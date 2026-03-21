Duda e Ana Patrícia preveem ciclo de Los Angeles 2028 acirrado no vôlei de praia brasileiro

Atuais campeãs olímpicas no vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia fizeram projeções para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028 neste sábado (21), durante o Areia Games. A dupla é uma das representantes do Time Brasil no torneio, que acontece ao longo deste fim de semana na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ).

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Um dos fatores que Duda Lisboa considera favoráveis na disputa é a experiência obtida com as últimas participações em Jogos Olímpicos, tanto por ela quanto pela sua parceira. Vale lembrar que, além do ouro em Paris 2024, as atletas competiram separadas em Tóquio 2021: Duda jogou com Ágatha, medalhista de prata na Rio 2016, enquanto Ana Patrícia fazia dupla com Rebecca, atual companheira de Carol Solberg na modalidade.

— Estamos indo pro terceiro ciclo olímpico. É muita coisa pra gente, que vive desse esporte intensamente. Eu acho que com toda a nossa experiência de Tóquio e Paris, a gente vai caminhando aos poucos, porque a gente sabe que não é fácil. É muita ansiedade e adrenalina, times do Brasil que a gente precisa competir pra tentar uma vaga. Então, eu acho que temos experiência pra viver cada momento e pensar no nosso time — disse Duda.

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➡️ Ana Patrícia e Jackie vencem Duda e Sandra no 'Jogo de Ouro' do Areia Games

Ana Patrícia, por sua vez, comentou sobre a qualidade das demais duplas brasileiras que também concorrem a uma vaga na próxima edição dos Jogos. A jogadora de 28 anos e 1,94m reforçou o pensamento da parceira, afirmando que a corrida rumo a Los Angeles 2028 é um processo gradual e está só no início.

— É muito longo, né? Já são 12 anos praticamente só de ciclo olímpico. Então, não tem como sofrer com antecedência, porque quando começa já é esse sofrimento de todo dia ter que fazer o seu melhor pra conquistar essa vaga. A gente tá em um país que tem excelentes times, todos com condição de chegar e vencer a Olimpíada. Então, a gente tá indo dia a após dia, pensando campeonato por campeonato. Foi assim nas últimas duas (Olimpíadas) e não tem porquê mudar agora — opinou Ana.

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O retorno da dupla de ouro e a corrida rumo a LA28

Duda e Ana Patrícia em quadra no primeiro dia de Areia Games (Foto: Maurício Val)

De volta às quadras em 2026, Duda e Ana Patrícia estiveram em João Pessoa (PB) para a disputa de etapas dos circuitos Brasileiro e Mundial. No torneio nacional, elas foram eliminadas nas oitavas para Bárbara/Dayane, enquanto no Elite 16 a dupla ficou com a medalha de prata após derrota na decisão para Cruz/Brasher, dos Estados Unidos.

A dupla medalhista de ouro do vôlei de praia estava fora das competições desde novembro do ano passado, quando uma crise de ansiedade de Duda levou à desistência do Campeonato Mundial em Adelaide, na Austrália.

Atualmente, Duda e Ana Patrícia formam a dupla número 5 do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), um dos principais mecanismos de classificação para as Olimpíadas. Serão ofertadas via ranking 14 vagas em cada naipe para as duplas mais bem colocadas, respeitando o limite de quatro vagas por nacionalidade (duas por gênero).

Os outros campeonatos que funcionarão como classificatórios para os Jogos são os continentais de 2026 (cinco vagas para os campeões), Campeonato Mundial de 2027 (uma vaga para o campeão) e Pré-Olímpico de 2028 (três vagas). O Estados Unidos já possuem uma vaga assegurada nos dois naipes por serem o país-sede.

Resultados deste sábado (21) no Areia Games

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Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie

Programação deste domingo (22) no Areia do Games

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