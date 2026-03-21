Carol e Rebecca são superadas por campeãs mundiais no Areia Games

Na segunda partida no Areia Games, neste sábado (21), Carol e Rebecca viveram outro 21 a 13, mas, dessa vez, adverso. Na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), as brasileiras foram superadas pelas atuais campeãs mundiais Tina e Anastasija, da Letônia.

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➡️ Carol e Rebecca dominam canadenses vice-campeãs olímpicas na estreia do Areia Games

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No último compromisso da equipe na fase classificatória, Carol e Rebecca voltam à quadra às 17h (de Brasília) deste sábado (21). O duelo é contra Muller e Tillmann, dupla Top-8 do ranking mundial.

Como foi o jogo?

O início da partida foi equilibrado, com ambos os times em bom ritmo. Tina e Anastasjia foram as primeiras a abrir, após falha de Rebecca no levantamento. Após isso, as letãs imprimiram uma ótima sequência e chegaram ao 8 a 4.

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Atrás no placar, as brasileiras, cometendo erros não forçados, tiveram dificuldades para conter o ímpeto das letãs. Assim, viram Tina e Anastasjia construírem uma vantagem cada vez maior, alcançando 16 a 8.

Ao som de "Eu acredito" quando o placar marcava 18 a 12, Carol e Rebecca tentaram buscar uma virada expressiva, mas a missão era difícil. Com isso, Tina e Anastasija saíram vencedoras do duelo por 21 a 13.

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Carol e Rebecca foram bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

Entenda o formato do Areia Games

Neste sábado (21), acontecem o "Jogo de Ouro" e a fase classificatória do torneio, com nove partidas entre o Time Brasil e o Time Mundo. Neste momento, cada dupla representante brasileira jogará com as três do naipe internacional, com cada vitória valendo 1 ponto.

Já o domingo (22) terá quatro jogos, com o primeiro deles sendo transmitido pela TV Globo no Esporte Espetacular. O formato será inédito: três duplas de Brasil e do Mundo jogarão uma partida em sistema de rodízio; a dupla que perder o ponto é sempre substituída pela próxima dupla do seu time. Cada vitória valerá cinco pontos. Na sequência, a competição terá uma partida de quartetos - a vitória valerá três pontos - e as finais.

As duplas de Brasil e Mundo que se classificarem em segundo lugar disputarão a medalha de bronze, com a vitória valendo três pontos. E as parcerias colocadas em 1º lugar na fase classificatória se enfrentarão pelo ouro - a vitória vale cinco pontos. O time que somar mais pontos será o campeão do Areia Games.

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