Areia Games une grandes duplas do vôlei de praia mundial em Niterói; entenda o torneio

Entre os dias 21 e 22 de março, a Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), recebe o Areia Games, evento que promove confrontos entre grandes jogadoras do vôlei de praia mundial. O torneio de exibição será aberto com um duelo inédito entre Jackie Silva e Sandra e Duda e Ana Patrícia, campeãs olímpicas em Atlanta 1996 e na Rio 2026, respectivamente.

Esta será a primeira edição do Areia Games, que terá entrada gratuita e transmissão pela TV Globo e pelo Sportv. Durante o torneio, serão promovidas partidas entre representantes do Time Brasil e do Time Mundo. Elas também se misturarão em partidas de quartetos. Confira as equipes:

Time Brasil:

Duda e Ana Patrícia Carol Solberg e Rebecca Thâmela e Victoria

Time Mundo:

Melissa e Brandie (Estados Unidos - atuais vice-campeãs olímpicas) Tina Graudina e Anastasja (Letônia) Müller e Tillman (Alemanha)

O jogo-exibição entre Duda/Ana Patrícia e Jackie/Sandra

Jackie Silva e Sandra Pires entraram para a história como as primeiras mulheres brasileiras a subirem ao lugar mais alto do pódio em uma edição de Olimpíadas. E, no Areia Games, elas participarão de mais um momento inédito. Cada uma delas se misturará a Duda ou Ana Patrícia no chamado "Jogo de Ouro", que abrirá o torneio. A partida será disputada às 13h (de Brasília) do sábado (21), em um único set de 15 pontos.

Jackie Silva e Sandra Pires foram medalha de ouro em Atlanta 1996 (Foto: Divulgação)

Entenda o formato do Areia Games

No sábado (21), acontecerão o "Jogo de Ouro" e a fase classificatória do torneio, com nove partidas entre o Time Brasil e o Time Mundo. Neste momento, cada dupla representante brasileira jogará com as três do naipe internacional, com cada vitória valendo 1 ponto.

Já o domingo (22) terá quatro jogos, com o primeiro deles sendo transmitido pela TV Globo no Esporte Espetacular. O formato será inédito: três duplas de Brasil e do Mundo jogarão uma partida em sistema de rodízio; a dupla que perder o ponto é sempre substituída pela próxima dupla do seu time. Cada vitória valerá cinco pontos. Na sequência, a competição terá uma partida de quartetos - a vitória valerá três pontos - e as finais.

As duplas de Brasil e Mundo que se classificarem em segundo lugar disputarão a medalha de bronze, com a vitória valendo três pontos. E as parcerias colocadas em 1º lugar na fase classificatória se enfrentarão pelo ouro - a vitória vale cinco pontos. O time que somar mais pontos será o campeão do Areia Games.

Confira a programação do torneio

Sábado (21/03) - Início às 13h (de Brasília)

Jogo de Ouro

Nove partidas de duplas

Domingo (22/03) - Início às 11h (de Brasília)

Desafio Brasil x Mundo: Rodízio de duplas

Desafio Brasil x Mundo: Partida de quarteto

Desafio Brasil x Mundo: Bronze duplas

Desafio Brasil x Mundo: Final duplas

