Duda e Ana Patrícia são derrotadas em revanche da final das Olimpíadas de Paris 2024

Na tarde deste sábado (21), as atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia foram superadas pelas canadenses Melissa e Brandie no Areia Games. A revanche da decisão dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 terminou 21 a 15 para as atuais medalhistas de prata.

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Com o resultado, o Time Mundo encerra o primeiro dia de torneio com 7 vitórias, enquanto o Brasil obteve apenas duas: Carol Solberg/Rebecca contra Melissa/Brandie (21 a 13) e Duda/Ana Patrícia sobre Tina/Anastasija (21 a 19).

Duda e Ana Patrícia em ação no Circuito Mundial em João Pessoa (Foto: Cristiano Santos/Beach Games Brazil/CBV)

Como foi o jogo?

As equipes fizeram um início de partida equilibrado, trocando pontos principalmente em side-outs. Quando o Canadá fez 9 a 7 e ameaçou criar uma margem de pontos maior, o Brasil contou com os erros do lado adversário para igualar o placar.

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Em seguida, Ana Patrícia foi alvo do saque de Melissa, que marcou dois aces, e passou por momentos de instabilidade na recepção. Na rede, tanto Ana quanto Duda foram neutralizadas por Brandie no bloqueio. Com isso, as canadenses abriram 18 a 12.

Com o apoio da torcida, as brasileiras esboçaram uma reação, mas pararam novamente no jogo agressivo das canadenses, que fecharam o set único com tranquilidade.

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➡️ Ana Patrícia e Jackie vencem Duda e Sandra no 'Jogo de Ouro' do Areia Games

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Entenda o formato

No sábado (21), acontecem o "Jogo de Ouro" e a fase classificatória do torneio, com nove partidas entre o Time Brasil e o Time Mundo. Neste momento, cada dupla representante brasileira joga com as três do naipe internacional, com cada vitória valendo 1 ponto.

Já o domingo (22) terá quatro jogos, com o primeiro deles sendo transmitido pela TV Globo no Esporte Espetacular. O formato será inédito: três duplas de Brasil e do Mundo jogarão uma partida em sistema de rodízio; a dupla que perder o ponto é sempre substituída pela próxima dupla do seu time. Cada vitória valerá cinco pontos. Na sequência, a competição terá uma partida de quartetos - a vitória valerá três pontos - e as finais.

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Veja a programação deste domingo (22)

Início às 11h (de Brasília)