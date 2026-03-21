Thâmela e Vic perdem para dupla da Letônia e são eliminadas do Areia Games

Dupla número 3 do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Thâmela e Vic foram superadas na tarde deste sábado (21) pelas atuais campeãs mundiais de vôlei de praia, Tina e Anastasija, no Areia Games. A partida foi disputada em set único e terminou 21 a 19 para o time da Letônia.

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Com o resultado, as brasileiras estão eliminadas da disputa por medalhas, que acontece neste domingo (22). Mais cedo, elas perderam os jogos contra as alemãs Müller e Tillmann e as canadenses Melissa e Brandie, ambos por 23 a 21.

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Como foi o jogo?

Dupla Thamela e Victoria no Elite 16 de Vôlei de praia no RJ (Foto: Volleyball World)

Thâmela e Vic começaram melhores que as adversárias, mas cederam três pontos em erros - dois de saque e um de ataque. Após conseguirem ficar à frente no placar, Tina e Anastasija impuseram dificuldade para as brasileiras com saques balanceados e precisos.

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A retomada da vantagem veio durante uma proveitosa passagem de Vic pelo saque, com dois aces e um ponto de bloqueio de Thâmela. As brasileiras chegaram a ter 17 a 12 no placar, mas voltaram a errar no sistema de recepção e sofreram um novo revés.

Entenda o formato

No sábado (21), acontecem o "Jogo de Ouro" e a fase classificatória do torneio, com nove partidas entre o Time Brasil e o Time Mundo. Neste momento, cada dupla representante brasileira joga com as três do naipe internacional, com cada vitória valendo 1 ponto.

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Já o domingo (22) terá quatro jogos, com o primeiro deles sendo transmitido pela TV Globo no Esporte Espetacular. O formato será inédito: três duplas de Brasil e do Mundo jogarão uma partida em sistema de rodízio; a dupla que perder o ponto é sempre substituída pela próxima dupla do seu time. Cada vitória valerá cinco pontos. Na sequência, a competição terá uma partida de quartetos - a vitória valerá três pontos - e as finais.

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Veja a programação completa

Sábado (21/03) - Início às 13h (de Brasília)

Jogo de Ouro

Nove partidas de duplas

Domingo (22/03) - Início às 11h (de Brasília)