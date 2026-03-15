Duda e Ana Patrícia são superadas na final do Circuito Mundial em João Pessoa

Na tarde deste sábado (14), Duda/Ana Patrícia foram derrotadas pelas americanas Cruz/Brasher na final da etapa Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em João Pessoa (PB). A decisão do primeiro evento internacional da temporada terminou 2 sets a 0 para a dupla dos Estados Unidos, com parciais de 21/16 e 21/19.

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As atuais campeãs olímpicas não suportaram a pressão imposta pelas adversárias, cedendo 13 pontos em erros contra quatro dos Estados Unidos.

Duda Lisboa teve uma boa passagem pelo saque na segunda parcial, quando fez dois pontos no fundamento e ajudou a nivelar o jogo. No entanto, o aproveitamento em lances de bloqueio e ataque por parte de Cruz e Brasher foi superior e determinante para o resultado.

A etapa disputada na capital paraibana marcou o retorno de Duda e Ana Patrícia a uma competição internacional depois da desistência do Campeonato Mundial, em 2025, por conta de uma crise de ansiedade de Duda.

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Evandro e Arthur Lanci desistem da disputa de bronze e terminam em quarto

Desistência de Evandro e Arthur Lanci foi motivada por questões físicas (Foto: Cristiano Santos/Beach Games Brazil/CBV)

Após a eliminação na semifinal para os franceses Daubas/Aye, C. no tie-break (28/26, 18/21 e 16/14), Evandro/Arthur Lanci desistiram da disputa de terceiro lugar em João Pessoa por questões físicas. Com isso, a dupla estadunidense Crabb/Benesh venceu por W.O. e levou a medalha de bronze.

O título da etapa de abertura da temporada do Elite 16 ficou com os atuais campeões olímpicos e mundiais Åhman/Hellvig, da Suécia. A dupla bateu Daubas/Aye, C. na final por 2 sets a 0 (21/16 e 21/18).

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Onde e quando será a próxima etapa do Circuito Mundial?

A cidade de Saquarema (RJ) recebe a segunda etapa Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em 2026, entre os dias 8 e 12 de abril.

Outros dois eventos do torneio estão programados para acontecer no Brasil: a terceira etapa, em Brasília (DF), de 29 de abril a 3 de maio; e a sexta, no Rio de Janeiro (RJ), de 29 de julho a 2 de agosto.

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