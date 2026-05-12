Julia Kudiess assume novo romance após término com astro do Flamengo

Com o fim da Superliga Feminina, Julia Kudiess aproveita o tempo de férias na natureza. A central, que confirmou sua saída do Minas, apareceu acompanhada do namorado Leo Lukas, nesta segunda-feira (12), em um carrossel de fotos no Instagram. É a primeira vez que compartilha seu novo relacionamento.

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A primeira troca entre os jogadores nas redes sociais aconteceu no último domingo (10), quando Leo foi anunciado na "seleção da Superliga". O ponteiro do Minas foi ainda eleito o melhor da posição na temporada. Na publicação de Lukas, Kudiess respondeu com um singelo "Você é o melhor".

Nas imagens divulgadas pela central, o casal é visto aproveitando a fazenda da família da central. Em uma das imagens, Julia aparece dando um beijo no rosto de Leo, que respondeu na seção de comentários com um "Sorte a minha".

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Antes de conhecer Lukas, Kudiess namorou o jogador argentino Franco Baralle, que atualmente atua pelo Flamengo Basquete. O relacionamento teve início enquanto o armador defendia as cores do Minas, e terminou apenas alguns meses depois de sua transferência para o Rio de Janeiro.

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Carreira de Julia Kudiess

Revelada pelo Gerdau Minas Tênis Clube, Júlia Kudiess chegou ao clube ainda nas categorias de base, aos 14 anos, e se consolidou como uma das principais promessas do voleibol nacional. Com 1,92 m, a central se destacou ao longo dos anos pela força ofensiva e pela eficiência no bloqueio.

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Durante sua trajetória, acumulou títulos expressivos: três edições da Superliga Feminina de Vôlei (2020/21, 2021/22 e 2023/24), duas Copas Brasil (2021 e 2023), dois Sul-Americanos de Clubes (2022 e 2024) e uma Supercopa (2023). Além das conquistas coletivas, também brilhou individualmente: foi eleita MVP do Sul-Americano de Clubes.

Mesmo fora das quadras, mostrou força ao superar um dos momentos mais difíceis da carreira: a lesão no ligamento cruzado anterior, sofrida em maio de 2024, que a tirou dos Jogos Olímpicos de Paris. Após nove meses de recuperação, retornou em janeiro de 2025 em alto nível. Após o período afastada, manteve números consistentes, com aproveitamento ofensivo superior a 45%. No bloqueio, sua leitura de jogo seguiu como diferencial, característica que reforçou o apelido de "paredão" dentro de quadra.

Kudiess ultrapassou a marca de 200 jogos com a camisa minastenista, tornando-se um dos símbolos recentes de identificação com o clube. Agora, a central encerra seu ciclo em Belo Horizonte e se prepara para um novo desafio internacional, ainda não anunciado.

Julia Kudiess ganha prêmio de melhor central da Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Orlando Bento/MTC)

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