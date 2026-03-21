Ana Patrícia e Jackie vencem Duda e Sandra no 'Jogo de Ouro' do Areia Games

Neste sábado (21) ensolarado, a Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), foi palco de um momento inédito para o vôlei de praia. Jackie e Sandra, dupla medalha de ouro em Atlanta 1996, se misturaram a Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas, no "Jogo de Ouro", que abriu o Areia Games. Em uma partida marcada pela leveza e pela diversão, quem se saiu melhor foi Ana Patrícia/ Jackie. Ela venceram o set único por 15 a 13.

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➡️Finalistas olímpicas do vôlei de praia sonham com jogo de duplas mistas: 'Precisamos fazer acontecer'

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Como foi o jogo?

Sandra deu o pontapé na partida com o saque, mas o primeiro ponto foi de sua ex-companheira, Jackie. Em embates marcados por muita garra e sorrisos, Duda devolveu de primeira e empatou a partida em 2 a 2.

A partida seguiu nesta tônica até o fim, com os times se alternando à frente do placar. O público vibrava a cada ponto, fosse com "crocs" inteligentes ou bolas encaixadas no fundo, ações essas que foram a marca do confronto.

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Na reta final, uma bola de segunda de Ana Patrícia deu a sua equipe o match point, no 14 a 13. O último ponto da partida foi decidido no desafio, que definiu que o ataque de Sandra foi para fora. Assim, Ana Patrícia/ Duda saíram vencedores do jogo-exibição por 15 a 13.

Jackie/Sandra e Duda/Ana Patrícia se misturaram em duelo no Areia Games, em Niterói (Foto: Reprodução)

Entenda o formato do Areia Games

Neste sábado (21), acontecem o "Jogo de Ouro" e a fase classificatória do torneio, com nove partidas entre o Time Brasil e o Time Mundo. Neste momento, cada dupla representante brasileira jogará com as três do naipe internacional, com cada vitória valendo 1 ponto.

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Já o domingo (22) terá quatro jogos, com o primeiro deles sendo transmitido pela TV Globo no Esporte Espetacular. O formato será inédito: três duplas de Brasil e do Mundo jogarão uma partida em sistema de rodízio; a dupla que perder o ponto é sempre substituída pela próxima dupla do seu time. Cada vitória valerá cinco pontos. Na sequência, a competição terá uma partida de quartetos - a vitória valerá três pontos - e as finais.

As duplas de Brasil e Mundo que se classificarem em segundo lugar disputarão a medalha de bronze, com a vitória valendo três pontos. E as parcerias colocadas em 1º lugar na fase classificatória se enfrentarão pelo ouro - a vitória vale cinco pontos. O time que somar mais pontos será o campeão do Areia Games.

Veja a programação completa do Areia Games

Sábado (21/03) - Início às 13h (de Brasília)

Jogo de Ouro

Nove partidas de duplas

Domingo (22/03) - Início às 11h (de Brasília)

Desafio Brasil x Mundo: Rodízio de duplas

Desafio Brasil x Mundo: Partida de quarteto

Desafio Brasil x Mundo: Bronze duplas

Desafio Brasil x Mundo: Final duplas

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