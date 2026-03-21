Duda e Ana Patrícia batem atuais campeãs mundiais do vôlei de praia de virada no Areia Games

No embalo da torcida brasileira, Duda e Ana Patrícia superaram Tina e Anastasija, da Letônia, por 21 a 19 pela primeira fase do Areia Games, neste sábado (21). O duelo marcou o encontro entre as atuais campeãs olímpicas contra as vencedoras do Campeonato Mundial de 2025.

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Com o resultado, Duda e Ana Patrícia somam seu primeiro ponto no grupo do Time Brasil. A dupla ainda disputa mais duas partidas contra Müller/Tillmann, da Alemanha, e Melissa/Brandie, do Canadá.

➡️ Ana Patrícia e Jackie vencem Duda e Sandra no 'Jogo de Ouro' do Areia Games

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Como foi o jogo?

Duda e Ana Patrícia em ação no Circuito Mundial em João Pessoa (Foto: Cristiano Santos/Beach Games Brazil/CBV)

As duplas fizeram um jogo parelho, com saques forçados e jogadas alternadas e ataque, e chegaram à metade do set empatadas em 10 a 10. Duda e Ana Patrícia chegaram a ter 15 a 12 a favor, mas sofreram a virada.

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A retomada da vantagem brasileira teve direito a aces e bloqueios de ambas as atletas, além uma defesa de Duda com o pé. A jogadora fechou o placar no contra-ataque, em uma bola que estourou em Anastasija e não voltou para a quadra.

Entenda o formato

No sábado (21), acontecem o "Jogo de Ouro" e a fase classificatória do torneio, com nove partidas entre o Time Brasil e o Time Mundo. Neste momento, cada dupla representante brasileira joga com as três do naipe internacional, com cada vitória valendo 1 ponto.

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Já o domingo (22) terá quatro jogos, com o primeiro deles sendo transmitido pela TV Globo no Esporte Espetacular. O formato será inédito: três duplas de Brasil e do Mundo jogarão uma partida em sistema de rodízio; a dupla que perder o ponto é sempre substituída pela próxima dupla do seu time. Cada vitória valerá cinco pontos. Na sequência, a competição terá uma partida de quartetos - a vitória valerá três pontos - e as finais.

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Veja a programação completa

Sábado (21/03) - Início às 13h (de Brasília)

Jogo de Ouro

Nove partidas de duplas

Domingo (22/03) - Início às 11h (de Brasília)