Craque da nova geração, novo namorado de Julia Kudiess está na lista de Bernardinho
Léo Lukas atua pelo Minas e foi eleito o melhor ponteiro da Superliga Masculina 2025/26
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Nesta terça-feira (12), Julia Kudiess agitou os corações dos "vôleifãs". A central, anunciada pelo Novara (Itália) após a saída do Minas, compartilhou pela primeira vez fotos com seu novo namorado, Leo Lukas. Aos 23 anos, ele é jogador do time mineiro e, recentemente, foi convocado para a Seleção Brasileira.
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Com o Minas, Leo foi eliminado da Superliga Masculina na semifinal. Apesar de não ter alcançado a disputa pelo troféu, a atuação do ponteiro o rendeu a presença na seleção do campeonato e também a convocação para a lista de Bernardinho, como convidado.
O jogador, nascido em Iguape (São Paulo), começou a carreira no Campinas na temporada 2021/22. Depois disso, passou por Santo André, Niterói e Guarulhos. Leo chegou ao Minas em 2025/26 e tem a renovação com o clube encaminhada. Durante esse tempo, o ponteiro foi presença frequente nas seleções de base. Ano passado, foi chamado para a seleção principal alternativa - formada por novos talentos - que disputou e venceu a Copa América.
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O anúncio do namoro entre Julia Kudiess e Leo Lukas
A primeira troca entre os jogadores nas redes sociais aconteceu no último domingo (10), quando Leo foi anunciado na "seleção da Superliga". O ponteiro do Minas foi ainda eleito o melhor da posição na temporada. Na publicação de Leo Lukas, Julia Kudiess respondeu com um singelo "Você é o melhor".
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Nas imagens divulgadas pela central nesta terça-feira (12), o casal é visto aproveitando a fazenda da família da central. Em uma das imagens, Kudiess aparece dando um beijo no rosto de Leo, que respondeu na seção de comentários com um "Sorte a minha".
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