A temporada de seleções começa com o fim das ligas nacionais ao redor do mundo. A Seleção Brasileira – tanto masculina quanto feminina – começa a se preparar, então, a partir de maio, quando os jogadores se reúnem para os treinos, já visando à Liga das Nações de Vôlei. Nas últimas semanas, os técnicos Bernardinho e Zé Roberto deram início à convocação dos atletas que defenderão o Brasil em 2026.

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Convocados confirmados

Seleção Masculina

Arthur Bento - ponteiro (Modena - ITA)

Barreto - central (Sesi Bauru)

Bryan - oposto (Guarulhos)

Darlan - oposto (Verona - ITA)

Douglas Pureza - líbero (Sesi Bauru)

Fernando Cachopa - levantador (Milano - ITA)

Gabriel Bieler - levantador (Suzano)

Guilherme Voss - central (Tours - FRA)

Honorato - ponteiro (Slepsk Suwalki - POL)

Lukas Bergmann - ponteiro (Piacenza - ITA)

Maicon - ponteiro (Gebze Belediyesi - TUR)

Maique - líbero (Guarulhos)

Thiery - central (Sesi Bauru)

CONVIDADOS

Leo Lukas - ponteiro (Minas)

Paulo Vinicios - ponteiro (Praia Clube)

Robert - ponteiro (Suzano)

Samuel - oposto (Minas)

Seleção Feminina

Ana Cristina - ponteira/oposta (Fenerbahçe)

Diana - central (Sesi Bauru)

Helena - ponteira/oposta (Sesc RJ Flamengo)

Kisy - oposta (Lokomotiv Kaliningrad - RUS)

Lorena - central (Sesc RJ Flamengo)

Luzia - central (Paulistano Barueri)

Marcelle - líbero (Fluminense)

Tainara - oposta (Sesc RJ Flamengo)

CONVIDADAS

Bruninha - levantadora (Maringá)

Sabrina - oposta (Denso Airybees - JAP)

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Compromissos da Seleção Brasileira

O primeiro compromisso confirmado para 2026 da Seleção Brasileira é a tradicional Liga das Nações de Vôlei, conhecida mundialmente pela abreviação em inglês VNL (Volleyball Nations League). O torneio feminino começa no dia 3 de junho e tem a final definida para o dia 25 de julho. Já o masculino terá início no dia 10 de junho, com fim programado para 2 de agosto.

Na sequência da VNL, a o Brasil terá outro compromisso importante na temporada: o Campeonato Sul-Americano de Vôlei 2026. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou o Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, como sede da competição. A disputa feminina será realizada entre os dias 8 e 13 de setembro, enquanto o torneio masculino acontece de 15 a 20 do mesmo mês.

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Além da busca pelo título continental, as seleções entram em quadra de olho na primeira oportunidade de garantir vaga olímpica. Pelo novo sistema de classificação, os campeões continentais asseguram presença em LA28. Depois disso, outras vagas serão distribuídas no Mundial de 2027 e pelo ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) ao fim da temporada de 2028.

Seleção Brasileira de Vôlei em duelo contra a Ucrânia pela VNL (Foto: Divulgação/CBV)

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