a final do Campeonato Carioca de Vôlei nesta terça-feira (13), às 18h30 (de Brasília), contra o Sesc RJ Flamengo, no ginásio da Hebraica. A vaga como mandante da decisão veio com a vitória sobre o mesmo adversário neste sábado (10).

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Os ingressos estão à venda desde esta segunda-feira (12), a partir das 13h, exclusivamente para a torcida tricolor e somente pelo canal on-line, sem bilheteria no local da partida. As entradas custam R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia-entrada).

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Sócios do clube devem acessar fluminensefc.futebolcard.com para realizar a compra. Torcedores não-sócios devem utilizar o site futebolcard.com. A venda segue disponível até o início da partida, sujeita ao estoque de ingressos.

Acesso ao ginásio do Fluminense

A entrada no ginásio será feita exclusivamente pelo aplicativo da FutebolCard, com QR Code dinâmico. E-tickets estáticos e prints de tela não serão aceitos.

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Para acessar o evento, o torcedor precisa baixar o aplicativo da FutebolCard e efetuar login. Sócios do Fluminense devem entrar com o CPF (somente os números, sem pontos ou hífen) e a mesma senha usada no Portal do Sócio. O QR Code dinâmico fica disponível seis horas antes do evento, é carregado automaticamente ao abrir o aplicativo e aparece na aba "Meus pedidos". Uma vez baixado, funciona sem conexão com a internet. Os portões do ginásio abrem às 17h.

Cortesias, gratuidades e meia-entrada no Fla-Flu

Além dos ingressos pagos, o Fluminense terá outras formas de contar com mais torcedores. O clube reservou 100 cortesias para os primeiros sócios que comprarem ingressos on-line e 50 cortesias para os primeiros torcedores que chegarem ao ginásio vestindo a camisa do Fluminense.

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Têm direito à entrada gratuita crianças de até 11 anos acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos. O acompanhante de pessoa com deficiência paga meia-entrada, quando comprovada a necessidade.

A meia-entrada é garantida a jovens de 12 a 21 anos, estudantes, professores e profissionais da rede pública municipal de ensino. Os comprovantes de gratuidade e meia-entrada serão exigidos tanto na retirada do ingresso quanto na entrada no ginásio.