Filipe Ferraz e Cruzeiro: 60 títulos e uma história marcada por conquistas

O técnico do Cruzeiro, Filipe Ferraz, ainda dava entrevistas na quadra do Ginásio do Ibirapuera, quando levou o tradicional "banho de gelo", após a conquista da Superliga 2025/2026. Mais do que acostumado com o ritual, o treinador não tirou o sorriso do rosto enquanto celebrava seu 60º título com o time celeste.

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Filipe chegou ao Sada Cruzeiro em 2010, apenas quatro anos após o início do projeto. Já experiente, aos 30 anos, o então ponteiro foi uma das peças fundamentais na consolidação de um time vencedor. Dentro de quadra, foi tricampeão do Mundial de Clubes, heptacampeão Sul-Americano e hexacampeão da Superliga. Ao todo, foram 39 títulos como atleta.

Treinador do time celeste desde a temporada 2021/2022, Filipe manteve a trajetória vencedora e já levantou mais 21 taças. Das cinco finais de Superliga que alcançou como técnico, venceu quatro e se consolidou como o maior campeão da competição.

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— Às vezes a história se mistura um pouco, Sada Cruzeiro e Filipe Ferraz. Estou aqui desde 2010, e acho que a partir dali o projeto começou a crescer, buscar títulos. Realmente estou muito contente, muito feliz, e agradeço a todos que acreditam no nosso trabalho, à comissão técnica e, principalmente, aos jogadores, que são as estrelas que brilham e fazem isso acontecer — disse.

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O técnico Filipe Ferraz comemora o título da Superliga ao lado dos jogadores do Sada Cruzeiro (Foto: Wander Roberto/ Inovafoto/CBV)

Pressão do favoritismo

A trajetória da equipe rumo ao décimo título da Superliga, porém, não foi tão simples. Filipe admitiu dificuldades para ajustar a estratégia da equipe ao longo da temporada, especialmente após o desfalque de Wallace, que passou por uma cirurgia no joelho direito.

— O Wallace é meu capitão, minha liderança, traz uma energia diferente pro time, por muito tempo fiquei sem a opção da inversão. O Oppenkoski supriu bem, mas eu fiquei amarrado em algumas situações e tive que manter um equilíbrio com esse time ao longo de toda a temporada — explicou.

Após uma série complicada contra o rival Minas na semifinal, o Cruzeiro encontrou na decisão justamente o Campinas, time com o qual o elenco estava "engasgado". O time mineiro ainda não havia vencido nos quatro duelos ao longo da temporada, e sentia o peso da camisa. Filipe buscou trabalhar o aspecto mental dos atletas, para que a pressão tivesse o menor impacto possível dentro de quadra.

— Querendo ou não, o Sada Cruzeiro carrega um peso de ter que vencer, ter que chegar na final, mas não é sobre isso. Acho que a nossa obrigação é de entregar o melhor, a gente sabe que tem pessoas do outro lado e hoje a equipe foi brilhante. Eles tiraram aquela "mochila" que estava pesando, que não precisava carregar — finalizou.

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