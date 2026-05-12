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Craque da nova geração, novo namorado de Julia Kudiess está na lista de Bernardinho

Léo Lukas atua pelo Minas e foi eleito o melhor ponteiro da Superliga Masculina 2025/26

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/05/2026
18:03
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Léo Lukas, ponteiro do Minas (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraLéo Lukas, ponteiro do Minas (Foto: Reprodução/ Instagram)
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Nesta terça-feira (12), Julia Kudiess agitou os corações dos "vôleifãs". A central, anunciada pelo Novara (Itália) após a saída do Minas, compartilhou pela primeira vez fotos com seu novo namorado, Leo Lukas. Aos 23 anos, ele é jogador do time mineiro e, recentemente, foi convocado para a Seleção Brasileira.

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Com o Minas, Leo foi eliminado da Superliga Masculina na semifinal. Apesar de não ter alcançado a disputa pelo troféu, a atuação do ponteiro o rendeu a presença na seleção do campeonato e também a convocação para a lista de Bernardinho, como convidado.

O jogador, nascido em Iguape (São Paulo), começou a carreira no Campinas na temporada 2021/22. Depois disso, passou por Santo André, Niterói e Guarulhos. Leo chegou ao Minas em 2025/26 e tem a renovação com o clube encaminhada. Durante esse tempo, o ponteiro foi presença frequente nas seleções de base. Ano passado, foi chamado para a seleção principal alternativa - formada por novos talentos - que disputou e venceu a Copa América.

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Leo Lukas, novo namorado de Julia Kudiess, foi campeão da Copa América em 2025 (Foto: Reprodução/ Instagram)
Leo Lukas, novo namorado de Julia Kudiess, foi campeão da Copa América em 2025 (Foto: Reprodução/ Instagram)

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O anúncio do namoro entre Julia Kudiess e Leo Lukas

A primeira troca entre os jogadores nas redes sociais aconteceu no último domingo (10), quando Leo foi anunciado na "seleção da Superliga". O ponteiro do Minas foi ainda eleito o melhor da posição na temporada. Na publicação de Leo Lukas, Julia Kudiess respondeu com um singelo "Você é o melhor".

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Nas imagens divulgadas pela central nesta terça-feira (12), o casal é visto aproveitando a fazenda da família da central. Em uma das imagens, Kudiess aparece dando um beijo no rosto de Leo, que respondeu na seção de comentários com um "Sorte a minha".

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