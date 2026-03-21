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Ana Patrícia e Jackie vencem Duda e Sandra no 'Jogo de Ouro' do Areia Games

Partida foi disputada em um set único de 15 pontos, na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/03/2026
13:32
Jackie/Sandra e Duda/Ana Patrícia se misturarão em duelo no Areia Games, em Niterói (Foto: Reprodução)
imagem cameraJackie/Sandra e Duda/Ana Patrícia se misturaram em duelo no Areia Games, em Niterói (Foto: Reprodução)
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Neste sábado (21) ensolarado, a Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), foi palco de um momento inédito para o vôlei de praia. Jackie e Sandra, dupla medalha de ouro em Atlanta 1996, se misturaram a Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas, no "Jogo de Ouro", que abriu o Areia Games. Em uma partida marcada pela leveza e pela diversão, quem se saiu melhor foi Ana Patrícia/ Jackie. Ela venceram o set único por 15 a 13.

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Como foi o jogo?

Sandra deu o pontapé na partida com o saque, mas o primeiro ponto foi de sua ex-companheira, Jackie. Em embates marcados por muita garra e sorrisos, Duda devolveu de primeira e empatou a partida em 2 a 2.

A partida seguiu nesta tônica até o fim, com os times se alternando à frente do placar. O público vibrava a cada ponto, fosse com "crocs" inteligentes ou bolas encaixadas no fundo, ações essas que foram a marca do confronto.

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Na reta final, uma bola de segunda de Ana Patrícia deu a sua equipe o match point, no 14 a 13. O último ponto da partida foi decidido no desafio, que definiu que o ataque de Sandra foi para fora. Assim, Ana Patrícia/ Duda saíram vencedores do jogo-exibição por 15 a 13.

Jackie/Sandra e Duda/Ana Patrícia se misturarão em duelo no Areia Games, em Niterói (Foto: Reprodução)
Jackie/Sandra e Duda/Ana Patrícia se misturaram em duelo no Areia Games, em Niterói (Foto: Reprodução)

Entenda o formato do Areia Games

Neste sábado (21), acontecem o "Jogo de Ouro" e a fase classificatória do torneio, com nove partidas entre o Time Brasil e o Time Mundo. Neste momento, cada dupla representante brasileira jogará com as três do naipe internacional, com cada vitória valendo 1 ponto.

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Já o domingo (22) terá quatro jogos, com o primeiro deles sendo transmitido pela TV Globo no Esporte Espetacular. O formato será inédito: três duplas de Brasil e do Mundo jogarão uma partida em sistema de rodízio; a dupla que perder o ponto é sempre substituída pela próxima dupla do seu time. Cada vitória valerá cinco pontos. Na sequência, a competição terá uma partida de quartetos - a vitória valerá três pontos - e as finais.

As duplas de Brasil e Mundo que se classificarem em segundo lugar disputarão a medalha de bronze, com a vitória valendo três pontos. E as parcerias colocadas em 1º lugar na fase classificatória se enfrentarão pelo ouro - a vitória vale cinco pontos. O time que somar mais pontos será o campeão do Areia Games.

Veja a programação completa do Areia Games

Sábado (21/03) - Início às 13h (de Brasília)

  • Jogo de Ouro
  • Nove partidas de duplas

Domingo (22/03) - Início às 11h (de Brasília)

  • Desafio Brasil x Mundo: Rodízio de duplas
  • Desafio Brasil x Mundo: Partida de quarteto
  • Desafio Brasil x Mundo: Bronze duplas
  • Desafio Brasil x Mundo: Final duplas

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